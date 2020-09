Google spricht bereits über Änderungen an Android 12, konzentriert sich jedoch auf App Stores und Gebühren

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wir haben nicht erwartet, dass Googles erste Erwähnung von Android 12 - die nächste Iteration von Android, die im Jahr 2021 erwartet wird - App-Stores und Gebühren betrifft.

Nun, da Apple und Epic genau dieses Problem mit Hammer und Zange angehen, sollten wir uns vielleicht nicht wundern, dass Google einen Blog-Beitrag von Android-Entwicklern zu diesem Thema veröffentlicht hat.

Es sorgt für ein leicht trockenes Lesen, was die Verbraucher möglicherweise gerne überspringen, aber Entwickler, die auf Android vertreiben und verkaufen möchten, müssen sich dessen bewusst sein.

Es wird skizziert, dass Android nach Möglichkeiten suchen wird, mehr App Stores zu unterstützen, was darauf hinweist, dass viele Android-Geräte bereits mehrere Stores anbieten. Samsung hat immer einen eigenen Store neben den Play Store gestellt, und in Zukunft wird Android nach Möglichkeiten suchen, um dieser Erfahrung mehr Parität zu verleihen, gemessen an den besprochenen Details.

Das wird wahrscheinlich keine große Veränderung bewirken, aber es könnte es für diejenigen einfacher machen, die einen anderen Store für den Vertrieb verwenden möchten, oder für diejenigen Unternehmen, die so viele Apps haben, dass sie sie alle in ihrem eigenen Store bündeln möchten, z Beispiel.

Der Fokus scheint darauf zu liegen, sicherzustellen, dass Sicherheit und Kundenschutz nicht beeinträchtigt werden. Dies war schon immer eine der Beweggründe für die Verwendung des Play Store mit Google Play Protect, anstatt Apps auf Android-Geräten (die Sie noch kostenlos haben) von der Seite zu laden zu tun) oder über Geschäfte von Drittanbietern.

In Android 12 wird es anscheinend einige Unterschiede bei der Verwendung von Drittanbieter-Stores geben. Wir vermuten, dass der Schwerpunkt auf Datenschutz und Sicherheit liegen wird, aber möglicherweise auf einem schlankeren Mechanismus, damit Sie nicht das Gefühl haben, etwas falsch zu machen, wenn Sie außerhalb der Play Store-Umgebung arbeiten.

Epic Games kommentierte die Erfahrung im April 2020 wie folgt : "Google benachteiligt Software, die außerhalb von Google Play heruntergeladen werden kann, durch technische und geschäftliche Maßnahmen wie beängstigende, sich wiederholende Sicherheits-Popups für heruntergeladene und aktualisierte Software, restriktive Hersteller- und Betreibervereinbarungen und Geschäfte, Google-Öffentlichkeitsarbeit, die Softwarequellen von Drittanbietern als Malware charakterisiert, und neue Bemühungen wie Google Play Protect, außerhalb des Google Play Store erhaltene Software vollständig zu blockieren. "

Wenn es um Gebühren geht, wird die Richtlinie verstärkt, dass diejenigen, die den Play Store nutzen und Apps oder digitale Waren innerhalb dieser Apps verkaufen, das Abrechnungssystem von Google Play verwenden müssen. Das ist das System, mit dem diese Einkäufe um 30 Prozent gekürzt werden, was sich bei Apple und Epic als umstritten erwiesen hat.

In dem Blogbeitrag werden nur 3 Prozent der Entwickler im Play Store ausführlich beschrieben, die Waren verkaufen, und von diesen 3 Prozent, wiederum nur 3 Prozent, wird das Abrechnungssystem von Google nicht verwendet. Genau an diese Nachricht richtet sich diese Nachricht. Dies unterstreicht den Punkt, dass Sie das Abrechnungssystem von Google verwenden müssen, wenn Sie über Ihre App im Play Store auf Android verkaufen.

Obwohl die Zahlen nicht riesig klingen, gibt es möglicherweise einige große Player, die dies umgehen, indem sie potenzielle Abonnenten auf externe Websites umleiten, um diese Zahlungen zu leisten. Engadget weist darauf hin, dass Spotify und Netflix genau das tun.

Was hat das mit Android 12 zu tun? Von der Abrechnungsseite eigentlich nichts: Google gewährt Entwicklern bis zum 30. September 2021 ein Jahr Zeit, um sicherzustellen, dass sie diese Abrechnungsanforderungen erfüllen.

Schreiben von Chris Hall.