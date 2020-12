Google Maps enthält jetzt Community-Informationen von lokalen Experten

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google hat der Community die Möglichkeit hinzugefügt, Informationen Google Maps zu überlassen. Dies bedeutet, dass Sie jetzt Informationen von lokalen Experten zu Orten sehen können, die Sie besuchen.

Dies bedeutet im Wesentlichen, dass Sie neben Informationen zu einem lokalen Ort, die vom Geschäftsinhaber hinzugefügt wurden, auch Updates von Personen sehen können, die kürzlich dort waren. Dies ist möglicherweise eine nützliche Methode, um zeitnahe Aktualisierungen an einem Ort zu erhalten, an dem Sie sicherstellen möchten, dass Sie nicht enttäuscht ankommen.

Stellen Sie sich vor, Sie reisen irgendwohin, nur um festzustellen, dass es wegen Wartungsarbeiten geschlossen ist oder sich die Öffnungszeiten geändert haben und Sie nicht hineinkommen können. Perfekt plausibel im Jahr 2020, wo die Welt auf dem Kopf steht.

Jetzt lindert Google Maps dieses Problem, indem die Registerkarte "Durchsuchen" in Google Maps verbessert wird. In diesem Bereich der App können Sie jetzt "Updates und Empfehlungen von vertrauenswürdigen lokalen Quellen ..." abrufen. Dazu gehören nicht nur Bewertungen, sondern auch Fotos, Beiträge und mehr. Wenn Sie Updates von Personen sehen, die Sie mögen, können Sie diesen in Zukunft folgen, um weitere Informationen zu erhalten. Hier erscheinen auch Artikel relevanter Verlage.

Google erklärt:

"Jeden Tag können Sie zu Ihrem Feed kommen, um zu sehen, was in Ihrer Region passiert. Sie fragen sich, ob Ihr mexikanisches Lieblingsrestaurant ein neues Gericht zum Menü hinzugefügt hat? Wenn Sie diesen auf Karten folgen, erhalten Sie deren Aktualisierungen in Ihrem Feed. Suchen Sie nach einer neuen Wanderung in der Nähe oder einem beliebten Tagesausflug in der Nähe Ihrer Stadt? Durchsuchen Sie den Feed nach den wichtigsten Empfehlungen für Aktivitäten von Google Maps-Nutzern in diesem Bereich. Durch Schwenken und Zoomen der Karte finden Sie hilfreiche Informationen für fast jeden Ort in die Welt, dank Beiträgen von bekannten Einheimischen. "

Das Endergebnis sollte viel weniger Enttäuschung sein, wenn Sie an Orte reisen, mit denen Sie nicht vertraut sind. Was können Sie sich 2020 mehr wünschen?

Schreiben von Adrian Willings.