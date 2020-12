Was ist Google Duo? Was Sie über die Video- und Sprachanruf-App von Google wissen müssen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google Duo ist eine Video- und Audioanruf-App von Google, ähnlich wie Apple FaceTime, Facebook WhatsApp oder Messenger und Microsoft Skype. Duo ist kostenlos und funktioniert auf iOS- und Android- Geräten - im Gegensatz zu Apples FaceTime.

Die App hat kürzlich das Gruppenanruflimit auf 32 erhöht, sodass Sie mit Ihrer ganzen Familie und Ihren Freunden chatten können.

Duo ist auf Ihre Telefonnummer angewiesen, ermöglicht es Ihnen, Personen in der Kontaktliste Ihres Telefons zu erreichen, bietet End-to-End-Verschlüsselung und verfügt über raffinierte Funktionen wie Knock Knock, mit denen Sie Live-Videos Ihres Anrufers sehen können, bevor Sie antworten.

Es ist auch einfach zu bedienen, da die Benutzeroberfläche der App lächerlich einfach ist. Hier erfahren Sie, wie Duo funktioniert, einschließlich der ersten Schritte und der sicheren Verwendung.

Laden Sie die Google Duo-App für Ihr iOS- oder Android-Gerät herunter Stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google zu Legen Sie fest, ob Duo Ihnen Benachrichtigungen senden und auf Ihr Mikrofon und Ihre Kamera zugreifen kann Überprüfen Sie Ihre Nummer Geben Sie den einmaligen Bestätigungscode ein, der per SMS gesendet wurde Die Hauptoberfläche der App wird angezeigt.

Die Hauptoberfläche von Google Duo ist ein zweigeteilter Bildschirm, wobei die obere Hälfte zeigt, was Ihre Kamera sieht, und der untere Teil Ihre Gruppen oder Kontakte anzeigt.

Jedes Mal, wenn Sie Duo öffnen, sehen Sie die Kameraansicht mit der Suchleiste und den Kontakten und Gruppen unten.

Um einen Videoanruf zu tätigen, geben Sie den Namen des Kontakts, den Sie per Videoanruf tätigen möchten, in die Suchleiste ein, wählen Sie dessen Namen aus der Liste aus und tippen Sie auf das Symbol "Videoanruf" in der Mitte unten auf dem Bildschirm.

Wenn Sie zum ersten Mal anrufen, wird Google Ihnen "Smile! Knock Knock is on" sowie einen Hinweis mitteilen, dass Ihr Freund - wenn er Sie als Kontakt hat - Sie auf seinem Telefon sehen wird, während Sie klingeln . Ihr Freund kann Sie jedoch nicht sehen, während er Sie mit dieser Funktion anruft. Wenn Sie also einen Freund per Video anrufen, wird ein Bildschirm angezeigt, der Sie darauf hinweist, dass Ihr Video sichtbar ist. Anschließend sehen Sie den Namen oder die Nummer der Person, die Sie per Video anrufen, und eine Endschaltfläche Dies überlagert eine Ansicht dessen, was Ihre Kamera sieht (wahrscheinlich Sie).

Wenn ein Freund Sie anruft und Sie gerade Ihr Telefon verwenden, wird ein Bildschirm für eingehende Videoanrufe angezeigt, der eine Ansicht dessen enthält, was seine Kamera sieht, den Namen oder die Nummer Ihres Freundes und die Schaltflächen dazu Beantworten oder beenden Sie den Videoanruf. Wenn Sie Ihr Telefon nicht verwenden, erhalten Sie möglicherweise einfach eine Benachrichtigung, die besagt, dass ein Videoanruf eingeht. Dies hängt jedoch von Ihren Benachrichtigungseinstellungen ab.

Sobald Sie einen Videoanruf entgegennehmen oder wenn Ihr Freund Ihren Anruf entgegennimmt, wird der eigentliche Videoanrufbildschirm angezeigt, der eine Ansicht dessen enthält, was seine Kamera sieht, sowie vier Tasten. Zu diesen Tasten gehören eine Stummschalttaste, eine Taste zum Umschalten zwischen der Front- und der Rückfahrkamera, eine Taste für den Modus bei schlechten Lichtverhältnissen und eine Taste zum Beenden des Anrufs. Es gibt auch eine Miniaturansicht Ihrer Kameraansicht (auf die Sie tippen können, um sie zu vergrößern und so die Kameraansicht Ihres Freundes auf die runde Miniaturansicht zu minimieren). Es ist alles ziemlich einfach.

Wenn Sie oder Ihr Freund einen Anruf beenden, werden Sie zur Kameraansicht / Suchleiste und zum Schaltflächenbildschirm "Gruppe erstellen" zurückgeführt.

Hinweis: In der Suchleiste können Sie nach Namen oder Nummer nach Kontakten suchen und Freunde zu Duo einladen. Ihre Freunde müssen Duo installieren, damit sie Sie mit Duo per Video anrufen können - was offensichtlich klingt, aber erwähnenswert ist.

Tippen Sie auf der Haupt-App-Oberfläche von Google Duo (Kameraansicht / Suchleiste und Schaltflächenbildschirm "Gruppe erstellen") auf die Schaltfläche mit den drei horizontalen Punkten in der oberen rechten Ecke. Sie sehen dann Optionen, um zu Einstellungen, Hilfe und Feedback zu gelangen. Tippen Sie auf die Option Einstellungen.

In diesem Menü können Sie verschiedene Einstellungen ändern, darunter die Möglichkeit, den Knock Knock- und den Low-Light-Modus auszuschalten. Sie können auch die Nutzung mobiler Daten einschränken, Ihr Telefon beim Klingeln vibrieren lassen (nur Android), die Registrierung Ihrer Telefonnummer aufheben, ein Google-Konto hinzufügen und Nummern sperren, unter anderem Siri Shortcuts für iOS-Benutzer.

Ja. Duo verfügt über eine Funktion namens Knock Knock, mit der Sie Live-Videos Ihres Anrufers sehen können, bevor Sie antworten. Sie können diese Funktion im Menü "Einstellungen" der App deaktivieren (siehe "Einstellungen verwalten" oben).

Ja. Duo verfügt über eine Funktion namens Low-Light-Modus, mit der Sie für die Person am anderen Ende eines Videoanrufs besser sichtbar sind, wenn Sie sich in einer schlecht beleuchteten Umgebung befinden. Sie können diese Funktion im Menü "Einstellungen" deaktivieren, das wir oben im Abschnitt "Einstellungen verwalten" erwähnt haben.

Ja, Google Duo bietet Gruppenvideoanrufe für bis zu 32 Personen an. Um eine Gruppe zu erstellen, tippen Sie unten im Google Duo-Bildschirm auf "Gruppe erstellen" und wählen Sie die Kontakte aus, die Sie hinzufügen möchten.

Ja. Wie FaceTime und WhatsApp bietet Duo sowohl Sprach- als auch Videoanrufe an.

Duo braucht deine Telefonnummer. Mit der App können Sie Personen in der Kontaktliste Ihres Telefons erreichen. Es ist kein separates Konto erforderlich.

Ja, gehen Sie einfach zu duo.google.com und überprüfen Sie Ihre Nummer. Sie können Duo stattdessen in Ihrem Browser verwenden.

Schreiben von Maggie Tillman und Elyse Betters. Bearbeiten von Chris Hall.