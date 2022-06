Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Meta hat angekündigt, einen Online-Shop zu eröffnen, in dem alle Nutzer von Facebook, Instagram und Messenger digitale Kleidung für ihre Avatare kaufen können. Aber das sind keine No-Name-Klamotten.

Es handelt sich um Luxuskleidung von Modehäusern wie Prada, Balenciaga und Thom Browne. Vom Kapuzenpulli bis zum Anzug kann man in dem Laden alles bekommen, so Meta. In einem Facebook-Post sagte Meta-CEO Mark Zuckerberg, dass bald weitere Marken in den Store aufgenommen würden. "Digitale Güter werden ein wichtiger Weg sein, um sich im Metaverse auszudrücken und ein großer Treiber der kreativen Wirtschaft", sagte er.

Das Metaverse ist etwas, das Facebook in den letzten Monaten stark vorangetrieben hat. Zuckerberg sieht darin die Zukunft des Internets - eine Zukunft, in der AR/VR eine entscheidende Rolle spielen wird und in der die Menschen in einem gemeinsamen virtuellen Raum arbeiten, spielen und interagieren werden. Das ist alles ein bisschen übertrieben und hat seinen Anteil an Kritikern.

Es ist auch bei weitem nicht das erste Mal, dass Modehäuser mit Tech-Giganten zusammenarbeiten, um digitale Mode anzubieten. In Fortnite gibt es Balenciaga-Skins, und in Roblox kann man zum Beispiel Gucci Town besuchen.

Dennoch ist es bemerkenswert, dass Meta bei der Markteinführung eine Partnerschaft mit solch großen Marken eingegangen ist.

Schreiben von Maggie Tillman.