Was ist Google One und wie funktioniert Google Drive?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google Drive gibt es schon seit Jahren, aber seit dem Start hat sich relativ wenig geändert. Sie können damit Dateien hochladen, Dateien erstellen, Dateien freigeben usw. Google hat jedoch kürzlich die Preispläne des Dienstes geändert und ihnen eine eigene Marke (Google One) gegeben. Außerdem werden einige nützliche Funktionen wie Live-Experten-Support und gebündelt Abonnentenvorteile. Folgendes müssen Sie über Google Drive und Google One wissen:

Google Drive ist Googles Cloud-Speicherdienst für Verbraucher und G Suite-Kunden (Unternehmen und Schulen). Für Verbraucher ist dies eine kostenlose Möglichkeit, Ihre Dateien in der Cloud zu sichern und von jedem Gerät aus leicht zugänglich zu machen. Sie benötigen ein Google-Konto, um Google Drive verwenden zu können. Zu Beginn bietet Google 15 GB kostenlosen Speicherplatz, damit Sie Fotos, Geschichten, Zeichnungen, Aufzeichnungen, Videos usw. wirklich sicher aufbewahren können.

Das Beste ist, dass Google Drive mit SSL verschlüsselt wird, dem gleichen Sicherheitsprotokoll, das auch für Google Mail und andere Google-Dienste verwendet wird.

Hier sind die wichtigsten Funktionen von Google Drive für Verbraucher:

Dateien speichern: Drive startet Sie mit 15 GB kostenlosem Online-Speicher. Sie können eine Vielzahl von Dateitypen und Ordnern speichern - sogar Office-Dateien.

Drive startet Sie mit 15 GB kostenlosem Online-Speicher. Sie können eine Vielzahl von Dateitypen und Ordnern speichern - sogar Office-Dateien. Dateien erstellen: Mit integrierten Apps für Dokumente, Blätter und Folien können Sie Dokumente und Dateien im laufenden Betrieb erstellen.

Mit integrierten Apps für Dokumente, Blätter und Folien können Sie Dokumente und Dateien im laufenden Betrieb erstellen. Zugriff auf Ihre Dateien von überall: Ihre Dateien in Drive können von jedem Smartphone, Tablet oder Computer aus erreicht werden.

Ihre Dateien in Drive können von jedem Smartphone, Tablet oder Computer aus erreicht werden. Mit anderen teilen: Sie können andere schnell einladen, Ihre Dateien in Drive anzuzeigen, herunterzuladen, zu kommentieren und zusammenzuarbeiten.

Sie können andere schnell einladen, Ihre Dateien in Drive anzuzeigen, herunterzuladen, zu kommentieren und zusammenzuarbeiten. Offline arbeiten: Wenn Sie nicht mit dem Internet verbunden sind, können Sie einige Dateien offline zum Anzeigen und Bearbeiten zur Verfügung stellen ( siehe hier ).

Wenn Sie nicht mit dem Internet verbunden sind, können Sie einige Dateien offline zum Anzeigen und Bearbeiten zur Verfügung stellen ( siehe hier ). Alte Versionen anzeigen: Bei den meisten Dateitypen können Sie bis zu 30 Tage zurückblicken, sodass Sie Änderungen leicht erkennen und zu früheren Versionen zurückkehren können.

meisten Dateitypen können Sie bis zu 30 Tage zurückblicken, sodass Sie Änderungen leicht erkennen und zu früheren Versionen zurückkehren können. Suche: Drive kann Objekte in Ihren Bildern und Text in gescannten Dokumenten erkennen. Geben Sie einfach ein Schlüsselwort in die Suchleiste ein.

Drive kann Objekte in Ihren Bildern und Text in gescannten Dokumenten erkennen. Geben Sie einfach ein Schlüsselwort in die Suchleiste ein. Google Fotos: Sie können Ihre Fotos in Drive speichern und dann darauf zugreifen und sie mit Google Fotos bearbeiten.

Sie können Ihre Fotos in Drive speichern und dann darauf zugreifen und sie mit Google Fotos bearbeiten. Dokumente scannen : Mit der Android-App können Sie alle Ihre Papierdokumente als PDF scannen - machen Sie einfach ein Foto davon.

scannen Mit der Android-App können Sie alle Ihre Papierdokumente als PDF scannen - machen Sie einfach ein Foto davon. Google Mail-Anhänge speichern: Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Anhang in Google Mail und suchen Sie nach dem Laufwerkslogo, um Anhänge auf Ihrem Laufwerk zu speichern.

Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Anhang in Google Mail und suchen Sie nach dem Laufwerkslogo, um Anhänge auf Ihrem Laufwerk zu speichern. Laufwerks-Apps: Mit über 100 integrierten Apps können Sie alles tun, von der Bearbeitung eines Profilfotos bis zur Erstellung einer Mind Map.

Zuerst erstellen oder melden Sie sich in Ihrem Google - Konto. Wenn Sie Verbraucher sind, gehen Sie wie folgt vor:

Gehen Sie zu drive.google.com . Sie sehen "Mein Laufwerk", in dem Ihre Dateien und Ordner hochgeladen oder synchronisiert sind, einschließlich aller von Ihnen erstellten Google Text & Tabellen, Google Sheets, Google Slides und Google Forms. Wenn auf Ihrem Laufwerk keine Dateien angezeigt werden, laden Sie Dateien von Ihrem Computer hoch ( siehe hier ) oder erstellen Sie Dateien in Drive ( siehe hier ). Sie können sogar mit Microsoft Office-Dateien in Drive arbeiten ( siehe hier ). Sie können dann Ihre Dateien oder Ordner in Drive freigeben ( siehe hier und hier ), damit andere Personen sie anzeigen, bearbeiten oder kommentieren können.

