Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Waren Sie schon einmal in der Warteschleife? Haben Sie zum Beispiel einen Kundensupport oder Ihre Bank angerufen und wurden Fahrstuhlmusik ausgesetzt?

Eine Android-Funktion namens Hold for Me soll diese Situationen etwas weniger unerträglich machen. Hier ist alles, was Sie wissen müssen.

Funktion in der Telefon-App

Hold for Me ist eine Funktion für die Google Phone App auf Android-Geräten . Es verwendet Googles KI-Technologie Duplex , um auf Sie zu warten. Es wird Ihnen auch Echtzeit-Untertitel anzeigen, damit Sie leicht sehen können, was passiert, und alle Mitarbeiter in der Leitung anweisen, bei Bedarf auf Sie zu warten.

"Wir haben Feedback von einer Reihe von Unternehmen, darunter Dell und United, sowie aus Studien mit Kundenbetreuern eingeholt, um uns bei der Gestaltung dieser Interaktionen zu helfen und die Funktion für die Personen auf beiden Seiten des Anrufs so hilfreich wie möglich zu gestalten." Google in einem Blogbeitrag erklärt.

Nehmen Sie Ihr Telefon aus lautlos oder vibrieren Sie nur Öffnen Sie die Telefon-App Anruf bei einem Unternehmen tätigen Tippen Sie in der Warteschleife auf Für mich halten und dann auf Start Während Sie in der Warteschleife sind, sehen Sie auf dem Bildschirm eine Karte mit der Aufschrift "Nicht auflegen". Wenn der Supportmitarbeiter bereit ist, mit Ihnen zu sprechen, wird die Meldung „Jemand wartet darauf, mit Ihnen zu sprechen“ angezeigt. Tippen Sie auf Zurück zum Anrufen

Google sagte, Hold for Me soll Ihnen helfen, „diese Zeit zurückzubekommen“. Wenn Sie eine gebührenfreie Nummer oder ein Unternehmen anrufen und Sie dadurch in die Warteschleife gesetzt werden, kann Google Assistant im Grunde auf Sie warten. "Sie können zu Ihrem Tag zurückkehren und Google Assistant benachrichtigt Sie mit Ton, Vibration und einer Aufforderung auf Ihrem Bildschirm, sobald jemand in der Leitung ist und bereit ist zu sprechen", erklärte Google. "Das bedeutet, dass Sie mehr Zeit damit verbringen, das zu tun, was Ihnen wichtig ist, und weniger Zeit damit zu verbringen, Musik zu hören."

Hold for Me folgt auf eine weitere Telefonfunktion mit künstlicher Intelligenz von Google, Call Screen , mit der Sie Unterbrechungen durch Spam-Anrufe vermeiden können. Tatsächlich wird Hold for Me von Google Duplex unterstützt, einer KI, die Wartemusik, aufgezeichnete Nachrichten und Vertreter erkennen kann. Wenn es einen Mitarbeiter in der Leitung bemerkt, wird Google Assistant aktiviert, um Sie zu benachrichtigen, dass jemand zum Gespräch bereit ist, und bittet den Mitarbeiter, einen Moment zu warten, während Sie zum Anruf zurückkehren.

Während Hold for Me auf Sie wartet, schaltet die KI von Google den Anruf stumm, aber Sie können die Untertitel auf Ihrem Bildschirm in Echtzeit überprüfen, um sicher zu sein, was passiert. Die Telefon-App zeichnet im Wesentlichen die Audiodaten des Unternehmens oder was auch immer Sie in die Warteschleife gebracht hat, auf und zeigt Ihnen dann eine Abschrift des Gesagten. Die Audioverarbeitung erfolgt auf Ihrem Gerät, ohne dass an Google gesendet wird. Die Audioaufzeichnung und das Transkript werden 48 Stunden nach dem Anruf von Ihrem Gerät gelöscht.

Öffnen Sie die Telefon-App. Tippen Sie auf Mehr (Dreipunkt-Schaltfläche) und dann auf Einstellungen. Tippen Sie auf Für mich halten. Schalten Sie "Für mich halten" ein oder aus.

Hold for Me ist eine optionale Funktion, die in den Google-Einstellungen aktiviert werden muss. Tippen Sie nach der Aktivierung in der Telefon-App von Google auf "Für mich halten", nachdem Sie in die Warteschleife gesetzt wurden.

Pixel 3 und neuere Pixel-Geräte

Derzeit nur US-Nutzer

Hold for Me funktioniert nur auf Pixel 3 und neueren Geräten in den USA. Für die Verwendung von Hold for Me benötigen Sie die neueste Version der Telefon-App, die derzeit nur auf Englisch verfügbar ist.

Sehen Sie sich den Blogpost und den Support-Hub von Google an.

