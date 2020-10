Google Discover fügt Herzen hinzu, um Ihre empfohlenen Inhalte zu verbessern

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google testet anscheinend Änderungen an Google Discover, die es einfacher machen, Ihre Lieblingsinhalte zu markieren und in Zukunft mehr zu sehen.

Einige Nutzer bemerken das Erscheinen eines neuen Herzsymbols auf den Inhaltskarten in Google Discover . Mit diesen Herzen können Sie scheinbar einfach auf das Symbol tippen, um den zugehörigen Inhalt zu bestätigen. Dadurch werden zukünftige Empfehlungen von Google verbessert.

Wenn Sie es noch nicht wissen, ist Google Discover der empfohlene Inhalt, den Sie in der Google App auf Ihrem Handy oder in Ihrem Browser auf Ihrem Tablet oder Android-Handy finden . Der Inhalt dort basiert auf Ihrem Verlauf und kann auf verschiedene Arten angepasst werden , um in Zukunft Inhalte zu empfehlen, die Ihren Interessen entsprechen .

Sie können diese bereits auf verschiedene Arten anpassen. Klicken Sie beispielsweise auf das Einstellungszahnrad, und Sie können auf ein Menü zugreifen, in dem Sie Ihre Interessen verwalten, Themen verfolgen, an denen Sie interessiert sind, und Ihre vorherigen Aktivitäten in Discover verwalten können. Sie können auch auf das Symbol mit drei Punkten neben Inhaltskarten klicken und Google mitteilen, dass Sie nicht an dem Thema dieses Artikels oder dem Herausgeber interessiert sind.

In Zukunft scheint dies viel einfacher zu sein, wenn Sie einfach auf ein Herz für den Inhalt klicken, den Sie genehmigen, und dadurch verbessern, was das System Ihnen zeigt. Denken Sie daran, das Herz für Pocket-Lint zu klicken!

Schreiben von Adrian Willings.