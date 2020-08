Beste Android Apps 2020: Der ultimative Leitfaden

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Im Play Store von Google stehen Ihnen fast drei Millionen Apps zur Auswahl. Bei so vielen Apps kann das Surfen im Store überwältigend werden, und ein paar falsche Entscheidungen beim Herunterladen können dazu führen, dass Sie sich generell einfach davon fernhalten.

Aber hier bei Pocket-lint nutzen wir den Google Play Store seit seiner Einführung vor einem Jahrzehnt (erinnern Sie sich an "Android Market"?). Deshalb haben wir unser Fachwissen unter Beweis gestellt und diesen vollständigen Leitfaden zusammengestellt, damit Sie das absolut Beste aus dem Angebot von Play Store herausfinden können. Wir haben alles nach Kategorien geordnet, sodass es einfach sein sollte, genau das zu finden, was Sie wollen.

In dieser Anwendung, mit der ein YouTube-Startbildschirm in einer 3D-Welt erstellt wird, können Sie alle Ihre Lieblingsvideos von YouTube in virtueller Realität ansehen, ohne den Komfort Ihres Headsets zu beeinträchtigen.

Probieren Sie es jetzt aus: YouTube VR

Mit IKEA Place können Sie virtuell maßstabsgetreue 3D-IKEA-Produkte in Ihrem Raum virtuell sehen. Es enthält den größten Teil des IKEA-Katalogs wie Sofas und Stühle und hilft Ihnen, die Größe, das Design und die Funktionalität der Möbel in Ihrem Zuhause besser zu verstehen.

Probieren Sie es jetzt aus: Ikea Place

Mit der Mess-App können Sie Entfernungen in Ihrem Zuhause messen, ohne dass ein Maßband erforderlich ist. Befolgen Sie einfach die Anweisungen auf Ihrem Telefon und erhalten Sie auf einfache Weise Messungen für einen Raum, eine Wand, einen Tisch oder eine andere Oberfläche, an die Sie innerhalb oder außerhalb Ihres Hauses denken können.

Probieren Sie es jetzt aus: Messen

Star Walk ist eine beliebte Stargazing-App. Es ist eine interaktive Anleitung zum Nachthimmel, die jede Bewegung in Echtzeit verfolgt und es Ihnen ermöglicht, über 200.000 Himmelskörper zu erkunden und Zugang zu Informationen über alles zu erhalten, was Sie finden.

Probieren Sie es jetzt aus: Star Walk

Erleben Sie Details auf Oberflächenebene auf der ganzen Erde oder schießen Sie in die Atmosphäre und sehen Sie unseren hellblauen Bot aus der Sicht eines Astronauten. Wenn Sie mit unserem Heimatplaneten fertig sind, sollten Sie unbedingt den Mond untersuchen.

Probieren Sie es jetzt aus: Earth VR

Vuforia Chalk kombiniert Live-Video, Audio und die Fähigkeit einer entfernten Person, ihre Live-Ansicht mit Anmerkungen zu versehen. Anmerkungen haften genau an realen Objekten, selbst wenn sich Menschen bewegen. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie würden dies als Außendiensttechniker verwenden.

Probieren Sie es jetzt aus: Vuforia Chalk

Mit Dropbox können Sie Dateien und Ordner in der Cloud speichern und freigeben, Dokumente scannen und mit anderen zusammenarbeiten. Dabei wird alles sicher auf allen Ihren Geräten synchronisiert, sodass Sie jederzeit und überall darauf zugreifen können. Sie erhalten 2 GB Speicherplatz kostenlos zum Starten.

Probieren Sie es jetzt aus: Dropbox

Google Drive ähnelt Dropbox, nur dass Sie 15 GB kostenlos starten können, und es unterstützt direkt das gesamte Produktportfolio von Google. Sie können beispielsweise Ihre Google Fotos- oder Google Text & Tabellen-Dateien anzeigen und andere zum Anzeigen, Bearbeiten oder Hinterlassen von Kommentaren einladen.

Probieren Sie es jetzt aus: Google Drive

Diejenigen unter Ihnen, die stärker an das Microsoft-Ökosystem gebunden sind (möglicherweise haben Sie einen Windows 10-PC oder verwenden Office-Apps), sollten OneDrive erhalten. Sie können von Ihrem Android-Gerät und Computer (PC oder Mac) auf Ihre Dokumente, Fotos und anderen Dateien zugreifen und diese freigeben.

Probieren Sie es jetzt aus: Microsoft OneDrive

Zunder ist eine Abkürzung für eine Online-Dating-Anwendung geworden. Es gibt Unmengen von Benutzern, die darauf abgestimmt sind, ob zwei Benutzer direkt aufeinander gewischt haben. Profile haben ein paar Bilder und einen kurzen Bio-Abschnitt.

Probieren Sie es jetzt aus: Zunder

Bei OkCupid dreht sich alles um umfangreiche Profile, in denen Sie Ihre Persönlichkeit und Ihre Interessen unter Beweis stellen können. Sie können Tausende von Fragen über sich selbst oder nur einige wenige beantworten. Der Algorithmus hilft Ihnen dabei, sich mit Menschen zu verbinden, die Ihre Leidenschaften teilen.

Probieren Sie es jetzt aus: OKCupid

Grindr ist eine Social Networking- und Chat-App für schwule, bi, trans und queere Menschen. Es ist nicht so voll ausgestattet oder hübsch wie beispielsweise Tinder, aber es ist immer noch die Nummer 1 für die LGBTQ-Community.

Probieren Sie es jetzt aus: Grindr

Lassen Sie sich schnell für kurzfristige Kredite (in den USA) genehmigen, die Sie praktisch überall im Internet ausgeben können, von Lowes bis Walmart!

