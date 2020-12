Tipps und Tricks zu Google Assistant: So beherrschen Sie Ihren Android-Assistenten

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google Assistant ist der Sprachassistent des Software-Riesen und seine Antwort auf Apples Siri und Amazonas Alexa . Sie können den Assistenten fast alles fragen, und er versteht Ihre Wörter im Kontext und liefert relevante Ergebnisse auf gesprächige Weise.

Standardmäßig ist es auf so ziemlich jedem Android-Telefon vorinstalliert. Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal einrichten, werden Sie durch die Grundlagen des Einstiegs geführt.

Um Ihnen zu helfen, herauszufinden, was Assistant am Telefon tut, haben wir einige Expertentipps und -tricks zusammengefasst. Wenn Sie ein Nest- oder Google Home-Gerät haben, finden Sie eine separate Funktion mit Tipps und Tricks, die Sie lesen können, um diese Geräte optimal zu nutzen.

Viele der folgenden Tipps wurden mit dem Pixel 5- Telefon in der Hand geschrieben, auf dem Android 11 ausgeführt wird. Sie funktionieren jedoch auch auf anderen Google-Assistant-kompatiblen Telefonen - so gut wie allen Android-Telefonen sowie iOS-Geräten mit der Google Assistant-App. Möglicherweise befinden sich die Einstellungsmenüs jedoch an verschiedenen Stellen.

Wenn Sie Ihren Assistenten zum ersten Mal auf Ihrem Smartphone installieren, werden Sie aufgefordert, den Google-Assistenten und die stets aktive Spracherkennung "OK Google" zu verwenden. Sie müssen ein Sprachmodell "OK Google" einrichten, damit das Telefon Ihre Stimme jederzeit erkennen und Google Assistant aktivieren kann, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden (sei es zum Abspielen von Musik, Abrufen der Wettervorhersage oder was auch immer).

Google Assistant wird von Ihrem Google-Konto gespeist. Es ist wichtig, dass Sie den Assistenten mit demselben Konto einrichten, von dem Sie ihn auffordern, Informationen zu finden, insbesondere wenn es um Fotos geht.

Wenn Sie ein Konto für den Assistenten und ein anderes Konto für Ihre Google Fotos verwenden , hat es keinen Zugriff.

Google Assistant verfügt über ein Einstellungsmenü. In diesem Menü können Sie alles tun, von der Anpassung Ihres Sprachmodells "OK Google" bis zur Anzeige einer Zusammenfassung Ihrer vom Assistenten generierten Aktivitäten.

So greifen Sie auf das Menü Einstellungen des Assistenten zu: Öffnen Sie die App Einstellungen> Apps & Benachrichtigungen> Assistent. Tippen Sie von dort aus auf die Option "Alle Assistenteneinstellungen anzeigen", um auf alle Einstellungen zuzugreifen.

Öffnen Sie alternativ die Google Assistant-App, indem Sie "OK Google" sagen, auf das Schnappschuss-Symbol unten links und dann auf das kreisförmige Profilsymbol in der oberen rechten Ecke tippen.> Tippen Sie auf die Registerkarte Assistent, um die verschiedenen Untermenüs anzuzeigen .

Öffnen Sie die Google Assistant-Einstellungen und tippen Sie auf die Registerkarte Assistent. Scrollen Sie ganz nach unten zu Assistant-Geräten und tippen Sie auf das Gerät, das Sie entfernen oder zu dem Sie Google Assistant hinzufügen möchten.

Wenn Sie auf das Gerät klicken, wird oben Google Assistant angezeigt. Schalten Sie den Assistenten ein und aus, um den Assistenten zu deaktivieren. Wenn Sie den Schalter einschalten, erteilen Sie dem Assistenten die Erlaubnis, Fragen zu beantworten und Dinge zu erledigen.

