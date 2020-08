Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Diejenigen unter Ihnen, die Google Meet für Videokonferenzen verwenden, können Ihre Besprechungen jetzt auf einem großen Bildschirm übertragen. Google Meet bietet Unterstützung für Chromecast, sodass Sie Inhalte von Ihrem Gerät mithilfe von Chromecast, Android TVs oder Smart Displays auf Fernsehgeräte übertragen können.

"Wir wissen, dass viele Schulen auf Fern- / Fernunterricht umsteigen, und wir wollten diese neue Lernumgebung für Lehrer und Schüler unterstützen", erklärte Google im Chromecast-Supportforum . "Mit Meet on Chromecast können Sie Meetings veranstalten oder daran teilnehmen die Möglichkeit, mit Klassenkameraden in Kontakt zu treten, an Projekten zusammenzuarbeiten und sogar Vorträge zu besuchen. “

Wenn Sie für Google Meet einen anderen Bildschirm als Ihren Computer oder Ihr Mobilgerät verwenden möchten, können Sie auf Ihren Chromecast und auf Cast-fähigen Fernsehgeräten oder auf Cast-fähigen Geräten wie Android-TVs und Smart Displays übertragen. Laut Google verwenden Sie mit dieser Funktion weiterhin Kamera, Mikrofon und Audio von Ihrem Computer oder Mobilgerät, aber Sie sehen Ihr Meeting auch auf dem größeren Bildschirm.

Fernsehgerät mit angeschlossenem Chromecast, einem Fernsehgerät mit Cast-Funktion oder einem Display mit Cast-Funktion.

Ein Computer

Google Benutzerkonto

Laut Google unterstützen die unterstützten Chromecast-Modelle den Chromecast Ultra sowie die Chromecasts der aktuellen und zweiten Generation. Es heißt auch, dass die Leistung auf Android TV- und Cast-fähigen Displays variieren kann. Auf dieser Google Support-Seite erfahren Sie, wie Sie Ihren Chromecast einrichten und auf dieser Support-Seite Google Meet verwenden . Pocket-Lint bietet außerdem die folgenden praktischen Anleitungen:

Sie können mit dem Casting beginnen, bevor Sie an einem Meeting teilnehmen, oder jederzeit während eines Meetings. Um Ihr Google Meet auf den Fernseher zu übertragen, aktualisieren Sie es auf die neueste Version von Chrome, öffnen Sie das Meeting in Chrome und suchen Sie vor oder während eines Meetings nach der Option "Dieses Meeting übertragen".

Öffnen Sie Ihr Meeting mit Google Kalender oder der Meet-App. Wählen Sie Dieses Meeting besetzen. Wählen Sie auf der Registerkarte Besetzung das besetzungsfähige Gerät aus, das Sie verwenden möchten.

Wählen Sie unten rechts das Dreipunktmenü> Diese Besprechung abhalten. Wählen Sie auf der Registerkarte Besetzung das besetzungsfähige Gerät aus, das Sie verwenden möchten.

Wählen Sie unten rechts das Dreipunktmenü aus. Wählen Sie Casting-Besprechung beenden.

Schreiben von Maggie Tillman.