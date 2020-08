Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Haben Sie jemals die Audio-Nachrichtenfunktion in WhatsApp oder anderen Messaging-Apps verwendet? Sie können damit einen kleinen Audioclip aufnehmen, anstatt einen Text an Ihre Freunde und Familie zu senden. Google Assistant unterstützt diese Funktion jetzt. Folgendes müssen Sie wissen.

Sie können Audio-Nachrichten mit Google Assistant über SMS, Messaging-Apps oder Ihre Uhr senden. Aber zuerst brauchen Sie ein paar Dinge.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Audio-Nachrichten mit Google Assistant auf Ihrem Android-Gerät per SMS oder WhatsApp zu senden:

Berühren und halten Sie auf Ihrem Android-Telefon oder -Tablet die Home-Taste oder sagen Sie "OK Google". Sagen Sie einen Befehl: "Senden Sie eine Audio-Nachricht an [Kontaktname]."

„Senden Sie eine WhatsApp-Audio-Nachricht an [Kontaktname].

"Senden Sie eine Audio-Nachricht."

Google Assistant sendet Ihre Nachricht, wenn Sie mit dem Sprechen fertig sind, ohne Sie zur Bestätigung der Nachricht aufzufordern. Google sagte auch, dass Google Assistant eine "Best-Effort-Transkription" der Nachricht und eine Notiz senden wird, dass sie mit Google Assistant gesendet wurde.

Sie können Google Assistant bitten, Nachrichten von Ihrer Uhr mit LINE, Nextplus, Telegramm, Threema , Viber, VK oder WhatsApp zu senden . Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Audio-Nachricht zu senden:

Halten Sie auf Ihrer Uhr den Ein- / Ausschalter gedrückt oder sagen Sie "Ok Google". Sagen Sie einen Befehl: "Senden Sie eine WhatsApp-Nachricht an Nathan."

"Senden Sie eine Telegrammnachricht an Hannah: Ich bin auf dem Weg."

"Senden Sie eine Viber-Nachricht."

Laut Google ist diese Funktion in englischsprachigen Ländern auf der ganzen Welt sowie in Portugiesisch in Brasilien verfügbar.

Lesen Sie den Blog-Beitrag von Google , der zusätzliche Tipps zur Verwendung von Google Assistant auf Mobilgeräten enthält. Google hat auch diese Support-Seite mit weiteren Details.

Schreiben von Maggie Tillman.