Probieren Sie es jetzt aus: Bestätigen

YNAB behauptet, Ihnen dabei zu helfen, "den Zyklus von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck zu durchbrechen, Schulden abzubauen und mehr Geld zu sparen". Anscheinend sparen neue Benutzer in den ersten zwei Monaten durchschnittlich 600 US-Dollar und im ersten Jahr mehr als 6.000 US-Dollar. Die ersten 30 Tage sind kostenlos.

Probieren Sie es jetzt aus: YNAB

Möchten Sie sehen, wie Sie Ihr Geld ausgeben? Mint ist die kostenlose App für Geldverwaltung und Finanzverfolgung, mit der Sie Ihre Bankkonten, Kreditkarten, Rechnungen und Investitionen zusammenführen und sehen können, was Sie ausgeben und wo Sie Geld sparen können.

Probieren Sie es jetzt aus: Mint

Mit Robinhood können Sie Aktien und börsengehandelte Fonds kaufen und verkaufen, ohne eine Provision zu zahlen. Sie können ein Portfolio aufbauen und in Ihre Lieblingsunternehmen investieren. Wie Acorns ist es für Anfänger gedacht, die kaufen und handeln möchten.

Probieren Sie es jetzt aus: Robinhood

Venmo ist wie Square Cash, aber mit einer sozialen Schicht. Sie können Ihren Zahlungen Notizen hinzufügen, damit andere die Geschichten von Freunden sehen und mögen oder kommentieren können.

Probieren Sie es jetzt aus: Venmo

Clash Royale ist ein Tower Rush-Spiel, in dem Sie Spieler aus der ganzen Welt in Echtzeit in 1v1- und 2v2-Schlachten duellieren können. Das Ziel (drei Minuten nach Spielbeginn) ist es, gegnerische Türme sowie den "Königsturm" zu zerstören.

Probieren Sie es jetzt aus: Clash Royale

Dies ist ein Battle Royale-Spiel, in dem du dich aufstellst und um das letzte Spiel im PvP mit 100 Spielern kämpfst. Du sollst Deckung bauen, gegen deine Gegner kämpfen und am längsten überleben, um deinen Sieg zu erringen.

Probieren Sie es jetzt aus: So installieren Sie Fortnite (nicht im Play Store verfügbar)

Leos Fortune ist ein bezauberndes Plattformspiel mit wunderschönen Bühnen und Grafiken, intelligenten Rätseln, einer skurrilen Geschichte und einem kleinen Fluffball, den Sie schweben oder sinken lassen können, um Goldmünzen zu erreichen. Es ist eine erfrischende Pause von Side Scrollern.

Probieren Sie es jetzt aus: Leos Fortune

Microsofts äußerst beliebtes Minecraft-Spiel ist auf jeder Konsole und Plattform verfügbar, einschließlich Android. Mit ihm können Sie in einer blockartigen 3D-Pixelumgebung erkunden, abbauen und basteln und Ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

Probieren Sie es jetzt aus: Minecraft

Dies ist ein Abenteuerspiel mit einer merkwürdigen, gruseligen Geschichte sowie einem großartigen Soundtrack. Es ist ein Spiel, in dem Sie ein kleines mythisches Reich durchqueren, kämpfen und Zauberei hervorrufen - während Sie mit Freunden über Twitter zusammenarbeiten. Ernsthaft.

Probieren Sie es jetzt aus: Superbrothers: Sword & Sworcery

Basierend auf dem ursprünglichen Echtzeit-Lebenssimulator für den Nintendo Gamecube können Sie mit diesem im letzten Jahr veröffentlichten Spiel unter Ihren echten Freunden und computergenerierten Tierfiguren leben, während Sie alle daran arbeiten, Ihr Camp zu verbessern.

Probieren Sie es jetzt aus: Animal Crossing: Pocket Camp

Jetzt können Sie endlich die U-Bahn reparieren. Technisch gesehen können Sie mit Mini Metro versuchen, Ihr eigenes U-Bahn-System zu erstellen. Es ist ein minimalistisches, aber komplexes Spiel mit umwerfenden, kopfkratzenden Rätseln, die Sie herausfinden müssen.

Probieren Sie es jetzt aus: Mini Metro

Hier ist ein weiteres herausforderndes Puzzlespiel mit einer faszinierenden Geschichte: Das plötzliche Verschwinden eines Ingenieurs und seiner Frau provoziert die Suche nach einem kostbaren Artefakt, das zur Entdeckung eines alten, beunruhigenden Puppenhauses führt.

Probieren Sie es jetzt aus: The Room: Old Sins

Mit diesem Spiel rasen Sie in 80 Tagen oder weniger um den Globus und reisen mit Luftschiffen, U-Booten, mechanischen Kamelen, Dampfzügen und vielem mehr.

Probieren Sie es jetzt aus: 80 Tage

Hitman GO ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, in dem Sie durch feste Felder in einem Raster navigieren, um Feinden auszuweichen und Ihr Ziel auszuschalten.

Probieren Sie es jetzt aus: Hitman GO

Mit diesem Kartenkämpfer bist du der Held, der Karten verwendet, um "Zauber zu schleudern, Schergen zu beschwören und die Kontrolle über das Schlachtfeld zu übernehmen". Sie können direkt einspringen, Ihr Deck bauen, Ihre Fähigkeiten verbessern und in der Arena um Ruhm und Duellspieler kämpfen.

