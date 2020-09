So verwischen Sie den Hintergrund in Google Meet

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Videokonferenzen nehmen stark zu und sind mittlerweile ein fester Bestandteil des Arbeits- und Soziallebens.

Das Verwischen des Hintergrunds ist eine beliebte Option für viele Menschen, da es Ihre Privatsphäre schützen oder einfach die Tatsache verbergen kann, dass Sie in einem Keller oder Schuppen arbeiten.

Die Option, den Hintergrund in Google Meet zu verwischen, ist neu hinzugekommen, während Unternehmen wie Zoom dies seit einiger Zeit anbieten. Glücklicherweise ist das Einschalten sehr einfach.

Öffnen Sie Ihr Google Meet über meet.google.com . Klicken Sie auf das Logo in der unteren rechten Ecke. Ihr Hintergrund wird jetzt unscharf.

So einfach ist das. Da Google Meet keine komplexe Benutzeroberfläche hat, müssen Sie nicht in die Menüs eintauchen. In diesem Fall finden Sie die Option auch dort.

1/2 Pocket-lint

Hintergrundunschärfe in Google Meet wird in Chrome unter MacOS und Windows gestartet. ChromeOS und mobile Apps werden die Funktion in Zukunft erhalten und wir werden sie aktualisieren, wenn sie dies tun.

Google hat bestätigt, dass die Funktion eingeführt wird. G Suite-Benutzer erhalten ab dem 15. September Zugriff auf die Funktion für Domains mit Schnellveröffentlichung und ab dem 28. September für Domains mit geplanter Version. Es gibt keinen Administrator dafür, es funktioniert einfach.

Google Meets-Nutzer mit persönlichen Konten erhalten ebenfalls Zugriff. Zum Zeitpunkt des Schreibens hatte unser G Suite-Konto Zugriff, unser persönliches Konto nicht. Daher wird die Landung einige Zeit dauern.

Schreiben von Chris Hall.