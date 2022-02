Was sind Facebook-Reels? Außerdem, wie man sie erstellt und teilt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Meta führt Reels weltweit für alle Benutzer der iOS- und Android-Apps von Facebook in mehr als 150 Ländern ein. Hier ist alles, was Sie über Reels wissen müssen, einschließlich ihrer Funktionsweise auf Facebook.

Reels wird oft als Klon von TikTok bezeichnet, debütierte jedoch letztes Jahr erstmals auf Instagram .

Facebook hat erst 2021 mit der Einführung von Reels begonnen – und es war auf die USA beschränkt. Im Jahr 2022 veröffentlichte Facebook Reels weltweit. (Denken Sie daran, dass Meta, der Facebook gehört , auch Instagram besitzt.)

Wie auch immer, mit Reels können Sie schnell Videos erstellen und bearbeiten - unter anderem durch Hinzufügen von Musik zu oder Verwenden von Audio aus dem Video einer anderen Person. Reels können in einer Reihe von Clips oder auf einmal aufgezeichnet werden, indem Sie Video-Uploads aus der Fotobibliothek Ihres Telefons verwenden oder während des Erstellungsprozesses ein neues Video hochladen. Sie können auch die Videos anderer "remixen" (duettieren) und Clips mit einer Länge von bis zu 60 Sekunden hochladen. Sie können auch Entwürfe speichern, und Meta fügt 2022 noch mehr Clipping-Tools hinzu.

TikTok, das zur Popularisierung von Kurzvideoinhalten beigetragen hat, bietet all diese Funktionen. Aber anders als bei TikTok müssen Sie nichts anderes herunterladen, um Reels zu verwenden. Öffnen Sie einfach Facebook oder Instagram.

So beschreibt Facebook Reels:

„Facebook Reels sind eine neue Möglichkeit, kurze, unterhaltsame Videos zu erstellen, von einem neuen Publikum entdeckt zu werden und Teil kultureller Momente auf Facebook zu sein. Effekte und Musik können zu Ihrem Reel hinzugefügt oder Ihr eigenes Original-Audio verwendet werden, sodass Sie Ihre Ideen einbringen können zum Leben erwecken und sie mit Ihrem Publikum teilen. Von Ihnen erstellte Reels werden an Orten wie dem Facebook-Feed, im Reels-Bereich auf Facebook oder in Ihrem Reels-Profil angezeigt."

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Facebook-Rolle zu erstellen:

.Tippen Sie im Bereich „Reels“ auf „Feed“ auf „Erstellen“. Oder tippen Sie auf das Kamerasymbol in der oberen rechten Ecke, wenn Sie sich eine Rolle ansehen. Fügen Sie Ihrem Reel ein Video hinzu: Tippen Sie auf die Aufnahmeschaltfläche, um ein neues Video hinzuzufügen.

Tippen Sie auf das Fotosymbol in der linken Ecke, um Ihrer Rolle Videoclips hinzuzufügen. Fügen Sie Ihrem Reel Audio, Text, Effekte, Untertitel oder einen Timer hinzu. Tippen Sie auf die entsprechenden Symbole auf der rechten Seite Ihres Bildschirms. Tippen Sie auf Weiter, wenn Sie fertig sind. Schreiben Sie eine Beschreibung für Ihr Reel. Wähle ein Publikum. Rollen sind standardmäßig öffentlich. (Siehe Anmerkungen unten für weitere Details.) Tippen Sie auf Reel teilen, um Ihre Reel zu veröffentlichen. Es wird in Ihrem Reels-Profil angezeigt, wo andere alle von Ihnen geteilten Reels finden können.

Hinweis: Wenn Sie 18 Jahre oder älter sind, sind Reels auf Facebook öffentlich, aber Sie können die Zielgruppe für jedes einzelne Reel ändern. Ihre Freunde können Ihre Walzen auch in Bereichen wie dem Facebook-Feed sehen.

Im Moment erscheinen die von Ihnen erstellten Reels auf Facebook an Orten wie dem Facebook-Feed, dem Reels-Bereich auf Facebook oder Ihrem Reels-Profil.

Aber Meta sagte, dass Benutzer ab Februar 2022 Reels an mehr Stellen auf Facebook teilen können, einschließlich in Stories und auf dem Watch-Tab der Plattform.

Jawohl. Wenn Sie ein öffentliches Instagram-Konto haben, werden Sie gebeten, sich für das Teilen Ihrer Instagram Reels auf Facebook anzumelden. Likes und Kommentare werden sowohl auf Instagram als auch auf Facebook auf der Walze angezeigt.

Meta hat kürzlich weitere „Monetarisierungs“-Anzeigen zu Facebook Reels hinzugefügt. Das bedeutet, dass Sie beispielsweise Banneranzeigen sehen, die als halbtransparentes Overlay am unteren Rand einer Rolle erscheinen, oder statische Aufkleberanzeigen, „die von einem Ersteller überall auf seiner Rolle platziert werden können“. Facebook gewährt außerdem Erstellern in „fast allen Ländern, in denen In-Stream-Werbung verfügbar ist“ Zugang zu seinem Werbeplatzierungsprogramm.

Facebook führt auch bezahlte Stars ein – eine Möglichkeit für Follower, direkt an Ersteller zu spenden.