Probieren Sie es jetzt aus: Hearthstone

Dies ist eine Fortsetzung des Monument Valley von 2014. Es ist ein Indie-Puzzlespiel, bei dem das Ziel darin besteht, Ro und ihr Kind durch Labyrinthe, optische Täuschungen und unmögliche Objekte zu führen, um das Puzzle zu vervollständigen.

Probieren Sie es jetzt aus: Monument Valley 2

Dieses Spiel hat mobile AR-Erlebnisse im Jahr 2016 auf die Karte gesetzt. Es ermöglicht Ihnen, ein Trainer zu sein, der in der realen Welt nach Pokemon suchen sowie das Fangen, Schlüpfen, Entwickeln und mehr erledigen kann. Sie können sogar an epischen Turnschlachten teilnehmen.

Probieren Sie es jetzt aus: Pokemon Go

Dies ist ein Fortnite-ähnliches Battle Royale-Spiel, bei dem 100 Spieler mit dem Fallschirm auf eine abgelegene Insel springen. Die Spieler müssen ihre eigenen Waffen, Fahrzeuge und Vorräte finden und auffangen und jeden Spieler besiegen, um der letzte zu sein, der noch steht.

Probieren Sie es jetzt aus: PUBG Mobile

Threes ist ein Indie-Puzzlespiel, bei dem der Spieler nummerierte Kacheln auf ein Gitter schiebt, um Addends und Vielfache von drei zu kombinieren. Das Spiel endet, wenn keine Züge mehr auf dem Gitter sind und die Kacheln für das Endergebnis gezählt werden.

Probieren Sie es jetzt aus: Drei

Fliegen Sie durch weitläufige Landschaften, um himmlischen Wesen zu helfen, in dieser atemberaubenden sozialen Suche den Weg zurück zum Himmel zu finden.

Probieren Sie es jetzt aus: Himmel: Kinder des Lichts

Hinweis ist unser Vorschlag Nr. 1, aber Glow ist eine ausgezeichnete Alternative für Android. Es verfügt über einen Menstruations- und Eisprungrechner, mit dem Frauen auch mehr über ihre Fruchtbarkeit erfahren können, unabhängig davon, ob sie eine Schwangerschaft vermeiden oder versuchen.

Probieren Sie es jetzt aus: Glühen

Dies soll Stress und Angst reduzieren und den Benutzern durch geführte Meditationen, Schlafgeschichten, Atemprogramme und entspannende Musik helfen, erholsamer zu schlafen.

Probieren Sie es jetzt aus: Ruhig

C25K ist ein weiteres Couch to 5K-Programm. Wie die anderen mischt es Laufen und Gehen und baut allmählich Kraft und Ausdauer auf.

Probieren Sie es jetzt aus: C25K

Fertility Friend ist ein weiterer Fruchtbarkeits-Tracker. Es verfügt über einen erweiterten Eisprungrechner, einen Menstruationskalender, eine Fruchtbarkeitstabelle und einen Perioden-Tracker. Es soll Ihnen helfen, schwanger zu werden, mit personalisierten Tipps und Analysen, die Sie sich vorstellen können.

Probieren Sie es jetzt aus: Fruchtbarkeitsfreund

Headspace ist eine geführte Meditations-App. Der Grundkurs ist völlig kostenlos und vermittelt Ihnen die grundlegenden Techniken der Meditation und Achtsamkeit. Danach können Sie mit einem Abonnement auf die vollständige Headspace-Meditationsbibliothek zugreifen.

Probieren Sie es jetzt aus: Headspace

Es verlieren! ist ein Gewichtsverlust-Programm. Sie laden einfach die App herunter, legen Ihr Ziel fest und verfolgen die Lebensmittel, um Gewicht zu verlieren.

Probieren Sie es jetzt aus: Verlieren Sie es!

MyFitnessPal, das in die Apps und Geräte von Under Armour integriert ist, hilft Ihnen dabei, Lebensmittel zu verfolgen, Ziele zu erstellen, Übungen zu protokollieren und Unterstützung zu erhalten.

Probieren Sie es jetzt aus: Kalorienzähler - MyFitnessPal

Pocket Yoga führt Sie durch eine ganze Yoga-Sitzung. Es bietet verschiedene mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und hilft Ihnen, alle Posen zu lernen.

Probieren Sie es jetzt aus: Pocket Yoga

Sleep Cycle ist ein intelligenter Wecker, der Ihre Schlafmuster verfolgt und entscheidet, wann Sie im leichten Schlaf geweckt werden sollen - auf natürliche Weise.

Probieren Sie es jetzt aus: Schlafzyklus

Diese App bietet einen Timer für Intervalltrainings mit hoher Intensität. Wenn Sie also gerne mit Workouts im HIIT-Stil trainieren, ist diese App ein Muss.

Probieren Sie es jetzt aus: Tabata Timer

Scannen oder suchen Sie schnell ein Produkt in Ihrem Haus und finden Sie heraus, ob es voller giftiger Chemikalien und Karzinogene ist. (Warnung: Sie werden schockiert sein.) Diese App hilft Ihnen im Grunde, sauber einzukaufen.

Probieren Sie es jetzt aus: ThinkDirty

Tägliches Yoga bietet über 500 Asanas, 200 geführte Yoga-, Pilates- und Meditationskurse, 50 Trainingspläne und sogar Coaching-Workshops.

Probieren Sie es jetzt aus: Tägliches Yoga

Dies ist Apples Musikabonnementservice, jedoch für Android-Geräte. Mit ihm können Sie praktisch jede Melodie streamen, die Sie jemals hören wollten.

Probieren Sie es jetzt aus: Apple Music

Dies ist der Musikabonnementservice von Android, der in seine Geräte integriert ist. Mit ihm können Sie praktisch jede Melodie streamen, die Sie jemals hören wollten.

