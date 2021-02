Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Studien zeigen, dass Menschen lieber SMS als Anrufe tätigen. Daher sind Emoji sehr beliebt und gefragt, da sie es Benutzern ermöglichen, visuell zu kommunizieren, wie sie sich fühlen. Vielleicht bietet Google deshalb in Emboard verschiedene Emoji-Optionen in Form von Emoji Kitchen an , die Android-Nutzern eindeutigere Möglichkeiten bieten , ihre Gedanken auszudrücken.

Mit der Google Emoji Kitchen-Funktion für Gboard-Benutzer können Sie grundsätzlich zwei Emoji kombinieren, um ein neues zu erstellen:

"Waren Sie jemals so überwältigend von Liebe erfüllt, dass es Sie zu Tränen gerührt hat? Oder vielleicht haben Sie so stark gelacht, dass Sie sich krank fühlten - und sich gewünscht, Ihr Telefon hätte ein Emoji, um dieses Gefühl zu vermitteln? Ob Sie eine Nachricht an senden Ihre Galentiner oder Ihre einzig wahre Liebe, Gboard auf Android nimmt jetzt Ihr Lieblings-Emoji und mischt sie in benutzerdefinierte Aufkleber, um Ihnen dabei zu helfen, diese nuancierten Gedanken und Gefühle auszudrücken. "

Es gibt bereits Hunderte von Emoji, von Auberginen bis zu Falthänden. Aber was ist, wenn Sie sich gleichzeitig wie ein Cowboy und ein Affe fühlen? Es könnte passieren, oder? In beiden Fällen können Sie mit Google jetzt dieses Emoji-Mashup senden.

Google sagt, dass Sie in Android auf jedes Smiley-Emoji in Gboard tippen können, und schlägt Emoji-Kombinationen vor, die Sie stattdessen senden können. Es beschreibt sie als "Aufkleber, die speziell von den Designern bei Google handgefertigt wurden" und fügt hinzu, dass "Sprache wie Kunst und Musik unendlich kreativ ist und mit Emoji Kitchen die Tastatur Ihres Telefons zu einer noch reichhaltigeren Ausdrucksfläche wird".

Die Funktion sollte in den meisten Ihrer Chat-Apps wie WhatsApp, Messenger und Snapchat funktionieren.

Emoji Kitchen steht allen Gboard-Benutzern auf Android zur Verfügung . Google hat es erstmals 2020 als Betatest gestartet, ist aber jetzt weit verbreitet.

Beste iPad-Apps: Der ultimative Leitfaden von Maggie Tillman · 6 February 2021

Schreiben von Maggie Tillman.