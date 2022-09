Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Meta schaut sich seine Konkurrenten wie Twitter an und achtet darauf, wie sie ihre Abonnenten bezahlen. Denn das Unternehmen könnte das Gleiche tun.

The Verge hat ein internes Memo gesehen, das kürzlich an Meta-Mitarbeiter verschickt wurde und berichtet nun, dass Meta eine "Produktorganisation" eingerichtet hat, um "mögliche kostenpflichtige Funktionen" für Facebook, Instagram und WhatsApp zu identifizieren und zu entwickeln .

-

In einem Interview sagte John Hegeman, VP of Monetization bei Meta, dass sein Unternehmen keine Pläne hat, Menschen dafür bezahlen zu lassen, dass sie die Werbung in seinen Apps ausschalten. Stattdessen sagte er: "Ich denke, wir sehen Möglichkeiten, neue Arten von Produkten, Funktionen und Erlebnissen zu entwickeln, für die die Menschen bereit wären zu zahlen und für die sie gerne zahlen würden". Der Geschäftsführer kündigte keine kostenpflichtigen Funktionen an, die möglicherweise in Arbeit sind.

Die Einnahmen von Meta stammen fast ausschließlich aus Werbeeinnahmen, so dass das Hinzufügen kostenpflichtiger Funktionen naheliegend und ein logischer Weg für Meta ist, sich zu diversifizieren. Der Bericht von The Verge beschreibt Metas Anzeigengeschäft als"stark beeinträchtigt" durch Apples Änderungen beim Anzeigen-Tracking. Dies und eine branchenweite Flaute bei den Ausgaben für digitale Werbung veranlassen Meta zur Gründung des Bereichs New Monetization Experiences, der von Pratiti Raychoudhury geleitet wird, die zuvor Forschungsleiterin bei Meta war.

"Ich denke, wenn es Möglichkeiten gibt, sowohl neue Werte und sinnvolle Einnahmequellen zu schaffen als auch eine gewisse Diversifizierung zu bieten, dann wird das offensichtlich etwas sein, das attraktiv ist", sagte Hegeman. "Auf einen Zeithorizont von 5 Jahren gesehen, glaube ich, dass es wirklich etwas bewirken und einen ziemlich großen Unterschied machen kann.

Denken Sie daran, dass Meta bereits mit kostenpflichtigen Funktionen experimentiert hat, indem es Facebook-Gruppenadministratoren erlaubt, für den Zugang zu Inhalten Geld zu verlangen. Auch Instagram hat vor kurzem angekündigt, dass Ersteller für den Zugang Abonnements verlangen können.

Meta ist natürlich nur eine von vielen Social-Media-Anwendungen, die derzeit verschiedene Monetarisierungsmöglichkeiten in Form von kostenpflichtigen Funktionen erproben.

Twitter hat zum Beispiel Super Follow gegen Bezahlung eingeführt.

"Wir achten natürlich darauf, was in der Branche passiert", sagte Hegeman. "Ich denke, es gibt mehrere Unternehmen, die in diesem Bereich interessante Dinge getan haben, von denen wir hoffentlich lernen und die wir nachahmen können".

Lohnt sich Apple Music? Testen Sie den Streaming-Dienst von Apple 3 Monate lang kostenlos von Pocket-lint International Promotion · 27 Juli 2021 Apple war nicht der Erste mit dem Musik-Streaming-Spiel, aber seine Plattform ist super beeindruckend.

Meta hat den Urhebern versprochen, dass es bis 2024 keinen Anteil an den Umsätzen aus kostenpflichtigen Funktionen und Abonnements nehmen wird.

Schreiben von Maggie Tillman.