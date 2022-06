Facebook Pay wird zu Meta Pay mit einer digitalen Geldbörse für das Metaverse

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Meta-CEO Mark Zuckerberg hat angekündigt, dass das Unternehmen Facebook Pay in Meta Pay umbenennt und eine digitale Geldbörse für das Metaverse entwickelt. Diese Umbenennung ist der erste Schritt auf dem Weg zu diesem Ziel, aber in der Zwischenzeit soll alles so bleiben, wie es ist.

Mit anderen Worten: Meta Pay wird weiterhin eine einfache Möglichkeit sein, Geld an Freunde und Familie auf Facebook, Instagram, WhatsApp und Facebook Messenger zu senden. Es kann auch verwendet werden, um für Ihre Einkäufe zu bezahlen oder für Organisationen zu spenden, die Ihnen am Herzen liegen.

Laut dem offiziellen Posting soll Meta Pay in Zukunft eine sichere digitale Geldbörse für das Metaversum werden, mit der Sie Ihre Identität und die Art und Weise, wie Sie für Dinge bezahlen, sicher verwalten können. Dies wird sowohl die Verwaltung von Zahlungen als auch das Eigentum an verschiedenen digitalen Gegenständen umfassen.

Die Nutzer werden in der Lage sein, alle Arten von digitalen Gegenständen zu kaufen und zu verkaufen, von digitaler Kleidung bis hin zu Kunst, Musik, virtuellen Erlebnissen, speziellen virtuellen Veranstaltungen und vielem mehr. Die Möglichkeit, das Eigentum an diesen digitalen Gegenständen nachzuweisen, wird ein wesentlicher Bestandteil des Metaverse-Erlebnisses sein, und deshalb wird Meta Pay angepasst, um diese Anforderungen zu erfüllen.

Was ist der Pocket-Lint Daily und wie bekommt man ihn kostenlos? von Stuart Miles · 23 Juni 2022

Die Idee ist, einen nahtlosen Weg zu schaffen, um all dies in jedem Metaverse-Erlebnis zu verwalten. Dies wiederum soll nicht nur ein sicheres Erlebnis schaffen, sondern auch den Wert digitaler Güter erhöhen, wovon wiederum die Schöpfer in Zukunft stärker profitieren werden.

Schreiben von Adrian Willings.