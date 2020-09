Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google wird diese Woche eine neue Arbeitstagroutine für Google Assistant einführen, die Ihnen bei der Arbeit von zu Hause aus helfen soll.

Die Routine ist über die Einstellungen unter Android und iOS verfügbar und erinnert Sie an verschiedene Aufgaben, die jeden Tag ausgeführt werden müssen, einschließlich Benachrichtigungen über Kalenderereignisse oder sogar an Empfehlungen, eine Pause von Ihrem Schreibtisch einzulegen.

Es ist vorkonfiguriert, kann aber auch an Ihre Arbeitspraktiken angepasst werden.

Es kann auch mit Google Assistant-Geräten wie Nest Home- und Sonos One-Lautsprechern verwendet werden und informiert Sie, wenn es sinnvoll ist, spazieren zu gehen oder etwas zu trinken. Es kann Ihnen sogar sagen, wann es fast das Ende des Arbeitstages ist, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, die Dinge zu erledigen.

Die Routine informiert Sie auch regelmäßig über Zeitaktualisierungen, damit Sie über bevorstehende Besprechungen und andere Ereignisse in Ihrem Kalender informiert sind.

Es ist anfänglich in englischer Sprache verfügbar und seine Zeitblöcke können einfach an Ihre Vorlieben angepasst werden.

Ein Ereignis, an das Sie Google Assistant möglicherweise erinnern möchten, ist die virtuelle Keynote Launch Night In des Unternehmens, die am Mittwoch, dem 30. September, stattfindet. Hier erfahren Sie, wann es beginnt, was Sie erwartet und wie Sie es sehen können .

Schreiben von Rik Henderson.