Was ist Google Assistant und was kann es?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Googles Version von Amazon Alexa , Apple Siri und Microsoft Cortana ist Google Assistant. Es hat seit seiner Einführung im Jahr 2016 unglaubliche Fortschritte gemacht und ist wahrscheinlich die fortschrittlichste und dynamischste der Assistenten da draußen.

Google hat Assistant nicht nur auf seiner eigenen Hardware weit verbreitet, sondern auch durch Partnerschaften mit anderen Unternehmen, die Google Assistant in einer Vielzahl von Geräten einsetzen, von Kühlschränken und Kopfhörern bis hin zu Lautsprechern und Autos.

Hier erfahren Sie, wie Google Assistant funktioniert und was Sie über die KI von Google wissen müssen.

Google Assistant ist der Sprachassistent von Google. Beim Start war Google Assistant eine Erweiterung von Google Now, die persönlich gestaltet wurde und gleichzeitig die vorhandenen Google-Sprachsteuerungen "OK Google" erweitert.

Ursprünglich hat Google Now intelligent relevante Informationen für Sie abgerufen. Es wusste, wo Sie gearbeitet haben, Ihre Meetings und Reisepläne, die Sportmannschaften, die Sie mochten, und was Sie interessierte, damit es Ihnen Informationen präsentieren konnte, die für Sie wichtig waren.

Google hat Google Now schon lange getötet, aber Assistant lebt im selben Raum und verbindet diese personalisierten Elemente mit einer breiten Palette an Sprachsteuerung. Google Assistant unterstützt sowohl die Texteingabe als auch die Spracheingabe und folgt der Konversation unabhängig von der von Ihnen verwendeten Eingabemethode.

Google Assistant bietet Sprachbefehle, Sprachsuche und sprachaktivierte Gerätesteuerung, mit denen Sie eine Reihe von Aufgaben ausführen können, nachdem Sie die Weckwörter "OK Google" oder "Hey Google" gesagt haben. Es wurde entwickelt, um Ihnen Gesprächsinteraktionen zu ermöglichen.

Google Assistant wird:

Steuern Sie Ihre Geräte und Ihr Smart Home

Greifen Sie auf Informationen aus Ihren Kalendern und andere persönliche Informationen zu

Hier finden Sie Informationen online, von Restaurantbuchungen bis hin zu Wegbeschreibungen, Wetter und Nachrichten

Kontrolliere deine Musik

Spielen Sie Inhalte auf Ihrem Chromecast oder anderen kompatiblen Geräten ab

Führen Sie Timer und Erinnerungen aus

Vereinbaren Sie Termine und senden Sie Nachrichten

Öffnen Sie Apps auf Ihrem Telefon

Lesen Sie Ihre Benachrichtigungen vor

Gesprochene Übersetzungen in Echtzeit

Spiele spielen

Fortgesetzte Konversation bedeutet, dass Sie für Folgeanfragen nicht "Hey Google" sagen müssen. Sobald Sie mit Google gesprochen haben, wartet das Unternehmen stattdessen auf eine Antwort, ohne dass ständig ein Auslöser benötigt wird. Google kann auch Sprachprofile für verschiedene Personen erkennen, sodass es weiß, wer mit ihm spricht, und die Antworten entsprechend anpassen kann. Sie können auch mehrere Dinge gleichzeitig anfordern.

Da Google Assistant Sie kennt und den Kontext versteht, reagiert es auf informierte oder intelligente Weise. Dies ist wichtig, da es der Sprachsteuerung viel mehr Leistung verleiht und sie davon abhält, nur auf bestimmte Phrasen oder Befehle zu reagieren. Es soll mehr als nur reaktiv sein.

Zu den Funktionen gehören die Möglichkeit, in Ihren Flug einzuchecken (abhängig von Fluggesellschaft und Zielort) sowie die Möglichkeit, ein Zimmer bei einigen Partnern zu buchen. Auf Google Home-Geräten und Smart Displays gibt es einen Dolmetschermodus. Damit können Sie Google Assistant bitten, Ihnen bei der Durchführung eines Gesprächs in Dutzenden von Sprachen zu helfen. Sagen Sie einfach "Hey Google, sei mein spanischer Dolmetscher", um den Dolmetschermodus zu starten und in Echtzeit gesprochen und (auf Smart Displays) eine schriftliche Übersetzung zu erhalten, um die Konversation zu unterstützen.