Probieren Sie es jetzt aus: Google Play Music

Pandora ist eine klassische Musik-App, die im Grunde ein digitales Radio ist. Sie können damit Sender aus Ihren Lieblingsliedern, Künstlern oder Genres erstellen.

Probieren Sie es jetzt aus: Pandora

SoundCloud ist eine Musik- und Audio-Streaming-Plattform mit über 180 Millionen Titeln. Sie können Audio hochladen und neue Musik an einem Ort finden.

Probieren Sie es jetzt aus: SoundCloud

Spotify ist wie Android Music, nur dass es nicht an Android-Geräte gebunden ist, und es gibt eine Freemium-Ebene, mit der Sie Sender und Wiedergabelisten mit Anzeigen anhören können.

Probieren Sie es jetzt aus: Spotify

Dies ist ein Passwort-Manager. Es speichert alle Ihre Passwörter für Sie, lässt Sie Passwörter generieren und meldet Sie einfach bei Websites und Apps an.

Probieren Sie es jetzt aus: 1Password

Reisen in ein fremdes Land? Oder möchten Sie einfach nur in Ruhe zu Hause stöbern? Mit dieser App können Sie einen sicheren und privaten Internetzugang genießen und Ihre Wi-Fi-Verbindungen gegen verschiedene Cyber-Bedrohungen schützen. Es gibt eine kostenlose Testversion.

Probieren Sie es jetzt aus: NordVPN

Diese App verwendet Tor, um Ihren Internetverkehr zu verschlüsseln. Tor ist freie Software und ein offenes Netzwerk, mit dem Sie sich gegen Netzwerküberwachung verteidigen können.

Probieren Sie es jetzt aus: Orbot: Proxy mit Tor

Wir alle wissen, was Amazon ist - und mit dieser App können Sie sie ganz einfach von Ihrem mobilen Gerät aus einkaufen. Sie können sogar auf Alexa zugreifen und Produkte scannen.

Probieren Sie es jetzt aus: Amazon

Die ASOS-App beherbergt nach eigenen Angaben mehr als 850 Marken und über 85.000 Produkte (hauptsächlich Kleidung). Es bietet kostenlose Liefer- und Rückgabemöglichkeiten.

Probieren Sie es jetzt aus: ASOS

Möchten Sie handgefertigte, Vintage- und einzigartige Waren kaufen oder darin stöbern? Dann müssen Sie Etsy verwenden.

Probieren Sie es jetzt aus: Etsy

Houzz ist Ihr One-Stop-Shop für die Verbesserung und Gestaltung Ihres Hauses. Durchsuchen Sie inspirierende Fotos, sehen und kaufen Sie Produkte, mieten Sie und arbeiten Sie mit Fachleuten zusammen, lassen Sie sich beraten, lesen Sie Artikel und vieles mehr mit dieser praktischen App für Wohnkultur.

Probieren Sie es jetzt aus: Houzz

Überbestände sind wie bei Amazon, aber es sind Überbestände. Kaufen Sie ein, probieren Sie Möbel in AR aus, checken Sie mit Android Pay aus und vieles mehr.

Probieren Sie es jetzt aus: Überbestände

Mit ShopStyle können Sie Kleidung, Schuhe, Turnschuhe und ganze Outfits kaufen - von praktisch jedem Designer, von dem Sie jemals gehört haben.

Probieren Sie es jetzt aus: ShopStyle

Wenn Haushaltswaren Ihr Ding sind, behauptet Wayfair, die weltweit größte Auswahl an Haushaltswaren zu beherbergen - mit Preisen von billig bis wow. Es hat auch eine neue 3D-Ansicht im Raum-Funktion, mit der Sie virtuelle Objekte in Ihrem Raum sehen können.

Probieren Sie es jetzt aus: Wayfair

Lieben Sie eBay? Dann werden Sie die eBay-App lieben. Mit Ihrer Kamera können Sie nach Elementen suchen, Barcodes scannen und Ihr Konto verwalten.

Probieren Sie es jetzt aus: eBay

Besitzen Sie ein Alexa-Gerät? Dann benötigen Sie diese App, um sie einzurichten, Ihr Profil zu verwalten, Fähigkeiten zu finden und fast alles zu tun, was mit Alexa zu tun hat.

Probieren Sie es jetzt aus: Amazon Alexa

Was die Alexa-App für Alexa-Geräte ist, ist die Google Home-App für Google Home- und Chromecast-Geräte. Es ist ein Muss für Assistant-Benutzer.

Probieren Sie es jetzt aus: Google Home

IFTTT ist jetzt weniger relevant, da Android über die Shortcuts-App verfügt. Mit dieser App können Sie jedoch im Wesentlichen alle Ihre Onlinedienste verbinden und automatisieren.

Probieren Sie es jetzt aus: IFTTT

Diese App funktioniert mit intelligenten Philips Hue-Glühbirnen, mit denen Benutzer die Farbe und Helligkeit des Lichts in ihren Häusern steuern können.

Probieren Sie es jetzt aus: Farbton

Die Nest-App funktioniert mit Nest SmartHome-Geräten wie Sicherheitssystemen, Thermostaten, Lichtern und Plug-Ins. Es ist ein Muss, wenn Sie ihre eigenen Geräte besitzen.

Probieren Sie es jetzt aus: Nest

Word ist der Goldstandard von Textverarbeitungsprogrammen und wird häufig am Arbeitsplatz verwendet. Für Android ist jedoch ein Office 365-Abonnement erforderlich.

