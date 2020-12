Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google Mail, YouTube und die meisten Google-Dienste sind heute für Nutzer in Europa ausgefallen. Aber sie kommen jetzt wieder online.

Als Update zu unserer vorherigen Geschichte konnten wir uns jetzt bei Google Mail und anderen Google-Kontodiensten anmelden.

Bisher konnten wir uns nicht bei Google Mail-Nachrichten anmelden oder diese empfangen, nicht mit Google Assistant-Geräten sprechen oder sogar auf YouTube-Videos zugreifen.

Neben uns haben auch andere Nutzer keinen Zugriff auf ihre Google-Konten oder -Dienste gemeldet.

Google Mail runter! Youtube runter! Google Drive down? Ich wusste immer, dass mein Vertrauen in Unternehmen so enden würde! Ich muss meine eigene E-Mail wie meine Vorfahren erweitern. pic.twitter.com/vj7czxuyzQ