Öffnen Sie die Google Assistant-Einstellungen.> Tippen Sie unter Ihrem Namen und Ihrer E-Mail-Adresse auf die Registerkarte Dienste.> Scrollen Sie nach unten zu Nachrichten und tippen Sie darauf, um Ihre Nachrichtenliste anzupassen.

Von hier aus können Sie Nachrichtenquellen hinzufügen, wenn Sie nach unten scrollen. Sie können die Reihenfolge auch ändern, indem Sie rechts oben in Ihrer Nachrichtenliste auf die Registerkarte "Reihenfolge ändern" tippen. Wenn Sie auf das x neben einer Nachrichtenquelle tippen, wird es aus Ihrer Liste der Nachrichtenquellen entfernt.

Öffnen Sie die Google Assistant-Einstellungen> Tippen Sie unter Ihrem Namen und Ihrer E-Mail-Adresse auf die Registerkarte Assistent> Tippen Sie auf Routinen> Tippen Sie auf Guten Morgen. Von hier aus können Sie Ihr tägliches Briefing anpassen.

Sie können aus einer Handvoll Optionen auswählen, darunter das stille Ausschalten Ihres Telefons, das Anpassen kompatibler Smart-Geräte, das Herausfinden des Wetters, das Pendeln auf der Arbeit, Erinnerungen, ob Sie Ihren Tag mit einem Bericht über die Nachrichten beenden möchten usw. Sie Sie können am Ende auch eine Aktion hinzufügen, z. B. Musik abspielen.

Öffnen Sie den Google-Assistenten und tippen Sie auf das kleine Symbol "Schnappschuss" in der unteren linken Ecke. Scrollen Sie nun, bis Sie das Label "Einkaufen" unter "Diese Woche" sehen. Jetzt können Sie dieser Liste Elemente hinzufügen. Oder Sie sagen einfach etwas wie "Ok Google, fügen Sie Chorizo und Milch zu meiner Einkaufsliste hinzu".

Google Assistant verfügt über den Modus "Fortgesetzte Konversation", in dem Sie eine Folgefrage stellen können, nachdem Sie von Google Assistant eine Antwort erhalten haben. Anstatt das Weckwort "Hey Google" erneut verwenden zu müssen. Gehen Sie zu Ihren Google Assistant-Einstellungen und wählen Sie "Gespräch fortsetzen". Wählen Sie dann aus, auf welchem Gerät Sie es aktivieren möchten.

Öffnen Sie die Google Assistant-Einstellungen> Tippen Sie unter Ihrem Namen auf die Registerkarte Assistent> Scrollen Sie nach unten zu Assistentengeräten> Tippen Sie auf Ihr Telefon> Scrollen Sie nach unten zu "Bildschirmkontext verwenden" und schalten Sie sie ein oder aus.

Wenn Sie den Umschalter aktivieren, erteilen Sie dem Assistenten die Berechtigung, Ihnen Informationen zu den Bildschirmanzeigen anzuzeigen. Möglicherweise werden Ihnen relevante Links in YouTube oder IMDB angezeigt.

Öffnen Sie die Google Assistant-Einstellungen> Tippen Sie unter Ihrem Namen auf die Registerkarte Assistent> Tippen Sie auf Sprachen> Tippen Sie auf "Sprache hinzufügen", um eine Sprache für das Sprechen mit Ihrem Assistenten auszuwählen.

Öffnen Sie die Google Assistant-Einstellungen> Tippen Sie unter Ihrem Namen auf die Registerkarte Assistent> Scrollen Sie nach unten zu Assistentengeräten> Tippen Sie auf Ihr Telefon> Scrollen Sie nach unten zu "Zugriff mit Sprachübereinstimmung" und schalten Sie sie ein oder aus.

Aktivieren Sie den Schalter, um dem Assistenten die Berechtigung zu geben, Ihre Stimme zu erkennen, wenn Sie "OK Google" sagen - auch wenn Ihr Bildschirm ausgeschaltet ist oder Sie eine App verwenden. Dadurch ist der Assistent immer eingeschaltet.