Google Assistant auf Google Home-Geräten bildet die Grundlage für die Smart Home-Steuerung . Es ist mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel, sodass Sie Heizung, Licht und vieles mehr mit Ihrer Stimme steuern können.

Um herauszufinden, was Google Assistant alles kann, besuchen Sie die entsprechende Seite auf der Google-Website.

Google Assistant wurde ursprünglich auf Google Pixel-Smartphones und Google Home gestartet. Es ist jetzt jedoch für nahezu alle modernen Android-Geräte verfügbar, einschließlich Wear OS-Geräte , Android TV und Nvidia Shield sowie für alle Autos, die Android Auto und andere Geräte unterstützen Auch wie Nest-Kameras und die Lenovo Smart Clock.

Google Assistant stammt ursprünglich aus Google Home- Smart-Lautsprechern, ist jedoch auch für andere Smart-Lautsprecher von Drittherstellern wie Sony, Sonos, LG und Panasonic weit verbreitet.

Smart-Home-Geräte wie Philips Hue , Nest-Produkte und die Home-Smart-Produktreihe von Ikea können beispielsweise von Google Assistant gesteuert werden und nicht nur über Google Home, sondern überall dort, wo Sie gerade mit Assistant interagieren.

Google Assistant ist auf den meisten Android-Handys verfügbar. Alle kürzlich eingeführten Produkte bieten das KI-System. Sogar Geräte, die ein anderes KI-System anbieten, wie beispielsweise Samsung Bixby , bieten Google Assistant an. Wenn Ihr Telefon über Android verfügt, verfügt Ihr Telefon im Wesentlichen über Google Assistant.

Es ist möglich, dass der Assistent Ihnen auch dann antwortet, wenn Ihr Android-Telefon gesperrt ist. Wenn Sie sich über Ihre Einstellungen anmelden und sich auch dafür entscheiden, Antworten auf persönliche Fragen anzuzeigen.

Google Assistant ist auch auf iPhones verfügbar , obwohl es einige Einschränkungen gibt.

Mit Google Assistant können Sie sowohl auf Android- als auch auf iOS-Geräten in Google Maps navigieren. Mit Ihrer Stimme können Sie Ihre ETA mit Freunden und Familie teilen, auf Texte antworten, Musik und Podcasts abspielen, nach Orten entlang Ihrer Route suchen oder einen neuen Stopp hinzufügen - alles in Google Maps.

Google Assistant kann Ihre Nachricht auch automatisch interpunktieren (auf Android- und iOS-Telefonen) und alle Ihre Benachrichtigungen zurücklesen und beantworten (nur Android).

Der Assistent funktioniert mit vielen gängigen Messaging-Apps und SMS, darunter WhatsApp, Messenger, Viber, Telegramm, Android-Nachrichten und mehr. Während der Fahrt kann Google Assistant Ihre ETA automatisch aus Google Maps berechnen und auch an Freunde senden, wenn Sie ein Android-Gerät haben.

Sagen Sie einfach "Hey Google, bring mich nach Hause", um Google Maps zu öffnen und loszulegen.

Google Home ist der direkte Konkurrent des Unternehmens zum Amazon Echo . Google Home ist ein Chromecast-fähiger Lautsprecher, der als sprachgesteuerter Assistent dient. Es ist die erste Anlaufstelle für Google Assistant zu Hause und ein expandierendes Ökosystem. Derzeit sind fünf Geräte im Google Home-Portfolio verfügbar, darunter Google Home, Google Home Max , Nest Mini , Nest Hub und Nest Hub Max .

Sie können Google Home-Geräte auffordern, alles zu tun, was Assistant auf Android-Handys tun soll. Wenn Sie jedoch nach Hause ziehen, liegt der Schwerpunkt auf anderen Diensten und Funktionen, wie z. B. Smart Home-Steuerung, Kompatibilität mit Chromecast zum Senden von Filmen an Ihren Fernseher. und noch viel mehr.

Lesen Sie unsere Tipps und Tricks zu Google Home , um Google Assistant auf Ihrem Google Home-Gerät optimal zu nutzen.

