Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Welt spricht von Waze, der skurrilen Fahr-App, mit der Sie pünktlich an Ihr Ziel gelangen, Verkehr vermeiden und ganz einfach teilen können, damit die Leute wissen, wo Sie sind und wann Sie ankommen.

Wenn Sie sich der Waze-Revolution noch nicht angeschlossen haben, könnte jetzt ein guter Zeitpunkt sein, sich zu engagieren. Steigen Sie auf den Beifahrersitz und wir werden alle wichtigen Waze-Details durchgehen, die Sie wissen müssen.

Waze ist eine kostenlose Navigations-App für Android und iPhone. Es bietet Community-basierten Verkehr (dh Verkehrsdetails von anderen Waze-Benutzern), um Ihnen dabei zu helfen, Verkehr zu vermeiden und immer die beste Route zu Ihrem Ziel zu finden.

Waze verwendet seine eigenen Karten aus seinen Karteneditoren und wendet darüber hinaus Ebenen von Benutzerinformationen aus der Waze-Community an. Auf diese Weise kann Waze Ihnen genaue und aktuelle Informationen zu Straßenzuständen, Radarkameras, Straßenarbeiten und Verkehr geben.

Einige Elemente, wie Radarkameras, Straßenarbeiten und Unfälle, können von Waze-Benutzern zum Wohle der Community gemeldet werden. Die Idee ist, dass die Menschen vor Ort zu ihren lokalen Karten beitragen.

Viele der Funktionen sollen diese Community unterstützen und Waze ein unterhaltsames Gefühl vermitteln - die Gamifizierung der Navigation, wenn Sie so wollen.

Waze ist als eigenständige App auf Android- und Apple-Geräten verfügbar. Sie können Waze von Google Play und dem App Store herunterladen und direkt auf Ihrem Samartphone verwenden.

Stellen Sie einfach sicher, dass Ihr Telefon ordnungsgemäß montiert ist, damit Sie es freihändig verwenden können, unabhängig davon, welche Option Sie verwenden, wenn Sie Ihr Telefon in Ihrem Auto verwenden.

Waze wird auch in die eigenständige App-Version von Android Auto integriert , was eine umfassendere Fahrlösung für Android-Benutzer darstellt, die keine Integration in das Fahrzeugsystem haben. Daher eignet es sich hervorragend für ältere Fahrzeuge ohne jegliche Verbindung zu einer Headunit.

Beachten Sie, dass die eigenständige Waze-App einige Funktionen aufweist, die sich bei Verwendung in Android Auto anders verhalten (entweder als eigenständige App oder als integrierte In-Car-Lösung) - wie zum Beispiel die Spotify-Integration, und die Sprachsteuerung etwas anders ist.

Waze wird unterstützt und in Android Auto integriert , sodass Sie Waze als Navigations-App verwenden können, wenn Sie mit einer kompatiblen Auto-Head-Unit verbunden sind. Wenn Ihr Auto Android Auto unterstützt, können Sie Waze auf dem Infotainment-Bildschirm Ihres Autos anzeigen lassen und für Ihre gesamte Navigation verwenden. Gleiches gilt für Waze in Apple CarPlay, das mit iOS 12 geliefert wurde. Auch hier benötigen Sie Unterstützung für CarPlay in Ihrem Auto.

Waze wird auch in Ford Sync 3 mit SmartDeviceLink unterstützt. Dies ermöglicht die direkte App-Spiegelung auf Lincoln- und Ford-Displays. SmartDeviceLink bietet auch die Möglichkeit, andere Fahrzeuge zu unterstützen. Bisher gab es jedoch keine Ankündigungen anderer Autohersteller, die dies unterstützen.

Obwohl die ursprüngliche App die umfassendere Funktion bietet und einige ihrer eigenen einzigartigen Angebote für das Fahren bietet, ist es die beste Option, sie auf dem Display Ihres Autos anzuzeigen. Daher ist Android Auto oder Apple CarPlay im Auto die beste.

Dies wäre unsere Wahl, vor allem, weil Ihr Telefon dann angeschlossen ist und das Auto alles andere erledigt - und das bedeutet auch die Integration in das Mikrofon und die Lautsprecher Ihres Autos mit einfacher Telefonierung und Medien.