Öffnen Sie die Google Assistant-Einstellungen> Tippen Sie unter Ihrem Namen auf die Registerkarte Assistent> Scrollen Sie nach unten zu Assistentengeräten> Tippen Sie auf Ihr Telefon> Scrollen Sie nach unten zu "Persönliche Ergebnisse auf dem Bildschirm sperren".

Aktivieren Sie diese Option, damit die Sprachübereinstimmung Nachrichten senden und auf E-Mails, Kalender, Kontakte und mehr zugreifen kann, wenn Ihr Telefon gesperrt ist.

Öffnen Sie die Google Assistant-Einstellungen> Tippen Sie unter Ihrem Namen auf die Registerkarte Assistent> Scrollen Sie nach unten zu Assistentengeräten> Tippen Sie auf Ihr Telefon> Scrollen Sie nach unten zu Sprachmodell> Sprachmodell neu trainieren.

Sie müssen dann einige Male "OK Google" sagen, damit sich der Assistent daran erinnern und erkennen kann, wie Sie den Satz sagen. Es kann dann die Phrase als Weckwort und Wort zum Entsperren des Geräts verwenden.

Öffnen Sie die Google Assistant-Einstellungen> Tippen Sie unter Ihrem Namen auf die Registerkarte Assistent> Scrollen Sie nach unten zu Assistentengeräten> Tippen Sie auf Ihr Telefon> Scrollen Sie nach unten zu Sprachmodell> Sprachmodell löschen.

Google Assistant kann sich dann nicht erinnern oder erkennen, wie Sie den Satz sagen. Denken Sie daran, dass Sie den Ausdruck dann nicht verwenden können.

Öffnen Sie die Google Assistant-Einstellungen> Tippen Sie auf die Registerkarte "Sie"> Scrollen Sie nach unten zu Ihren Orten.

Von dort aus sehen Sie die Option, Ihre Privat- und Arbeitsadresse hinzuzufügen. Sie können auch zusätzliche Orte hinzufügen, indem Sie auf "Neuen Ort hinzufügen" tippen.

Öffnen Sie die Google Assistant-Einstellungen> Tippen Sie auf die Registerkarte Ihre Informationen> Scrollen Sie nach unten zu Spitzname. Klicken Sie darauf, um zu entscheiden, wie Google Assistant Sie anruft. Sie können auch testen, ob Google weiß, wie man es richtig sagt.

Öffnen Sie die Google Assistant-Einstellungen> Tippen Sie auf die Registerkarte Ihre Informationen> Scrollen Sie nach unten zu Wetter> Wählen Sie zwischen Fahrenheit oder Celsius.

Öffnen Sie die Google Assistant-Einstellungen.> Tippen Sie unter Ihrem Namen und Ihrer E-Mail-Adresse auf die Registerkarte Startseite.> Klicken Sie auf "Hinzufügen", um ein Gerät, eine Sprechergruppe oder einen Dienst hinzuzufügen. Folge den Anweisungen. Sobald ein Gerät eingerichtet ist, können Sie es mit Google Assistant steuern.

Lesen Sie unsere separate Funktion auf einigen der besten Google Assistant-kompatiblen Smart Home-Geräte, die zum Kauf angeboten werden .

Öffnen Sie die Google Assistant-Einstellungen.> Tippen Sie auf die drei vertikalen Punkte in der oberen rechten Ecke Ihres Bildschirms.> Tippen Sie auf Meine Aktivität.

Google Assistant ist Ihr persönlicher Assistent. Es kann Musik für Sie abspielen, Erinnerungen festlegen, Ihren Flug überprüfen und vieles mehr. Hier sind einige Dinge, die Sie mit Assistant nur mit Ihrer Stimme sagen und tun können.

