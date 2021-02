Funktionsweise von Google Live Transcribe und Sound Amplifier

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie taub sind oder einen Hörverlust haben, kann die Technologie schwierig sein.

In mehr als 30 Jahren werden laut der Weltgesundheitsorganisation 900 Millionen Menschen an Hörverlust leiden. Und es ist ziemlich erstaunlich zu sehen, dass die Bedürfnisse eines so großen Teils der Bevölkerung ignoriert werden. Es ist nicht leicht, Leute zu verstehen, die zum Beispiel am Telefon murmeln, und Videos ohne Untertitel sind am schlimmsten. Zum Glück tritt Google an die Tafel.

Es bietet zwei Android-Funktionen (und Apps) für Gehörlose und Hörgeschädigte, Live Transcribe und Sound Amplifier.

Dimitri Kanevsky von Google, ein gehörloser Forscher mit 30 Jahren Erfahrung in der Spracherkennung und Kommunikationstechnologie, hat einmal einen Dienst namens CART erstellt, bei dem ein Untertitel virtuell an einem Meeting teilnimmt, um zuzuhören und eine Transkription gesprochener Dialoge zu erstellen, die auf einem Computerbildschirm angezeigt wird . Kanevskys Teamkollege Chet Gnegy bemerkte, dass CART mehrere Geräte verwenden musste und in erster Linie nur für Besprechungen geeignet war. CART war daher nicht ideal für alltägliche Gespräche.

Also haben Gnegy und Google ein besseres Tool für Kanevsky entwickelt.

Sie wollten eine cloudbasierte automatische Spracherkennung verwenden, mit der gesprochene Wörter auf einem Bildschirm angezeigt werden können. Das Ergebnis ist Live Transcribe, eine App für Android. Es nimmt Sprache auf und wandelt sie mit dem Mikrofon Ihres Telefons in Echtzeit-Untertitel um.

Live Transcribe, das in über 70 Sprachen und Dialekten verfügbar ist, ermöglicht laut Google eine bidirektionale Konversation über eine Tastatur mit Rücktaste für Benutzer, die nicht sprechen können oder wollen. Die App arbeitet auch mit externen Mikrofonen zusammen, um die Transkriptionsgenauigkeit zu verbessern.

Live Transcribe ist bereits auf Pixel-Telefonen installiert und wählen Sie andere Android-Telefone aus. Wenn Sie es nicht haben, laden Sie es aus dem Play Store herunter .

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Live Transcribe zu aktivieren:

Sie müssen es zuerst aktivieren, damit es im Menü Eingabehilfeneinstellungen Ihres Geräts funktioniert. Öffnen Sie die App Einstellungen Ihres Geräts.

Tippen Sie auf Eingabehilfen und dann auf Live-Transkription.

Tippen Sie auf Live-Transkription öffnen.

Tippen Sie auf OK, um die Berechtigungen zu akzeptieren.

Optional: Ändern Sie Ihre Live Transcribe-Verknüpfung. Jetzt können Sie eine Live-Transkription über die Schaltfläche für Eingabehilfen in der Navigationsleiste starten. Verwenden Sie zum Starten von Live Transcribe Ihre Live Transcribe-Verknüpfung (Wischen mit zwei Fingern nach oben oder Tippen auf die Schaltfläche Eingabehilfen).

Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Internet verbunden sind.

Halten Sie Ihr Gerätemikrofon in die Nähe der Person oder des Tons, die Sie aufnehmen möchten.

Benötigen Sie weitere Hilfe? Weitere Informationen finden Sie auf der Support-Seite von Google . Google hat hier auch eine Live Transcribe-Webseite.

Im Jahr 2019 wurde Live Transcribe als eingeschränkte Beta für Benutzer weltweit über den Play Store eingeführt und auf Pixel 3-Geräten vorinstalliert. Es ist jetzt weit verbreitet (und automatisch) für Pixel 3 und neuere Geräte verfügbar und wählt Android-Geräte ab 5.0 aus.

Google bietet eine weitere Barrierefreiheits-App namens Sound Amplifier an. Die Idee ist, dass jeder einen Audio-Boost verwenden kann, besonders wenn es viele Hintergrundgeräusche gibt, wie auf einem Flughafen. Der auf der I / O 2019 erstmals angekündigte Soundverstärker funktioniert auf Android-Smartphones mit kabelgebundenen Kopfhörern. Laut Google kann es die Geräusche in Ihrer Umgebung filtern, erweitern und verstärken.

Um den Tonverstärker zu verwenden, schließen Sie zuerst einen kabelgebundenen oder Bluetooth-Kopfhörer an Ihr Gerät an. Um die Ton- und Rauschunterdrückung anzupassen, rufen Sie das Einstellungsmenü des Tonverstärkers auf. Öffnen Sie die App Einstellungen Ihres Geräts.

Tippen Sie auf Eingabehilfen und dann auf Tonverstärker.

Tippen Sie auf Tonverstärker öffnen.

Tippen Sie auf OK, um die Berechtigungen zu akzeptieren.

Optional: Ändern Sie die Verknüpfung Ihres Tonverstärkers. Erfahren Sie mehr über Eingabehilfen Verwenden Sie zum Starten des Soundverstärkers die Verknüpfung des Soundverstärkers (Wischen mit zwei Fingern oder Tippen auf die Schaltfläche Eingabehilfen). Bewegen Sie die Schieberegler und schalten Sie um, bis Sie mit der Klangqualität zufrieden sind.

Benötigen Sie weitere Hilfe? Weitere Informationen finden Sie auf der Support-Seite von Google . Google hat hier auch einen Blog-Beitrag zu Sound Amplifier.

Sound Amplifier wurde 2019 im Play Store eingeführt. Er unterstützt Android-Geräte und ist auf Pixel 3 und neueren Handys vorinstalliert.

Schreiben von Maggie Tillman.