Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google hat seinen Google One-Dienst mit einem neuen Vorteil ausgestattet, der Ihre Online-Privatsphäre unterwegs schützt.

Ab dem 29. Oktober 2020 können Sie als Google One-Abonnent auf eine neue VPN-Funktion ( Virtual Private Network ) in der Google One-App zugreifen.

Sie müssen mindestens den 2-TB-Google One-Tarif abonnieren, der in den USA 10 US-Dollar pro Monat kostet, um auf den neuen Vorteil zugreifen zu können. Laut Google können Sie die VPN-Funktion nutzen, während Sie eine beliebige App auf Ihrem Android-Handy verwenden. Besser noch, wenn Sie die Familienfreigabe mit Google One eingerichtet haben, können auch fünf andere Personen auf das VPN zugreifen.

Außerdem können Sie als Google One-Mitglied eine Online- " Pro-Sitzung " mit Google planen, um zu erfahren, wie Sie die VPN-Funktion verwenden . Laut Google können Sie jederzeit eine Sitzung planen, um kompetente Hilfe zu einer Vielzahl von Themen sowohl auf "Basis- als auch auf Fortgeschrittenenebene" zu erhalten. Sie erhalten eine E-Mail-Bestätigung und eine Google-Einladung, wenn Sie sich für eine Pro-Sitzung anmelden. Die Einladung enthält einen Link zur Teilnahme an einer Online-Bildschirmfreigabesitzung mit einem Experten zu Ihrem geplanten Zeitpunkt.

Die VPN-Funktion von Google One ist beim Start nur für Android verfügbar und derzeit nur Abonnenten in den USA zur Verfügung. Es wird in den nächsten Wochen (im November 2020) eingeführt. Google sagte, dass eine größere Verfügbarkeit in anderen Ländern, einschließlich für iOS, Windows und Mac, in den kommenden Monaten folgen wird.

Beachten Sie, dass die meisten mobilen VPN-Dienste - jedenfalls von guter Qualität - bis zu 15 US-Dollar pro Monat kosten können und nicht über 2 TB Cloud-Speicher verfügen.

Schreiben von Maggie Tillman.