Sie müssen nur "OK Google" sagen oder auf Pixel-Geräten von der linken oder rechten Ecke des Bildschirms nach oben wischen. Andere Android-Hersteller verwenden normalerweise die Ein- / Aus-Taste, um den Assistenten zu aktivieren. Wenn Sie diese Taste also kurz drücken, wird Google Assistant in vielen Fällen aktiviert. Öffnen Sie auf iOS-Geräten die Google Assistant-App.

Um den Assistenten zu bitten, Musik abzuspielen, sagen Sie "OK Google", gefolgt von "Musik abspielen", "Jazz abspielen", "Workout-Musik abspielen", "Daft Punk hören" oder "Imagine on Spotify anhören". usw.

Sie können Ihre Standard-Musik-App auf der Registerkarte "Dienste" in den Einstellungen von Google Assistant festlegen. Sie wird automatisch von dieser Musik aus dieser Quelle abgespielt.

Um Netflix zu starten und zu sehen, sagen Sie "OK Google", gefolgt von dem, was Sie sehen möchten: "Watch Umbrella Academy on Netflix". Dies wird die Umbrella Academy auf Netflix eröffnen. Sie müssen die Umbrella Academy nicht sehen, aber Sie sollten, es ist gut.

Um den Assistenten zu bitten, Nachrichten aus von Ihnen ausgewählten Quellen zu erzählen, sagen Sie "OK Google", gefolgt von "Was sind die Nachrichten", "Internationale Nachrichten", "Was sind die Nachrichten über die US-Wahlen" oder "Sportnachrichten" usw. .

Um den Assistenten zu bitten, kompatible Smart-Geräte zu steuern, müssen Sie diese einrichten. Danach können Sie "Ok Google" sagen, gefolgt von "Küchenlicht ausschalten", "Deebot anweisen, die Küche zu reinigen", "Heizung aufdrehen" usw.

Um den Assistenten nach Ihrem täglichen Briefing zu fragen, sagen Sie "OK Google", gefolgt von "Guten Morgen", "Guten Nachmittag" oder "Guten Abend" usw. Sie erhalten das Wetter, bevorstehende Besprechungen, eine Nachricht usw.

Um den Assistenten zu bitten, Erinnerungen für Sie festzulegen, sagen Sie "OK Google", gefolgt von "Erinnerung festlegen ...", "Erinnere mich daran, Milch zu kaufen", "Erinnere mich daran, heute Abend Milch zu kaufen", "Erinnere mich daran, Mutter anzurufen", oder "erinnere mich daran, Wäsche zu waschen, wenn ich nach Hause komme" usw.

Um den Assistenten zu bitten, einen Alarm für Sie einzustellen, sagen Sie "OK Google", gefolgt von "Alarm einstellen ...", "Weck mich um 9 Uhr auf", weck mich jeden Tag um 10 Uhr auf "," Wecker auf 8 Uhr einstellen ", oder "zeige meine Alarme" usw.

Um den Assistenten nach dem Wetter zu fragen, sagen Sie "OK Google", gefolgt von "Wie ist das Wetter?", "Wird es morgen regnen?", "Wie heiß ist es draußen?", "Wie ist die Temperatur?" Oder "Vorhersage für das Wochenende" usw. .

Um Assistant nach Sportnachrichten zu fragen, sagen Sie "OK Google", gefolgt von "Hat die Red Sox gewonnen", "Hat Arsenal gewonnen", "Sagen Sie mir Sportnachrichten", "Wann ist das Baseballspiel?", "Wer ist der schnellste Mann am Leben?" , oder "Was ist der Real Madrid-Dienstplan" usw.

Um dem Assistenten eine allgemeine Frage zu stellen, sagen Sie "OK Google" und stellen Sie dann eine beliebige Frage, z. B. "Wer ist Archimedes", "Wie weit ist der Mond", "Wie viele Unzen in einer Tasse" oder "Wie viele Unzen in einer Tasse" Pfund "oder" Was ist ein baumelndes Partizip "usw. In vielen Fällen liest Google Ihnen die Informationen vor und teilt Ihnen die Quelle mit.

