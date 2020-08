Google arbeitet an einem Streaming-Hub namens Kaleidoscope

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es ist immer mehr geworden, dass für Technologiegiganten wie Apple und Google kein Kuchen vollständig ist, bis sie einen Finger darin haben. Während Google eine Zeit lang eine eigene Streaming-Plattform in Form von Play TV & Movies hatte, ist es klar, dass es seine Hand an dieser Front stärken will.

Das Team von Chrome Story hat es irgendwie geschafft, ein kurzes Fenster zu öffnen, in dem Benutzer von Chrome Canary, der Version von Chrome mit experimentelleren Funktionen, zu chrome: // kaleidoscope / gehen konnten, um zu sehen, was einer frühen Version einer Version sehr ähnlich sah -stop Streaming Hub.

Chrome-Nutzer konnten anscheinend ihre Streaming-Konten an einem Ort verknüpfen, darunter Netflix, Amazon Prime und Disney Plus. Wenn Sie versuchen, eine Verbindung herzustellen, werden Benutzer zu einer Seite mit der Aufschrift "Weitere Überwachung auf allen Ihren Geräten" weitergeleitet, ohne dass weitere Optionen oder Interaktivität verfügbar sind.

Es ist klar, dass dies keine Funktion war, die angesichts des Mangels an tatsächlicher Funktionalität weit fortgeschritten war, aber es ist dennoch eine wirklich faszinierende Aussicht. Der Vorschlag lautet, dass Google herausfindet, ob eine solche Funktion möglich ist, und Ihnen einen Ort bietet, an dem Sie alle Streaming-Inhalte finden können, auf die Sie Zugriff haben.

Natürlich müsste man vermuten, dass wenn Amazon oder Netflix offen dafür wären, auf derselben einzigen Plattform gehostet zu werden, diese Plattform wahrscheinlich bereits existiert, aber wenn jemand die Macht hat, sie zusammenzubringen, könnte man sich das vorstellen könnte Google sein.

9to5Google hat inzwischen einige eigene Arbeiten durchgeführt und ist der Meinung, dass der Dienst tatsächlich als Empfehlungstool gedacht ist, mit dem Sie Ihre Vorlieben und Bewertungen für Shows und Filme auf mehreren Plattformen überprüfen können, anstatt den Inhalt selbst zu hosten fühlt sich in der Tat glaubwürdiger an.

In beiden Fällen können wir davon ausgehen, dass wir in naher Zukunft möglicherweise keinen Blick mehr auf Kaleidoscope werfen werden - die Seiten, auf die Chrome Story zugegriffen hat, werden nicht mehr geladen, und das ist möglicherweise das Ende der Angelegenheit.

Schreiben von Max Freeman-Mills.