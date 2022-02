Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Während einer gestreamten Veranstaltung sprach Meta-CEO Mark Zuckerberg mehr über das Metaverse, in das sein Unternehmen investiert hat – einschließlich der Tatsache, dass die Forschungsabteilung von Meta ein universelles Sprachübersetzungssystem entwickelt. Dieses System würde es Benutzern aus der ganzen Welt idealerweise ermöglichen, innerhalb des digitalen Universums von Meta nahtlos miteinander zu interagieren.

„Dies wird besonders wichtig, wenn Menschen beginnen, sich durch virtuelle Welten zu teleportieren und Dinge mit Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund zu erleben“, sagte Zuckerberg während einer Veranstaltung mit dem Titel „Inside the Lab: Building for the metaverse with AI“. „Jetzt haben wir die Chance, das Internet zu verbessern und einen neuen Standard zu setzen, bei dem wir alle miteinander kommunizieren können, egal welche Sprache wir sprechen oder woher wir kommen. Und wenn wir das richtig machen, ist das nur ein Beispiel wie KI dazu beitragen kann, Menschen auf globaler Ebene zusammenzubringen."

Meta hat einen zweiteiligen Plan, um dies zu erreichen. Sie können es ausführlich im Blog des Unternehmens nachlesen, wo es am Mittwoch auch seinen Plan bekannt gab.

Erstens entwickelt Meta laut Zuckerberg No Language Left Behind, ein Übersetzungssystem, das jede Sprache lernen kann, „auch wenn nicht viel Text zum Lernen verfügbar ist“. Der Geschäftsführer von Meta behauptete, er könne „Hunderte von Sprachen mit modernsten Ergebnissen und die meisten Sprachpaare übersetzen – alles von Österreichisch über Uganda bis Urdu“.

Danach will Meta eine künstliche Intelligenz (KI) schaffen, mit dem Ziel, „sofortige Sprache-zu-Sprache-Übersetzung in alle Sprachen anzubieten, auch in die, die am häufigsten gesprochen werden; die Fähigkeit, mit jedem in jeder Sprache zu kommunizieren“, Zuckerberg genannt. „Das ist eine Superkraft, von der die Menschen für immer geträumt haben, und die KI wird sie noch zu unseren Lebzeiten liefern.“

Denken Sie daran, dass Meta sich seit langem fürkünstliche Intelligenz und die Verarbeitung natürlicher Sprache interessiert und einen Supercomputer für die Erforschung des maschinellen Lernens gebaut hat.

Dennoch machte Zuckerberg während der Veranstaltung viele hochtrabende Behauptungen, und kein einziges Mal boten er oder die Forscher von Meta einen Zeitplan, eine Roadmap oder irgendetwas Konkretes über seine ehrgeizigen Projekte an. Tatsächlich verbrachte Meta wirklich nur die gesamte Veranstaltung damit, das Potenzial einer universellen Sprachübersetzung zu präsentieren, insbesondere im Metaversum.

Schreiben von Maggie Tillman.