So aktivieren Sie den Dunkelmodus in Google Docs, Google Tabellen und Google Präsentationen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die mobilen Apps von Google Docs, Sheets und Slides bieten einen nativen Dunkelmodus für Android- und iPhone-Nutzer.

Obwohl Android systemweit einen Dunkelmodus anbietet, führt Google seit 2019 langsam einen nativen Dunkelmodus für alle seine Apps ein – einschließlich Gmail , Kalender, Fit und der Google-App. So aktivieren Sie den Dunkelmodus , das Google Dark Theme nennt, in Docs, Sheets und Slides.

Google

Nur für die mobilen Apps von Docs, Google Tabellen und Google Präsentationen verfügbar

Sie können den Dunkelmodus in den Einstellungen manuell aktivieren

Installieren Sie die neueste Version der Google Docs-, Google Tabellen- oder Google Präsentationen-App auf Ihrem Gerät oder aktualisieren Sie sie auf diese.

Sobald das neue Update eintrifft, verwenden diese Apps das Standarddesign Ihres Betriebssystems. Wenn Ihr Telefon also auf das systemweite dunkle Thema eingestellt ist, werden die Apps dunkel angezeigt. Um das dunkle Thema von Google auf Ihrem Android-Telefon zu verwenden, gehen Sie einfach zu den Systemeinstellungen (Einstellungen > Anzeige > Thema) und aktivieren Sie das dunkle Thema. Um den Dunkelmodus von Apple auf Ihrem iPhone zu verwenden, gehen Sie zu Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > und wählen Sie Dunkel, um den Dunkelmodus zu aktivieren.

Was ist der Pocket-Lint täglich und wie bekommt man ihn kostenlos? von Stuart Miles · 24 September 2021

Benutzer mit älteren Telefonen, auf denen ältere Betriebssystemversionen ausgeführt werden, müssen wahrscheinlich den manuellen Weg gehen, da sie den systemweiten Dunkelmodus in der neuesten Version von Android und iOS nicht aktivieren können. Glücklicherweise können Sie mit Google in den Einstellungen in den Google Docs-, Sheets- und Slides-Apps manuell zwischen dem neuen dunklen Modus und dem alten hellen Modus wechseln. Öffnen Sie einfach die App, gehen Sie zu Menü in der Ecke, wählen Sie dann Einstellungen, gehen Sie zu Thema auswählen und tippen Sie auf Dunkel.

Ebenso können Sie diese Methode verwenden, um den Dunkelmodus zu deaktivieren, wenn er durch den systemweiten Dunkelmodus ausgelöst wird. Wenn Sie also möchten, dass Ihre Google-Dokumente stattdessen hell sind, können Sie dies tun.

Das dunkle Design für Docs, Tabellen und Präsentationen ist jetzt verfügbar. Es wurde ursprünglich für Android-Benutzer gestartet, kam aber im September 2020 zu iOS.