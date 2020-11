Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google gab bekannt, dass es eine Partnerschaft mit Disney eingegangen ist, um eine neue AR-App mit The Mandalorian und Baby Yoda (auch bekannt als The Child) anzubieten. Spieler interagieren mit den Charakteren in AR und können Szenen aus der App erfassen und teilen.

Die App heißt Mandalorian AR Experience und basiert auf ARCore, Googles Entwicklerplattform für AR. Es verwendet sogar die ARCore Depth API für die Okklusion oder wenn ein AR-Objekt von anderen Objekten in der Szene für die Ansicht gesperrt wird. Google hat sich mit Lucasfilm zusammengetan, um auch Modelle und Animationen für die App zu erstellen - alles inspiriert von der ersten Staffel der erfolgreichen Disney + Show. Der einzige Nachteil ist, dass Sie ein kompatibles 5G-Android-Gerät benötigen, um die App nutzen zu können.

Google sagte, The Mandalorian AR Experience "versetzt Sie in die Lage eines Kopfgeldjägers, der den Spuren von Mando selbst, Din Djarin und The Child folgt". Neue Episoden werden auch wöchentlich in der App veröffentlicht, sodass Sie die neue sicher annehmen können Staffel der Show - Staffel zwei - könnte auch in die App kommen.

Sie können The Mandalorian AR Experience jetzt im Google Play Store herunterladen . Sie benötigen zwar keine 5G-Verbindung, um die App zu verwenden, können jedoch anhand dieser Supportliste überprüfen , ob Sie sie überhaupt auf Ihrem Gerät ausführen können. Google gab an, dass die App möglicherweise auch für weitere Android-Geräte verfügbar ist.

Schreiben von Maggie Tillman.