Waze enthält möglicherweise einige Ablenkungen für einen Fahrer (die Waze-Sprachadressen), aber sobald sie in das Auto integriert sind, sind diese weniger offensichtlich als in der eigenständigen App.

Unabhängig davon, ob Sie ein Apple- oder Android-Benutzer sind, müssen Sie zunächst die App auf Ihrem Telefon installieren.

Nach der Installation müssen Sie nur noch nach Ihrem Ziel suchen. Sie können eine Verbindung zu Ihren Kontakten und Facebook herstellen, um Adressen abzurufen, und Sie können auch die Sprachsuche über die App verwenden. In Android Auto gibt es volle Unterstützung über Google Assistant.

Waze findet dann unter Berücksichtigung aller Community-Daten die beste Route zu Ihrem Ziel, bevor Sie nach dem Start Anweisungen für jede Abbiegung erhalten.

Sie werden über den Weg zu Verkehr, Straßenarbeiten, Radarkameras, Polizei und anderen Daten informiert, die Waze-Benutzer beigesteuert haben. Sie erhalten auch eine Anzeige der voraussichtlichen Ankunftszeit an Ihrem Ziel und der Entfernung.

Die App ist kostenlos, es gibt keine Abonnements, aber es gibt In-App-Werbung und auf der Karte werden lokale Unternehmen angezeigt, beispielsweise wenn Sie an einer Ampel anhalten.

Mit Waze können Sie die App verwenden, um eine Reise vorab zu programmieren. Eine der Funktionen bei der regulären Routenplanung besteht darin, auf Daten zuzugreifen, wann die beste Reisezeit ist. Dies berücksichtigt beispielsweise ein erhöhtes Verkehrsaufkommen für die Hauptverkehrszeit.

Sie können dann sagen, wann Sie ankommen möchten, und Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn es Zeit ist, abzureisen, damit Sie pünktlich ankommen. Oder Sie können suchen und dann in "Geplant" gehen, um zu sehen, welche Fahrten Sie planen, oder neue Routen planen.

Darüber hinaus können Sie Waze mit Ihrem Kalender oder Facebook verknüpfen, sodass Waze diese Ereignisse finden und Sie aufgrund der Verkehrsbedingungen darüber informieren kann, wann Sie abreisen müssen.

Das Favoriten-System ist auch gut. Auf diese Weise können Sie nach einem Ziel suchen und es dann speichern. Dies kann sehr nützlich sein, wenn Sie eine lange Reise mit mehreren Zwischenstopps auf der Route haben - vielleicht einen Urlaub -, da Sie alles im Voraus speichern und dann bei Bedarf auf Ihr nächstes Ziel tippen können.

Sobald Sie unterwegs sind, werden die Ankunftszeit und die Entfernung am unteren Rand des Displays angezeigt. Wenn Sie darauf tippen, werden weitere Details angezeigt, einschließlich der Option "Laufwerk freigeben". Auf diese Weise können Sie die Route mit anderen Personen teilen, damit diese wissen, wann sie Sie erwarten können.

Waze-Benutzer, die Ihre Route beobachten, können mit Kommentaren antworten. Unter Android können Sie Ihre Route auch über eine beliebige Anzahl anderer Freigabeoptionen freigeben.

Die Sprachsteuerung wird in unserem Leben immer wichtiger und Waze verfügt über ein integriertes Sprachsystem, das speziell für Waze entwickelt wurde.

Waze verfügt über ein eigenes Spracheingabesystem. Dies bot zuvor Ok Waze-Eingabe an, aber dieser Dienst wurde geschlossen. Sie können jedoch weiterhin auf das Mikrofon im Suchfeld der App tippen und festlegen, wohin Sie möchten. Die Ergebnisse und die Erkennung sind gut. Wir glauben, dass dies durch die Sprachsuche von Google über Google Assistant untermauert wird. Die meisten Ziele werden erkannt - Restaurantnamen, Postleitzahlen, Straßennamen und Städte.

Sobald Sie ein Ziel gesprochen haben, werden Ihnen die Optionen angezeigt, auf die Sie tippen können, um sie auszuwählen.