Um den Assistenten zu bitten, Dinge in der Nähe zu finden, sagen Sie "OK Google", gefolgt von Befehlen wie "Restaurant suchen", "Veranstaltungen in der Nähe", "Hotel in der Nähe", "Welche Pubs in der Nähe sind" oder "Welche Comedy-Filme werden abgespielt" usw. .

Um den Assistenten zu bitten, auf Reisen etwas zu finden, sagen Sie "OK Google", gefolgt von "Flügen nach New York", "Hotels in Boston", "Restaurants in Barcelona", "Wo kann ich in Frankreich wandern" oder "Ist" United Flug 16 pünktlich "usw.

Google Assistant informiert Sie über Ihre gebuchte Reise, wenn Sie Bestätigungen an ein Google Mail-Konto gesendet haben. Sagen Sie einfach "OK Google" und dann "Was ist mein nächster Flug?" Und Sie erhalten eine Liste der bevorstehenden Flüge. Sie können auch fragen: "Wann gehe ich nach Barcelona?" und Sie erhalten zum Beispiel die Details Ihres Barcelona-Fluges.

Um den Assistenten zu bitten, Echtzeitübersetzungen für Sie zu erstellen, sagen Sie "OK Google", gefolgt von "Hallo" auf Spanisch "," Danke "auf Japanisch", "Was ist" Guten Morgen "auf Italienisch" oder "Übersetzen". Flughafen nach Französisch "usw.



Um den Assistenten zu bitten, einen Anruf für Sie zu tätigen, sagen Sie "OK Google", gefolgt von "Sally anrufen", "Telefonieren", "Alice Walker anrufen" oder "Mutter zu Hause anrufen" usw.

Um den Assistenten zu bitten, eine Nachricht für Sie zu senden, sagen Sie "OK Google", gefolgt von "Nachricht senden", "Text Eric", "WhatsApp-Nachricht senden", "Text Alice kommt um 17 Uhr an" oder "Sagen Sie Sally, dass ich werde." 5 Minuten zu spät sein "usw.

Wenn Sie den Assistenten bitten möchten, einen Timer einzustellen, sagen Sie "OK Google", gefolgt von "Timer einstellen", "Countdown 1 Minute", "Timer für 10 Minuten starten" oder "Timer für 5 Minuten einstellen" usw.



Um den Assistenten zu bitten, eine App für Sie zu öffnen, sagen Sie "OK Google", gefolgt von "YouTube öffnen", "Kalender öffnen" oder "WLAN-Einstellungen öffnen" usw.

Um den Assistenten zu bitten, eine App für Sie im Play Store zu finden, sagen Sie "OK Google", gefolgt von "Facebook im Play Store", "WhatsApp im Play Store", "Uber im Play Store" oder "Twitter im Play Store" usw. .

Um den Assistenten zu bitten, Google zu durchsuchen, sagen Sie "OK Google", gefolgt von "Suchen nach ...", gefolgt von dem, wonach Sie suchen - sei es Urlaubsidee, Zebra-Fakten, lustige Einzeiler oder Fakten über den Mond usw. .

Um den Assistenten zu bitten, sich Ihren Kalender anzusehen, sagen Sie "OK Google", gefolgt von "Was steht in meinem Kalender?".

Um den Assistenten zu bitten, Ihre Google-Fotos anzuzeigen, sagen Sie "OK Google", gefolgt von "Meine Fotos anzeigen". Google Fotos weiß, dass Fotos enthalten sind. Daher werden auch Fotos von Objekten wie Ihrem Hund, Futter, Kindern oder Orten zurückgegeben. Sagen Sie einfach "Meine Bilder von Autos zeigen", und Ihre Autofotos werden angezeigt.

Um den Assistenten zu bitten, Ihre Google Mail-E-Mails anzuzeigen, sagen Sie "OK Google", gefolgt von "Meine E-Mails anzeigen". Dadurch werden E-Mails von Ihrem verknüpften Konto angezeigt.