Google Assistant ist auch für Wearables mit Wear OS verfügbar. Mit den Weckwörtern können Sie den Assistenten bitten, eine Reihe von Aufgaben von Ihrer Uhr aus auszuführen, z. B. das Herunterdrehen der Heizung oder das Beantworten einer Nachricht.

Android TV bietet Google Assistant auch auf einer Reihe von Geräten an. Sony bietet beispielsweise Android TV für alle Modelle an. Hier gibt es jedoch eine andere Dimension: Sony-Fernseher laufen nicht nur mit Android TV, sondern sind auch mit Google Home und Amazon Alexa kompatibel. Dies bedeutet, dass Sie Ihren Fernseher steuern können, indem Sie mit Ihrem Lautsprecher sprechen, und Ihre Lichter steuern können, indem Sie mit Ihrem Fernseher sprechen.

Set-Top-Boxen wie Nvidia Shield TV unterstützen auch Google Assistant, und die Liste der beliebten Medien- und Unterhaltungsgeräte, die Assistant unterstützen, wird ständig erweitert. Auch Fernseher von Samsung sowie die Empfänger-Hopper-Familie von DISH sind im Mix. Mit dem integrierten Google-Assistenten können Sie mit Ihrer Stimme das Fernsehgerät einschalten, die Lautstärke und die Kanäle ändern und zwischen den Eingängen wechseln.

Zu den Partnern mit Android TV-Geräten und Google Assistant gehören Sony, Hisense, Philips, TCL, Skyworth, Xiaomi, Haier, Changhong, JVC und Toshiba.

Google Assistant wird auch in vielen drahtlosen Kopfhörern unterstützt, einschließlich Bose QuietComfort 35 II und Googles eigenen Pixel Buds sowie Modellen von Marken wie Harman, JBL, Sony und anderen.

Mit dieser Art der Integration können Sie auf den KI-Assistenten zugreifen, ohne Ihr Telefon zu öffnen. Normalerweise drücken Sie einfach eine Taste und beginnen mit Google Assistant zu sprechen.

Das Rennen um überall in Ihrem Zuhause ist eröffnet. Google hat eine eigene Sicht auf die Echo-Show im Nest Hub und im Nest Hub Max.

Zu den Smart Displays, die Google Assistant anbieten, gehören auch Unternehmen wie JBL, Lenovo und LG. Das Lenovo Smart Display ist in den Bildschirmoptionen 7 Zoll, 8 Zoll und 10,1 Zoll erhältlich.

Die JBL Link View verfügt über ein Paar 10-W-Lautsprecher und einen 8-Zoll-Touchscreen.

Google Assistant ist für Fahrzeuge verfügbar, die Android Auto unterstützen. Es gibt jedoch auch Aftermarket-Headunits.

Der Anker Roav Bolt und der JBL Link Drive werden beispielsweise an eine beliebige Fahrzeugsteckdose angeschlossen, sodass Sie Ihr Telefon über Bluetooth oder AUX an die Stereoanlage Ihres Fahrzeugs anschließen können. Sobald das Zubehör angeschlossen ist, können Sie den Assistenten mit Hotword-Unterstützung freihändig verwenden.

Wie bereits erwähnt, sind viele angeschlossene Geräte mit Google Assistant kompatibel, von Glühbirnen über Kühlschränke bis hin zu allem anderen dazwischen. Assistant arbeitet mit über 1000 Hausautomationsmarken und mehr als 10.000 Geräten zusammen.

Hier finden Sie eine vollständige Liste der Google Assistant-Partner. Hier finden Sie eine Übersicht über einige wichtige kompatible Geräte:

Kanarienvogel

Bienenstock

Honeywell

Ikea

ich Roboter

LG Geräte

Logitech

Nest

Netatmo

Osram

Philips Hue

Ring

Samsung SmartThings

Tado

TP-Link

WeMo

Whirlpool

Diese Geräte können von Google Assistant gesteuert werden, dh Sie können Lichter ein- und ausschalten. Sie können die Heizung ändern oder eine Benachrichtigung erhalten, dass Ihre Reinigung abgeschlossen oder ein Waschzyklus abgeschlossen ist.

