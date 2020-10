Das maschinelle Lernen von Google kann jetzt jeden Ton in Musik verwandeln.

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google liebt es, sich mit künstlicher Intelligenz und maschineller Lerntechnologie, die in verschiedenen Experimenten verwendet werden, an seltsamen und wunderbaren Dingen zu versuchen. In diesem neuesten Experiment wird maschinelles Lernen auf Klang angewendet, um einen völlig anderen Klang zu erzeugen, in diesem Fall Musik.

Tone Transfer, wie das Experiment genannt wird, verwendet Algorithmen für maschinelles Lernen, um Ihre Stimme, das Zwitschern von Vögeln, das Klappern von Töpfen und Pfannen oder andere Geräusche in ein kurzes Liedchen umzuwandeln.

Nehmen Sie 15 Sekunden Ton auf und lassen Sie das Werkzeug seine Arbeit erledigen. Sie hören eine Melodie, die mit Flöte, Saxophon, Violine oder Trompete wiedergegeben wird.

Um es auszuprobieren, gehen Sie zur Tone Transfer-Site . Sie können dies von einem Android-Telefon oder von einem Desktop-Computer aus tun. Dann klicken Sie, um es auszuprobieren. Der einfachste Weg, es auszuprobieren, besteht darin, auf "Eigenes Audio hinzufügen" zu klicken und dann selbst zu singen, zu summen oder ein wahnsinniges Geräusch zu machen.

Sobald dies erledigt ist, können Sie die Aufzeichnung einreichen und den Algorithmus für maschinelles Lernen seine Magie entfalten lassen. Nach kurzer Zeit hören Sie den Ton über ein Musikinstrument zurück. Klicken Sie einfach zwischen ihnen, um die verschiedenen Beispiele zu hören.

Möglicherweise müssen Sie ein wenig spielen, um ein großartiges Ergebnis zu erzielen, aber es macht Spaß, verschiedene Sounds einzugeben und zu hören, was zurückkommt.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, was passiert und wie alles funktioniert, schauen Sie sich diesen Blog-Beitrag an .

Schreiben von Adrian Willings.