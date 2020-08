Google schuldet Ihnen möglicherweise bis zu 12 US-Dollar

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie in den USA sind und Google+ vor dem Herunterfahren verwendet haben, haben Sie möglicherweise aufgrund einer Sammelklage Anspruch auf einen bestimmten Geldbetrag.

Im Jahr 2018 hatte Google+ einige Sicherheitsprobleme, als festgestellt wurde, dass ein ziemlich schwerwiegender Fehler im System es externen Entwicklern ermöglichte, private Benutzerdaten von jedem Profil im sozialen Netzwerk abzurufen.

Infolgedessen wurde eine Sammelklage gegen den Suchriesen eingereicht. Diese Klage wurde jetzt für nur 7,5 Millionen US-Dollar beigelegt.

Die gute Nachricht ist, dass Sie möglicherweise eine Auszahlung erhalten, wenn Sie in den USA sind und zwischen dem 1. Januar 2015 und dem 2. April 2019 ein Google+ Konto hatten. Sie müssten jedoch auch Ihre "nicht öffentlichen Profilinformationen aufgrund der von Google am 8. Oktober 2018 und am 10. Dezember 2018 angekündigten Softwarefehler offenlegen".

Der Vergleich zahlt maximal 12 US-Dollar aus, wenn Sie die Kriterien erfüllen. Wie viel Sie erhalten, hängt jedoch davon ab, wie viele Personen vor Ablauf der Frist am 8. Oktober 2020 einen Anspruch geltend machen. Wenn viele Personen einen Anspruch geltend machen, erhalten Sie möglicherweise erheblich weniger.

Die Entscheidung muss auch am 19. November von den Gerichten abgeschlossen werden.

Wenn Sie interessiert sind, können Sie hier einen Anspruch geltend machen .

Schreiben von Adrian Willings.