Probieren Sie es jetzt aus: Microsoft Word

Einfach ausgedrückt ist Docs eine Cloud-basierte Alternative zu Word. Verwenden Sie diese Option, um unterwegs Dokumente zu erstellen, zu bearbeiten, zu speichern und sogar zusammenzuarbeiten.

Probieren Sie es jetzt aus: Google Text & Tabellen

Evernote ist eine beliebte Notiz-App. Sie können getippte Notizen eingeben oder handschriftliche Notizen scannen. Sie können auch Aufgaben, Fotos, Bilder, Webseiten oder Audio hinzufügen, die auf Ihren Geräten synchronisiert werden, sodass Ihre Informationen immer bei Ihnen sind.

Probieren Sie es jetzt aus: Evernote

iA ist ein weiterer ablenkungsfreier, minimalistischer Notizblock. Es zeigt nur Text im Klartext an und verfügt über nützliche Organisationstools wie Suchen und Sortieren.

Probieren Sie es jetzt aus: iA Writer

Dies ist die in Android integrierte Android Podcast-App, mit der Sie Audio-Storys entdecken können. Es bietet über 550.000 Shows mit fast 19 Millionen Folgen.

Probieren Sie es jetzt aus: Google Podcasts

Audible, ein Unternehmen von Amazon, behauptet, die größte Auswahl an Hörbüchern zu sein. Sie können sie mit dieser App kaufen und anhören.

Probieren Sie es jetzt aus: Hörbar

Dies ist ein sauberer Comic-Leser. Es verspricht intelligentes Upscaling, damit auch Comics mit niedriger Auflösung großartig aussehen, einschließlich automatischer Kontrast- und Farbkorrekturen.

Probieren Sie es jetzt aus: ComicScreen - ComicViewer

Möchten Sie über 100.000 digitale Comics und Graphic Novels entdecken? Diese App enthält Titel von Marvel, DC, Image und mehr.

Probieren Sie es jetzt aus: Comics

Flipboard ist eine bekannte App, die Nachrichten auf leicht verdauliche, audiovisuelle Weise kuratiert und bereitstellt, die uns an eine Zeitschrift erinnert.

Probieren Sie es jetzt aus: Flipboard

Mit der Play Book-App von Google können Sie Millionen von Buchtiteln, von Hörbüchern bis hin zu E-Books, an einem zentralen Ort durchsuchen und genießen.

Probieren Sie es jetzt aus: Google Play Books

Mit dem Kindle Reader von Amazon können Sie Ihr Android in einen Kindle verwandeln. Sie können alle Ihre E-Books herunterladen und überall hin mitnehmen.

Probieren Sie es jetzt aus: Kindle Reader

Mit TuneIn können Sie viele dieser anderen Podcasts nutzen, aber auch Live-Radiosendungen anhören. Es ist großartig, wenn Ihre Lieblingsmannschaft spielt, während Sie im Verkehr stecken.

Probieren Sie es jetzt aus: TuneIn

Wussten Sie, dass Ihre lokale Bibliothek Tausende von E-Books und Hörbüchern enthält? Sie können sie sofort und kostenlos mit Libby ausleihen.

Probieren Sie es jetzt aus: Libby

Eine preisgekrönte Anwendung zum Streamen all Ihrer Lieblings-Podcasts

Probieren Sie es jetzt aus: Pocket Casts

In den Google News werden Informationen bereitgestellt, die für Sie relevant sind, basierend auf dem, woran Sie über Ihren Chrome-Browser Interesse gezeigt haben.

Probieren Sie es jetzt aus: Google News

Podcast Addict ist eine großartige Podcast-App. Es hat eine einfache Benutzeroberfläche, viele Organisations-, Wiedergabe- und Download-Funktionen. Sie können auch Download-Regeln festlegen, Wiedergabelisten erstellen und Chromecast und Sonos sowie Android Auto and Wear OS unterstützen.

Probieren Sie es jetzt aus: Google News

Dies ist eine benutzerfreundliche Sprachlern-App mit einer Unterhaltungsschicht. Lerne alles von Französisch bis Norwegisch.

Probieren Sie es jetzt aus: Memrise

StudyBlue ist eine Crowdsourcing-Materialbibliothek, die Ihnen dabei helfen soll, Prüfungen zu bestehen. Es hat über 10 Millionen Studenten und über 500 Millionen Lernkarten.

Probieren Sie es jetzt aus: StudyBlue-Lernkarten

Diese App wurde entwickelt, um "Ihre CurAndroidity zu füttern und Ihre Welt zu erweitern" und bietet über 3.000 kostenlose Videos von den bemerkenswertesten Menschen der Welt.

Probieren Sie es jetzt aus: TED

Unabhängig davon, ob Sie mathematische Berechnungen auf hoher Ebene durchführen oder nach Fakten und Statistiken suchen müssen, WolframAlpha ist einen Versuch wert. Es ist im Wesentlichen ein leistungsstarkes Tool zum Auffinden von Informationen zu Mathematik, Naturwissenschaften und anderen Themen.

Probieren Sie es jetzt aus: Wolfram Alpha

Mieten oder kaufen Sie die neuesten Fernseher und Filme. Die App verfügt außerdem über eine Suchfunktion, mit der Sie sehen können, ob und wo das Gesuchte zum Streamen verfügbar ist.

Probieren Sie es jetzt aus: Google Play Movies

Die FireTV-App funktioniert mit Ihrem FireTV über Ihr Mobilgerät. So können Sie den Zugriff auf Ihre Anwendungen optimieren und nach der gewünschten Show oder dem gewünschten Film suchen.

Probieren Sie es jetzt aus: FireTV

Mit HBO Now können Sie unsere Lieblingsfolgen der HBO-Serie (denken Sie an Game of Thrones und Westworld) gegen eine monatliche Abonnementgebühr ansehen.

