Google Maps fügt möglicherweise eine COVID-19-Tracking-Funktion hinzu

(Pocket-lint) - Google Maps ist ein absolut wichtiges Tool für unzählige Menschen, wenn es darum geht, ihre Reise zu planen und die beste Art der Navigation zu finden, unabhängig davon, in welchem Land sie leben.

Angesichts der immer noch sehr anhaltenden globalen Gesundheitssituation ist Reisen jedoch kein einfacher Prozess mehr, um herauszufinden, wie man von A nach B kommt. Es gibt auch vielfältige Bedenken hinsichtlich der zu berücksichtigenden Infektionsrisiken.

Google sieht so aus, als würde es zumindest an einem System arbeiten, mit dem Menschen herausfinden können, wohin sie bequem reisen oder wohin sie reisen, und zwar in Form einer neuen Navigationsebene, die die Infektionsrate in einem Gebiet anzeigt.

Die Informationen stammen von der erfahrenen Tippgeberin Jane Manchun Wong, die kürzlich eine Reihe von Bildern auf Twitter veröffentlicht hat, um zu demonstrieren, wie die Funktion aussehen wird.

Google Maps arbeitet an der COVID-19-Karte



(idk wenn es neu ist) pic.twitter.com/qqPUfmn5pN - Jane Manchun Wong (@wongmjane), 4. September 2020

Benutzer haben die Möglichkeit, ein Overlay über eine vergrößerte Ansicht der USA, in diesem Fall der USA, aber auch in den Screenshots unter den europäischen Ländern, zu erstellen, aus denen hervorgeht, wie viele neue Fälle täglich pro 10.000 Personen in diesem Bereich gemeldet werden.

Ein weiterer Blick auf die COVID-19-Karte von Google Maps zeigt die außerhalb der USA verfügbaren Daten pic.twitter.com/fudkCfbuPg - Jane Manchun Wong (@wongmjane), 4. September 2020

Dies ist ein nützlicher Weg, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie präsent die Infektion noch ist und ob sie wächst. Wie nützlich es ist, hängt natürlich davon ab, wie detailliert die Daten von Google sein können und wie lokal ein Bereich isoliert werden kann und Informationen für die Überlagerung bereitstellt.

Schreiben von Max Freeman-Mills.