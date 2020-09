Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google lässt weiterhin kostenlose Google Meet- Nutzer lange Besprechungen abhalten.

Das Unternehmen hatte eine Richtlinie, die nach dem 30. September 2020 ausläuft und die zulässige Dauer für Anrufe verlängerte. Mit dieser letzten Änderung läuft diese Richtlinie jedoch nicht ab. Kostenlose Benutzer können weiterhin längere Besprechungen abhalten.

In einem am 29. September veröffentlichten Blog-Beitrag sagte Google, es habe sich auf die Weihnachtszeit gefreut:

"Da wir uns auf eine Ferienzeit mit weniger Reisen und wichtigen Meilensteinen wie Familientreffen, PTA-Meetings und Hochzeiten freuen, die per Video veranstaltet werden, möchten wir weiterhin denjenigen helfen, die sich auf Meet verlassen, um in den kommenden Monaten in Kontakt zu bleiben Aufgrund unserer Verpflichtung setzen wir heute unbegrenzt Meet-Anrufe (bis zu 24 Stunden) in der kostenlosen Version bis zum 31. März 2021 für Google Mail-Konten fort. "

Aufgrund der Pandemie hat Google damit begonnen, kostenlosen Nutzern das Hosten längerer Anrufe zu ermöglichen. In den letzten sechs Monaten hat Google den Dienst mehrmals aggressiv aktualisiert, um sicherzustellen, dass er mit Konkurrenten wie Zoom konkurrieren kann. Beispielsweise kann Google Meet jetzt bis zu 49 Personen anzeigen und verfügt über ein Hintergrundunschärfe-Tool.

Beachten Sie, dass G Suite- und G Suite for Education-Kunden ab dem 30. September 2020 immer noch einige wichtige Google Meet-Funktionen verlieren werden, z. B. Besprechungen mit bis zu 250 Teilnehmern und die Möglichkeit, Aufzeichnungen in Google Drive zu speichern. Weitere Informationen zu Google Meet und seiner Funktionsweise finden Sie in den folgenden Handbüchern:

Schreiben von Maggie Tillman.