Probieren Sie es jetzt aus: HBO Now

Hulu bietet eine ganze Bibliothek mit Filmen und Shows (einschließlich Seinfeld, South Park und Fear the Walking Dead) gegen eine monatliche Abonnementgebühr an. Gegen eine zusätzliche Gebühr erhalten Sie über 50 Live-Kanäle wie ABC, NBC, CBS und ESPN.

Probieren Sie es jetzt aus: Hulu

IMDb, ein Amazon-Unternehmen, ist eine maßgebliche Quelle für Hollywood. Entdecken Sie beliebte Filme und TV-Shows und deren Darsteller und erhalten Sie Zugang zu Trailern, Clips hinter den Kulissen und Spielzeiten (plus Tickets kaufen) in Ihrer Nähe.

Probieren Sie es jetzt aus: IMDb

Netflix ist der König der Streaming-Dienste. Gegen eine monatliche Abonnementgebühr erhalten Sie Zugriff auf Netflix Originals sowie viele weitere Filme und Shows.

Probieren Sie es jetzt aus: Netflix

Prime Video ist in einem Amazon Prime-Abonnement enthalten. Damit erhalten Sie Zugriff auf Amazon Originals sowie viele weitere Filme und Shows.

Probieren Sie es jetzt aus: Prime Video

Wie das Live-TV-Angebot von Hulu bietet YouTube TV kabelloses Live-TV, sodass Sie wichtige Sendungen und Netzwerke von ABC bis ESPN streamen können. Es hat auch Cloud-Speicher und ist eine monatliche Pay-as-you-go-Mitgliedschaft, die Sie jederzeit kündigen können.

Probieren Sie es jetzt aus: YouTube TV

YouTube ist die Originalquelle für Online-Videos. Verwenden Sie es, um Beauty-Tutorials, Spiel-Streams, Musikvideos und mehr kostenlos mit Werbung anzusehen.

Probieren Sie es jetzt aus: YouTube

Grubhub ist wie Doordash, obwohl es verspricht, "die größte Auswahl an Restaurants" zu haben - von KFC bis zu Ihrem örtlichen Burger-Treffpunkt.

Probieren Sie es jetzt aus: Grubhub

Diese App hat mehr als 43.000 Restaurants auf der ganzen Welt. Es ist die perfekte Reise-App, um lokale Restaurants zu finden und eine Reservierung vorzunehmen.

Probieren Sie es jetzt aus: OpenTable

Wie bei Grubhub und Doordash können Sie mit Seamless schnell und einfach online auf lokale Menüs zugreifen. Aber es ist nur in New York City erhältlich.

Probieren Sie es jetzt aus: Nahtlos

Hungrig? Holen Sie sich das gewünschte Essen aus den Restaurants, die Sie lieben, und liefern Sie es von einem Uber. Sie können Ihre Bestellung sogar in Echtzeit verfolgen.

Probieren Sie es jetzt aus: Uber Eats

Wenn Sie Facebook verwenden, verwenden Sie definitiv Messenger. Es kann jedoch an Ihre Nummer gebunden sein, sodass Sie jedem in der Freundesliste oder den Kontakten Ihrer Freunde eine SMS senden können. Sie können auch Video-Chats mit Filtern durchführen, Spiele spielen, auf Business-Chatbots zugreifen und vieles mehr.

Probieren Sie es jetzt aus: Facebook Messenger

Slack ist eine Kommunikations- und Kollaborations-App. Es wurde hauptsächlich für Unternehmen entwickelt und ist ein Muss für Teams.

Probieren Sie es jetzt aus: Slack

WhatsApp ist eine der beliebtesten Messaging-Apps, da es verschlüsselte Nachrichten senden und empfangen kann.

Probieren Sie es jetzt aus: WhatsApp Messenger

Googles eigene Antwort auf die Notwendigkeit, dass jedes Unternehmen über eine Messaging-App verfügt, die in Verbindung mit Google Mail hervorragend funktioniert.

Probieren Sie es jetzt aus: Google Hangouts

Diese Messaging-App wurde für die Verwendung durch Gamer entwickelt und optimiert. Sehen Sie, wer online ist, wer was spielt, und organisieren Sie Ihr Team mit Discord .

Probieren Sie es jetzt aus: Zwietracht

Der beste Weg, um Ihre Nachrichten vollständig privat zu halten, ist die Verwendung von Signal, das seit Jahren eine wichtige Stütze für Whistleblower ist. Es handelt sich um einen Nachrichtendienst, bei dem der Datenschutz als Standard angenommen wird.

Probieren Sie es jetzt aus: Signal

Android Messages ist ein wenig grundlegend, aber es ist effektiv und kostenlos. Es überträgt Ihre Nachrichten auch live, anstatt eine Serverstruktur zu verwenden.

Probieren Sie es jetzt aus: Android-Nachrichten

Clips ist die Google-App, mit der Sie ein poliertes Video ohne großen Aufwand einfach zusammenfügen können. Clips ist eine großartige kostenlose Videobearbeitungsoption.

Probieren Sie es jetzt aus: Google Clips

Snapseed ist ein von Google entwickelter Bildbearbeitungsprogramm. Es ist nicht Photoshop, aber es ist immer noch reich an Funktionen mit Werkzeugen wie Heilen und Pinsel. Außerdem können Sie RAW-Dateien öffnen, Filter verwenden und Aspekte wie Kurven präzise steuern.

Probieren Sie es jetzt aus: Snapseed

Google Fotos ist eine App, mit der Sie alle Ihre Fotos und Videos speichern und anzeigen sowie benutzerdefinierte Animationen und GIFs erstellen können.

