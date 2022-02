Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Meta hat damit gedroht, einige seiner Dienste in Europa, einschließlich Facebook und Instagram , einzustellen, wenn es nicht gelingt, einige der transatlantischen Datenübertragungsbeschränkungen zu umgehen, die in den EU-DSGVO-Vorschriften festgelegt sind.

Als Teil seines Jahresberichts behauptete das Unternehmen, dass "sich entwickelnde" Vorschriften dazu führen könnten, dass in einigen europäischen Regionen nicht operiert werden kann: "Wenn wir nicht in der Lage sind, Daten zwischen und zwischen Ländern und Regionen zu übertragen, in denen wir tätig sind, oder wenn wir es sind daran gehindert, Daten zwischen unseren Produkten und Dienstleistungen auszutauschen, könnte dies unsere Fähigkeit beeinträchtigen, unsere Dienstleistungen bereitzustellen“, schrieb sie.

Meta weist auf einige regulatorische Entscheidungen und Änderungen im Jahr 2020 hin, die sich nachteilig auf die Übertragung von Benutzerdaten zwischen der EU und den USA auswirken. Und wenn sie nicht angesprochen werden oder die zuvor vereinbarten Standardvertragsklauseln (SCCs) nicht eingehalten werden, hat es möglicherweise keine andere Wahl, als den Betrieb in europäischen Ländern einzustellen: „ Wenn ein neues transatlantisches Datenübermittlungsrahmenwerk nicht angenommen wird und wir dazu nicht in der Lage sind weiterhin auf SCCs oder andere alternative Mittel der Datenübertragung von Europa in die Vereinigten Staaten zu verlassen, werden wir wahrscheinlich einige unserer wichtigsten Produkte und Dienstleistungen, einschließlich Facebook und Instagram, in Europa nicht anbieten können", hieß es .

Nachdem die DSGVO-Vorschriften in den EU-Mitgliedstaaten eingeführt wurden, erhielt Meta (damals Facebook) bestimmte Ausnahmen, damit es die erforderlichen Daten zwischen seinen Serverzentren in Europa und den USA übertragen konnte. Maßnahmen wie das Privacy Shield Transfer Framework wurden jedoch außer Kraft gesetzt. Die Verwendung von SCCs durch das Unternehmen wurde ebenfalls gerichtlich überprüft.

Dies hat zur Folge, dass Meta diese Dienste nicht mehr ausführen kann, wenn es Meta nicht gestattet ist, personenbezogene Daten zwischen seinen Servern für jeden seiner Dienste zu übertragen.

Nick Clegg, globaler Kommunikationsleiter des Unternehmens und ehemaliger britischer Politiker, verriet gegenüber City AM , dass Beschränkungen nicht nur Meta schaden werden: „Ein Mangel an sicheren, geschützten und legalen internationalen Datenübertragungen würde der Wirtschaft schaden und das Datenwachstum behindern. angetriebene Unternehmen in der EU, genauso wie wir eine Erholung von Covid-19 anstreben", sagte er.

„Die Auswirkungen würden große und kleine Unternehmen in mehreren Branchen spüren. Im schlimmsten Fall könnte dies bedeuten, dass ein kleines Technologie-Startup in Deutschland keinen US-amerikanischen Cloud-Anbieter mehr nutzen könnte.“

Sammeln Sie Prämien und Vorteile auf all Ihren bestehenden Karten mit dieser Curve Mastercard von Pocket-lint International Promotion · 27 Oktober 2021 Dieses brillante System spart Ihnen bei jeder Zahlung Zeit und Mühe.

Ein Meta-Sprecher erklärte: „Wir haben absolut keinen Wunsch und keine Pläne, uns aus Europa zurückzuziehen, aber die einfache Realität ist, dass Meta und viele andere Unternehmen, Organisationen und Dienste auf Datenübertragungen zwischen der EU und den USA angewiesen sind, um zu funktionieren globale Dienste", fügten sie hinzu.

Schreiben von Rik Henderson.