Tippen Sie auf das Mikrofonsymbol auf Ihrer Tastatur, um den Assistenten zum Diktieren in unterstützten Messaging-Apps zu verwenden, einschließlich Googles eigener Messaging-App.

Um den Assistenten um Hilfe bei der Navigation zu bitten, sagen Sie "OK Google", gefolgt von "Nach Hause navigieren", "Zur Arbeit navigieren", "Wegbeschreibung zur 100 Main Street", "Zum nächsten Café navigieren" oder "Zur Post navigieren" "usw. Dadurch wird die Route berechnet und Google Maps Navigation geöffnet.

Um den Assistenten zu bitten, Ihr Gerät zu entsperren, sagen Sie einfach "OK Google" (muss in den Google Assistant-Einstellungen aktiviert sein). Wenn Sie sich an einem lauten Ort befinden, wird Ihre Stimme möglicherweise nicht richtig erkannt.

Google Assistant hilft bei dieser wichtigen Aufgabe. Sagen Sie einfach "OK Google", gefolgt von "Selfie machen". Dadurch wird die Kamera sofort geöffnet und ein 3 2 1-Countdown gestartet. Vergiss nicht zu lächeln.

Die universelle Methode der Entscheidungsfindung. Sagen Sie "OK Google" und dann "Münze werfen". Der Assistent wirft diese Münze und teilt Ihnen mit, ob es sich um Kopf oder Zahl handelt.

"OK Google" und dann "Taschenlampe einschalten" schalten den Blitz Ihres Telefons ein. Ideal zum Spähen in dunkle Löcher.

Google Assistant kann lustig sein, wie Siri. Und es ist gut, wenn Sie sich langweilen. Hier sind einige Dinge, die der Assistent über Tag und Nacht hinaus tun kann, um alle Ihre Anforderungen zu erfüllen.

Um den Assistenten zu bitten, ein Spiel zu spielen, sagen Sie einfach "OK Google", gefolgt von "Spiel spielen".

Um den Assistenten zu bitten, Trivia zu spielen, sagen Sie einfach "OK Google", gefolgt von "Trivia spielen". Anschließend können Sie aus verschiedenen Fächern wie Mathematik, Geografie, Unterhaltung usw. auswählen.

Um den Assistenten zu bitten, Sie zu unterhalten, sagen Sie einfach "OK Google", gefolgt von "Mir ist langweilig". Dann können Sie ein Spiel spielen oder einen Witz erzählen. Es wird Sie sogar "mit zufälligem Spaß überraschen".

Um den Assistenten zu bitten, ein Gedicht zu rezitieren, sagen Sie einfach "OK Google", gefolgt von "Gedicht rezitieren".

Um den Assistenten zu bitten, Ihnen einen Witz zu erzählen, sagen Sie einfach "OK Google", gefolgt von "Erzählen Sie mir einen Witz". Sie können dann noch einen verlangen.

Sagen Sie "OK Google", gefolgt von "Sagen Sie mir eine Zufallszahl". Was als nächstes kommt, kann Sie überraschen.

Tolkien-Fans werden mit diesem vertraut sein. Sagen Sie "OK Google" und dann "Was habe ich in meiner Tasche?". Bitte.

Fans von Douglas Adams sind vielleicht weniger beeindruckt: Sagen Sie "OK Google" und dann "Was ist der Sinn des Lebens?". Die Komödie ist großartig, aber das Ergebnis macht uns ein wenig traurig.

Dies ist vielleicht das Juwel in der Krone der Fähigkeiten von Google Assistant. Sagen Sie "OK Google", gefolgt von "Ich fühle mich glücklich". Wir werden die Überraschung nicht ruinieren, aber Google Assistant geht wirklich in die Stadt, um sich mit Googles ikonischer Frage zu befassen.

Fragen Sie Google Assistant: "Wann bin ich?"

Schreiben von Maggie Tillman und Britta O'Boyle.