Probieren Sie es jetzt aus: Google Fotos

Prisma ist eine Fotoeditor-App, die erstaunliche Fotoeffekte erzeugt, indem sie Ihre Fotos mithilfe sogenannter Kunstfilter in Gemälde verwandelt.

Probieren Sie es jetzt aus: Prisma

Wenn Sie die Funktionen eines Google Pixel-Telefons nutzen möchten, ohne eines zu kaufen, bietet Ihnen diese App viele dieser Funktionen ohne das Pixel-Preisschild.

Probieren Sie es jetzt aus: Action Launcher

Googles Flaggschiff-E-Mail-Anwendung. Wird auf den meisten Android-Geräten installiert.

Probieren Sie es jetzt aus: Google Mail

Excel ist wahrscheinlich die beliebteste Tabellenkalkulations-App der Welt - sie wird in Unternehmen und Schulen weltweit verwendet. Es ist jedoch ein Office 365-Sub erforderlich.

Probieren Sie es jetzt aus: Microsoft Excel

Mit PowerPoint können Sie Präsentationen schnell erstellen, bearbeiten, anzeigen, präsentieren oder freigeben. Auch hier benötigen Sie ein Office 365-Abonnement.

Probieren Sie es jetzt aus: Microsoft PowerPoint

Sheets ist eine Cloud-basierte Alternative zu Excel. Verwenden Sie es, um unterwegs Tabellenkalkulationen zu erstellen, zu bearbeiten, zu speichern und sogar zusammenzuarbeiten.

Probieren Sie es jetzt aus: Google Sheets

Slides ist eine Cloud-basierte Alternative zu Powerpoint. Verwenden Sie diese Option, um Präsentationen auf Ihrem Android-Gerät zu erstellen, zu bearbeiten und mit anderen zusammenzuarbeiten.

Probieren Sie es jetzt aus: Google Slides

Google ist ein Kraftpaket im Bereich Produktivität und Zusammenarbeit, und Kalender ist ein hervorragendes Beispiel. Sie können Ihren Zeitplan plattform- und geräteübergreifend anzeigen, bearbeiten und synchronisieren. Sie können auch einen Teamkalender erstellen, um ihn mit anderen zu teilen.

Probieren Sie es jetzt aus: Google Kalender

Wenn Sie Safari hassen, sollten Sie versuchen, Chrome zu verwenden, insbesondere wenn Sie die Desktop-App verwenden. Es ist ein leistungsstarker Browser, der auf allen Ihren Geräten synchronisiert wird.

Probieren Sie es jetzt aus: Google Chrome

Verwalten Sie Ihre Aufgaben und Aufgabenlisten auf allen Ihren Geräten mit dieser Produktivitäts-App.

Probieren Sie es jetzt aus: Google Tasks

Adobe Acrobat Reader ist die Standardanwendung zum Anzeigen und Bearbeiten von PDF-Dokumenten.

Probieren Sie es jetzt aus: Adobe Acrobat Reader

Calculator ist Googles Taschenrechneranwendung, die sowohl reguläre mathematische Funktionen als auch wissenschaftliche Funktionen für übergeordnete Mathematikkurse wie Trigonometrie unterstützt.

Probieren Sie es jetzt aus: Rechner

Microsoft hat dies als intelligente Tastatur-App entwickelt, die von Ihrem Schreibstil lernt, damit Sie schneller arbeiten und das Leben einfacher gestalten können.

Probieren Sie es jetzt aus: SwiftKey Keyboard

Verwenden Sie Tasker, um ein Layout für Ihren gesamten Tag zu erstellen, das nahtlos ineinander übergeht, oder verwenden Sie die Automatisierung, um Aktionen auf Ihren Geräten auszulösen, z. B. das Deaktivieren von Benachrichtigungen vor dem Schlafengehen und das automatische Wiedereinschalten beim Aufwachen.

Probieren Sie es jetzt aus: Tasker

Todoist ist wie eine Erinnerungs-App, mit der Sie überall und überall den Überblick behalten können. Auch wenn Sie offline sind. Es bietet auch Zugriff auf über 60 App-Integrationen, darunter Dropbox, Amazon Alexa, Zapier, IFTTT und Slack.

Probieren Sie es jetzt aus: Todoist

Wunderlist ist eine weitere To-Do-Liste und Task-Manager-App. Es macht es einfach, Aufgaben zu erfassen, zu teilen und zu erledigen, unabhängig davon, welches Gerät Sie verwenden.

Probieren Sie es jetzt aus: Wunderlist

Solid Explorer ist eine Datei-Explorer-App. Es bietet Material Design, Archivierungsunterstützung, Unterstützung für die beliebtesten Cloud-Dienste sowie Unterstützung für FTP, SFPT, WebDav und SMB / CIFS. Es funktioniert großartig. Es gibt eine 14-tägige kostenlose Testversion mit einem Preis von 2,99 USD am Ende.

Probieren Sie es jetzt aus: Solid Explorer

Facebook braucht keine Einführung. Es ist wahrscheinlich das beliebteste soziale Netzwerk der Welt. Verwenden Sie es, um mit alten und neuen Freunden in Kontakt zu treten. Oder verwenden Sie es, um versteckte Anzeigen und Memes von Einmischern anzuzeigen, die Propaganda verbreiten.

Probieren Sie es jetzt aus: Facebook

LinkedIn ist das soziale Netzwerk für Profis. Es hilft Ihnen, einen Online-Lebenslauf zu erstellen, Jobs, ein Netzwerk und mehr zu finden. Microsoft besitzt es auch.