Wenn Sie Waze über Android Auto verwenden (entweder über die App auf Ihrem Telefon oder über Ihr Auto), wird Google Assistant unterstützt. Mit Google über Android Auto können Sie Anrufe tätigen, auf Nachrichten antworten, Musik abspielen und die Navigation steuern. Im Wesentlichen geht der Umfang von Ok Google oft weit über das hinaus, was Sie beim Fahren tatsächlich benötigen, was zu Problemen führen kann.

Google Assistant kann dann jedoch eine Freisprech-Sprachsteuerung für die Navigation in Waze bereitstellen. In den Einstellungen finden Sie die Steuerungsoptionen, um die Hotword-Erkennung zu aktivieren.

In Waze befindet sich ein Tacho, der - mit der Option für einen akustischen Alarm - anzeigt, wann Sie das Tempolimit überschreiten. Sie können es ausschalten, wenn Sie sich lieber an den vorhandenen Tacho Ihres Autos halten möchten - und Sie müssen keine Geschwindigkeitswarnungen erhalten, wenn Sie diese nicht möchten.

Gehen Sie zu Einstellungen> Tachometer und Sie finden alle gewünschten Optionen.

Sie können nach Tankstellen suchen (dies ist eine Verknüpfungsoption, wenn Sie zur Suche gehen), und lokale Tankstellen werden zusammen mit den Kraftstoffpreisen zurückgegeben. Diese Preise geben auch an, wann sie zuletzt aktualisiert wurden - und es lohnt sich, sie sich anzusehen, um sicherzustellen, dass sie korrekt sind.

Achten Sie hier auf Werbung - die oberste Tankstelle ist wahrscheinlich eine Anzeige und möglicherweise nicht die nächstgelegene oder die billigste. In den Einstellungen können Sie auch Ihre Kraftstoffpräferenz angeben.

Spotify und andere Musikdienste können mit Waze verknüpft werden (Sie benötigen einen Spotify Premium). Auf diese Weise können Sie die Musik über die Waze-App steuern. Warum? Sie spielen also nicht mit dem Wechseln von Apps, wenn Sie fahren sollen.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird das Musiksymbol in der Waze-App angezeigt, sodass Sie auf Musik tippen und darauf zugreifen können. Grundsätzlich erhalten Sie einen Mini-Controller für die Musik-App Ihrer Wahl. In den meisten Fällen müssen Sie angemeldet sein, um auf die Musikdienste zugreifen zu können. Alle Optionen finden Sie in den Waze-Einstellungen unter "Audio-Player". Dadurch werden Sie aufgefordert, Apps zu installieren, die Sie noch nicht haben. Sie können dann aber auch auf diese in Waze zugreifen.

Beachten Sie, dass sich die Waze-Sprachsteuerung nicht auf Musik erstreckt, Google Assistant oder Siri jedoch trotzdem zur Steuerung von Musik über Sprache verwendet werden können.

Da Waze Benutzerdaten verwendet, um die Verkehrsbedingungen zu bestimmen und die Fahrbedingungen für andere Benutzer genauer zu gestalten, ist es gut, die ganze Zeit mit Waze zu fahren, damit Sie Ihre Rolle spielen. Wenn Sie im Auto sitzen, ist es keine große Herausforderung, Waze offen zu haben.

Berücksichtigen Sie jedoch Ihre Privatsphäre und ob es angemessen ist, sich als Benutzer von Waze anzeigen zu lassen.

Sie können Waze mit Freunden verbinden und Facebook-Freunde in Waze sehen, wenn sie die App verwenden. Sie sehen auch Symbole für andere Waze-Benutzer auf den Straßen mit einigen grundlegenden Details - Ihre Stimmung und wie lange Sie beispielsweise Waze-Benutzer waren. Dies ist alles Teil der "Gemeinschaft" von Waze.

Wenn Sie nicht auf der Karte angezeigt werden möchten, gehen Sie zu Einstellungen> Datenschutz und aktivieren Sie "Unsichtbar werden". Dies hält Sie von der Karte fern. Dies bedeutet, dass Freunde und andere Waze-Benutzer Sie nicht sehen können.

Möglicherweise möchten Sie auch Ihren Laufwerksverlauf und die letzten Speicherorte in Waze löschen. Gehen Sie zu Einstellungen> Datenschutz und Sie sehen den Laufwerksverlauf und die letzten Standortoptionen. Sie können dann durch die Einträge tippen und diese löschen, die nicht angezeigt werden sollen.

Schreiben von Chris Hall.