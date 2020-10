Mit der neuen Suchfunktion von Google können Sie das Lied finden, für das Sie den Text vergessen haben

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google führt eine neue Suchfunktion ein, die möglicherweise zu den nützlichsten Funktionen des Suchunternehmens zählt.

Wie Sie wahrscheinlich anhand des Namens des Features erraten können, können Sie eine Melodie zu dem Song summen, der in Ihrem Kopf steckt, und es wird für Sie gefunden und Ihnen sagen, was es ist. Was einfach perfekt ist, wenn Sie die Texte vergessen haben oder welches Lied es überhaupt ist. Es ist ein AI-angetriebenes Heilmittel gegen Ohrwürmer.

Um es zu verwenden, müssen Sie lediglich die Google-App auf Ihrem Smartphone öffnen - sei es die iOS-App oder die Android-App - und dann "Hey, Google, was ist das für ein Lied?" Sagen. und dann die Melodie summen.

Sie können auch Wörter singen oder die Melodie pfeifen, und sie kann sie auch anhand dieser Methoden erkennen.

Wenn Sie die App unter Android verwenden, unterstützt die Funktion mehr als 20 Sprachen, während sie unter iOS derzeit nur in Englisch verfügbar ist.

Es nutzt das Know-how von Google im Bereich maschinelles Lernen, wobei das Unternehmen den Prozess mit dem Erkennen eines Fingerabdrucks vergleicht. Jedes Lied oder jede Melodie hat einen eigenen Fingerabdruck. Daher gibt es Modelle für maschinelles Lernen, die diese erkennen und einer echten Aufnahme zuordnen.

Egal, ob Sie nur den Namen des Songs wissen oder das Ganze spielen möchten, weil Sie eine einzelne Zeile oder Phrase haben, die sich ständig in Ihrem Kopf wiederholt, das neueste Suchwerkzeug von Google bietet Abhilfe.

Schreiben von Cam Bunton.