Probieren Sie es jetzt aus: LinkedIn

Dies ist ein Mekka für Heimwerker. Möchten Sie ein Lippenpeeling machen? Prüfen. Brauchen Sie Halloween-Party-Ideen? Prüfen. Sie können über 100 Milliarden Pins für jeden Teil Ihres Lebens erkunden und Moodboards erstellen, auf die Sie zurückblicken können, um sich inspirieren zu lassen.

Probieren Sie es jetzt aus: Pinterest

Entdecken Sie mit der offiziellen Reddit-App Top-Trendthemen, aktuelle Nachrichten, virale Videoclips, lustige Witze und heiße Memes.

Probieren Sie es jetzt aus: Reddit

Ah, die giftige Achselhöhle des Internets. Möchten Sie sehen, was der US-Präsident twittert? Wie wäre es mit Kim K oder Ihrem Lieblings-CNN-Anker? Es ist alles hier in Echtzeit, ohne dass Filter vorhanden sind. Bring die Alt-Rechts-Trolle mit!

Probieren Sie es jetzt aus: Twitter

Vergessen Sie Hotels. Sie sind teuer und preislich manipuliert. Verwenden Sie stattdessen Airbnb, um eine günstige Ferienwohnung zu finden, oder verdienen Sie als Gastgeber Geld.

Probieren Sie es jetzt aus: Airbnb

Google Maps ist die einzige Karten-App, die Sie benötigen. Mit über 220 kartierten Ländern und Gebieten und Hunderten von Millionen von Unternehmen und Orten auf der Karte können Sie GPS-Navigation, Verkehr und genaue Transitinformationen in Echtzeit abrufen.

Probieren Sie es jetzt aus: Google Maps

Benötigen Sie einen Aufzug? Versuchen Sie Uber für eine Fahrt. Es ist ein Taxiservice oder eine Fahrgemeinschaft, bei der die Fahrer jeder sein können, vom Anwalt bis zum Polizisten, der versucht, nebenbei extra zu verdienen.

Probieren Sie es jetzt aus: Uber

Waze von Google informiert Sie dank seiner coolen Crowdsourcing-Technologie sofort über Verkehr, Bauarbeiten, Polizei, Abstürze und mehr.

Probieren Sie es jetzt aus: Waze

Mit Yelp finden Sie lokale Lebensmittel, Unternehmen und Dienstleistungen. Über 135 Millionen Bewertungen stehen zur Verfügung, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.

Probieren Sie es jetzt aus: Yelp

Möglicherweise die beste Wetter-App. Sie verfügt über ein einfaches Design, das Ihnen das aktuelle Wetter, die Vorhersage für bis zu 12 Wochen, Radar und mehr anzeigt. Außerdem gibt es anpassbare Widgets. Die kostenlose Version bietet alle Funktionen. Die Gebühr von 1,99 US-Dollar tötet Werbung.

Probieren Sie es jetzt aus: 1Wetter

Diese App verwendet die äußerst genauen Wetterdaten von Dark Sky, verleiht jedoch eine zusätzliche Persönlichkeitsebene. Die Dialoge, Charaktere und Szenenwechsel von Carrot bieten eine unterhaltsame Möglichkeit, aktuelle, stündliche und tägliche Vorhersagen zu erhalten.

Probieren Sie es jetzt aus: Karottenwetter

Apropos dunkler Himmel, es behauptet, "die genaueste Quelle für hyperlokale Wetterinformationen" zu sein, mit minutengenauen Vorhersagen und wunderschönen Wetteranimationen und tatsächlicher Sturmverfolgung.

Probieren Sie es jetzt aus: Dark Sky

Der Kanal, den Sie nur sehen, wenn ein Schneesturm oder ein Hurrikan auf Sie trifft, bietet ebenfalls eine nützliche Anwendung.

Probieren Sie es jetzt aus: The Weather Channel

Paper.io 2 ist eine beliebte Skizzier-App, die auch handschriftliche Notizen, Zeichnen, Diagramme usw. unterstützt.

Probieren Sie es jetzt aus: Paper.io 2

Diejenigen unter Ihnen, die Malbücher für Erwachsene lieben, werden diese digitale Version davon verwenden wollen. Nur 5 bis 10 Minuten Färben können angeblich die gleichen Vorteile wie Meditation bieten und Ihnen helfen, Achtsamkeit zu üben.

Probieren Sie es jetzt aus: Pigment

Wenn Sie ein Vektorkünstler sind, ist dies Ihre Go-to-App mit anpassbaren Pinseln zum Zeichnen und Entwerfen. Sie können auf veränderbaren Leinwänden bis zu einem wunderbar druckbaren 8K erstellen. Alle Ihre geschichteten Dateien können direkt an Illustrator CC gesendet werden.

Probieren Sie es jetzt aus: Adobe Illustrator Draw

Diese App kann die meisten grundlegenden Fotobearbeitungsfunktionen ausführen, um die auf Ihrem Gerät aufgenommenen Fotos zu bereinigen, z. B. das Zuschneiden und Entfernen roter Augen. Schauen Sie sich die Auto-Fix-Funktion an, wenn Sie neu in der App sind und herausfinden möchten, wozu sie in der Lage ist.

Probieren Sie es jetzt aus: Adobe Photoshop Express

Erstellen Sie Zeichnungen mit verschiedenen Medientypen, die zur Verwendung in anderen Projekten auf Adobe Photoshop CC oder Illustrator CC übertragen werden können.

Probieren Sie es jetzt aus: Adobe Photoshop Sketch

Mit Prisma3D können Benutzer 3D-Objekte und -Designs zum Modellieren, Animieren und Rendern erstellen.

Probieren Sie es jetzt aus: Prisma3D