Google Assistant ist auch mit IFTTT kompatibel , sodass benutzerdefinierte Rezepte erstellt werden können. Wie bereits erwähnt, müssen Sie auch nicht mit Google Home sprechen. Sie können den Assistenten auf Ihrem Telefon verwenden, um zu interagieren.

Google Assistant Connect ist eine Plattform, mit der Gerätehersteller den Google Assistant einfacher und kostengünstiger auf Geräte übertragen können. Für Verbraucher bedeutet dies, dass in Kürze verschiedene Arten von Smart-Geräten verfügbar sein sollten.

Laut Google könnte ein Partner beispielsweise ein E-Ink-Display erstellen, das das Wetter oder Ihren Kalender projiziert, während er mithilfe von Assistant Connect Inhalte von Ihrem verknüpften Smart Speaker bereitstellt.

Google Assistant kümmert sich um das sogenannte "Computing höherer Ordnung" - Wissen, was auf dem Kalender steht, Nach Updates suchen usw.

Um zu überprüfen, ob Ihr Telefon über Google Assistant verfügt, sagen Sie "OK Google" oder halten Sie die Home-Taste gedrückt. Dies ist der Ausgangspunkt für den Assistenten. Danach können Sie tippen oder sprechen und den Assistenten antworten lassen. Normalerweise werden Sie während der Einrichtung eines Android-Geräts aufgefordert, den Assistenten zu konfigurieren.

Dies ist immer die große Frage: Was ist besser - Assistent oder Amazon Alexa?

Beide Plattformen stehen sich gegenüber und bieten ähnliche Geräte sowie ähnliche Funktionen. Die Ambitionen, ein geräteübergreifender persönlicher Assistent zu sein, sind im Allgemeinen dieselben. Google hat einen offensichtlichen Vorteil, wenn es um Android geht: Es weiß, wer Sie sind, wonach Sie suchen, Ihre Freunde, Surfgewohnheiten, den Inhalt Ihres Kalenders und wohin Sie gehen, alles dank der Art der in Android lebenden Daten.

Alexa hingegen weiß, was Sie bei Amazon kaufen.

Dieser Android-Vorteil geht jedoch noch weiter. Es ist in das Betriebssystem vieler Telefone (nicht iPhone-Benutzer) integriert, sodass Sie Google Assistant immer bei sich haben. Amazon Alexa hat die Smartphone-App, die jedoch nicht so gut in Telefone integriert ist.

Google Assistant fühlt sich auf einem Telefon wie zu Hause und hat Zugriff auf weitere Funktionen rund um das Telefon - wie das Starten von Apps. Google hat Hotword Unterstützung auf Handys auch während Alexa Hotword Unterstützung auf Handys zu einem gewissen begrenzt ist HTC und Huawei - Geräte und Amazons eigenen Feuer Tabletten.

Wenn es um Support geht, hat Alexa das Gefühl, mehr Partnerschaften und Hardware zu haben.

Google ist jedoch schlauer im Umgang mit Grundfunktionen: Alexa muss wissen, welches Licht ein- und ausgeschaltet werden muss, während Google es Ihnen ermöglicht, alles ein- oder auszuschalten, ohne dass eine Gruppe eingerichtet oder Geräte benannt werden müssen.

Google ist auch besser als Routing-Information geeignet und bietet Ihnen häufig bessere Suchergebnisse. Auf einem Telefon ist das Finden von Adresse und Navigation natürlich eine Kernkompetenz. Alexa wird Adressen finden und über den Verkehr berichten, aber das ist nicht ganz das Gleiche wie der Zugriff auf echte Navigation und Karten.

Auch hier verschafft der Smartphone-Vorteil Google einen Vorteil.

Aber wenn es um Hausaufgaben geht, wie das Abspielen von Musik oder das Arbeiten mit diesen kompatiblen Geräten, ist die Erfahrung sehr eng - und es wird ein gewisses Maß an persönlicher Präferenz dazu kommen. Amazon hat die Nase vorn bei Geräten (Echo und das System sind in einem Schritt voraus vielfältiger, da Google derzeit Aufholjagd spielt), und das Gespräch mit Alexa fühlt sich besser an als das Gespräch mit Google. Es ist ein angenehmerer Ausdruck.

Schreiben von Maggie Tillman und Britta O'Boyle.