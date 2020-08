Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google Maps ist für viele der Goldstandard für mobiles Mapping: Es verändert die Art und Weise, wie wir durch die Welt navigieren, eine endlose Ressource für die Erkundung der Orte, an die wir gehen möchten oder waren.

Google führt ein Update ein, um die visuelle Qualität dieser Karten zu verbessern. Eine große Änderung wird vorgenommen, um natürliche Merkmale genauer darzustellen.

Der neue Ansatz von Google verwendet die detaillierten Satellitenbilder von Google und kategorisiert Bereiche, um ihnen eine Farbe zuzuweisen, die ihren Vorstellungen entspricht. In der Vergangenheit haben Sie oft gesehen, dass nicht städtische Gebiete möglicherweise nur grün sind. Jetzt können Sie jedoch unterschiedliche Dichten von Grün, Weiß für schneebedeckte Berge und andere Farben sehen, um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, was ist eigentlich dort auf der Karte.

Google hat einige Beispiele angegeben, die Sie unter dem Quelllink unten auf der Seite finden. Dabei wird hervorgehoben, dass Sie jetzt die Auswahl der Wüstenregionen sehen können oder wie Sie Vegetationsbereiche sehen können, um diese Karten viel nützlicher zu machen. Sicher, das Umblättern in die Satellitenansicht hat immer einen genaueren Blick auf das geworfen, was tatsächlich vorhanden ist, aber dank dieses Updates sollten Sie in der Lage sein, mehr von der Standardkarte zu sehen.

Es ist nicht nur die Natur, die einen Schub bekommt. Google arbeitet auch an der Verbesserung seiner Stadtpläne. Diese sind bereits sehr gut, aber zukünftige Updates werden Dinge wie relative Straßenbreiten, Gehwege und Verkehrsinseln bringen, um eine Stadtlandschaft viel genauer zu machen.

Diese sind wichtig für Menschen bei der Routenplanung, einschließlich Fußgängerüberwegen oder Zebrastreifen - ein Bonus für diejenigen, die wissen müssen, wie sie über die Straße kommen.

Die verbesserte Stadtkarte wird in den kommenden Monaten nach London, New York und San Francisco kommen, und es ist geplant, in Zukunft weitere Städte hinzuzufügen.

Schreiben von Chris Hall.