Suchen und öffnen Sie auf Ihrem Android-Gerät die Google Drive-App . Sie sehen "Mein Laufwerk", in dem Ihre Dateien und Ordner hochgeladen oder synchronisiert sind, einschließlich aller von Ihnen erstellten Google Text & Tabellen, Google Sheets, Google Slides und Google Forms. Wenn auf Ihrem Laufwerk keine Dateien angezeigt werden, laden Sie Dateien von Ihrem Computer hoch ( siehe hier ) oder erstellen Sie Dateien in Drive ( siehe hier ). Sie können sogar mit Microsoft Office-Dateien in Drive arbeiten ( siehe hier ). Sie können dann Ihre Dateien oder Ordner in Drive freigeben ( siehe hier und hier ), damit andere Personen sie anzeigen, bearbeiten oder kommentieren können.

Öffnen Sie auf Ihrem iPhone oder iPad die Google Drive-App . Sie sehen "Mein Laufwerk", in dem Ihre Dateien und Ordner hochgeladen oder synchronisiert sind, einschließlich aller von Ihnen erstellten Google Text & Tabellen, Google Sheets, Google Slides und Google Forms. Wenn auf Ihrem Laufwerk keine Dateien angezeigt werden, laden Sie Dateien von Ihrem Computer hoch ( siehe hier ) oder erstellen Sie Dateien in Drive ( siehe hier ). Sie können sogar mit Microsoft Office-Dateien in Drive arbeiten ( siehe hier ). Sie können dann Ihre Dateien oder Ordner in Drive freigeben ( siehe hier und hier ), damit andere Personen sie anzeigen, bearbeiten oder kommentieren können.

Google bietet Verbrauchern ein Backup- und Synchronisierungstool an. Sie können es herunterladen und auf einem Windows-PC oder Mac verwenden, um Dateien aus jedem Ordner auf Ihrem Computer, Ihrer Kamera und Ihren SD-Karten einfach hochzuladen und zu speichern. Sie können es auch verwenden, um Ihre Inhalte auf jedem Telefon, Tablet oder Computer mit Google Drive sowie Ihre Fotos und Videos in Google Fotos zu finden. Google bietet ein ähnliches Tool an: Drive File Stream, G Suite-Kunden.

Hier sind die wichtigsten Funktionen von Backup and Sync:

Durchsuchen und Anzeigen von Dateien von drive.google.com im Google Drive-Ordner auf Ihrem Computer. Öffnen, organisieren und ändern Sie Ihre Dateien. Alle Änderungen, die Sie an Dateien vornehmen, werden überall synchronisiert.

Alle Google Drive-Speicherpläne heißen jetzt Google One

Der neue Familienplan umfasst bis zu fünf Familienmitglieder

Google hat seine Google Drive-Speicherpläne für Verbraucher überarbeitet . Google nennt die kostenpflichtigen Pläne jetzt " Google One" . Der Cloud-Speicher selbst heißt weiterhin Google Drive, aber Google One bietet auch Nebeneffekte:

Sie können Ihr Speicherkontingent im Rahmen eines neuen "Familienplans" mit bis zu fünf Familienmitgliedern teilen. Eine weitere neue Funktion ist der kostenlose One-Tap-Zugriff auf Live-Experten, um Hilfe bei allen Google-Verbraucherprodukten und -Diensten zu erhalten (Google bot G Suite-Kunden bereits rund um die Uhr Support an). In den USA ist der Support rund um die Uhr über Chat, E-Mail und Telefon verfügbar. In anderen Ländern variieren die Supportoptionen.

Weitere Vorteile sind Gutschriften im Google Play Store und Angebote für Hotels.

Die Pläne beginnen bei £ 1,59 / $ 1,99 pro Monat für 100 GB

Pläne gehen bis zu £ 7.99 / $ 9.99 für 2 TB

Der Google One-Speicher bietet 15 GB kostenlos für alle, die sich anmelden. Sie können dann eine kleine monatliche Gebühr zahlen, um diesen Speicherplatz zu erhöhen, wenn Sie mehr benötigen.

Wenn Sie diesen Speicher aktualisieren müssen, stehen in Google One verschiedene kostenpflichtige Pläne zur Verfügung. Diese beginnen in Großbritannien bei nur 1,99 GBP pro Monat, in den USA bei 1,99 USD für 100 GB. Wenn das nicht ausreicht, können Sie für 200 GB Speicherplatz 2,49 £ / 2,99 $ pro Monat bezahlen. 2 TB Speicher sind in Großbritannien für 7,99 GBP pro Monat und in den USA für 9,99 USD erhältlich.

Hinweis: Google Drive ist in Chromebooks integriert. Und wenn Sie bestimmte Chromebook-Modelle besitzen, erhalten Sie zwei Jahre lang 100 GB freien Speicherplatz anstelle der grundlegenden 15 GB-Speicherzuteilung. Siehe Pocket - lint-Chromebook Tipps und Tricks hier .

Google One ist derzeit auch in den USA, Großbritannien und vielen anderen Ländern verfügbar. Hier können Sie sich für Updates oder den Zugriff anmelden .

Wenn Sie mehr wissen möchten, besuchen Sie die Google Drive-Website oder die Hilfe für Drive oder das Google Drive-Hilfeforum.

Schreiben von Maggie Tillman. Bearbeiten von Adrian Willings.