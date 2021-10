Facebook hat einen neuen Namen: Meta

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Facebook hat sich gerade umbenannt. Nein, nicht das soziale Netzwerk, sondern das Unternehmen dahinter.

CEO Mark Zuckerberg gab während der Connect 2021 , der jährlichen Entwicklerkonferenz von Facebook, bekannt, dass der neue Name seines Unternehmens Meta sein wird. Es ist ein passender Name, da Zuckerberg den Großteil der Connect-Keynote damit verbrachte, das „ Metaverse “ zu skizzieren, oder das, was er für die Zukunft des Internets hält.

„Wir sind ein Unternehmen, das Technologie entwickelt, um sich zu verbinden“, sagte Zuckerberg. „Gemeinsam können wir endlich den Menschen in den Mittelpunkt unserer Technologie stellen. Und gemeinsam können wir eine massiv größere Schöpferökonomie erschließen.“

"Um zu reflektieren, wer wir sind und was wir zu bauen hoffen", fügte er hinzu.

Zuckerberg sagte im Grunde, er glaube, dass der Name "Facebook" nicht ganz alles abdeckt, was sein Unternehmen derzeit macht, und dass die Marke Facebook so "eng mit einem Produkt verbunden" ist. Im Laufe der Zeit hofft Zuckerberg, dass Facebook als "metaverses Unternehmen" angesehen wird.

In einem Blogbeitrag ging Zuckerberg auf Meta ein. Während die Unternehmensstruktur des Unternehmens gleich bleibt, wird sich die Berichterstattung über die Finanzergebnisse ändern. „Ausgehend von unseren Ergebnissen für das vierte Quartal 2021 planen wir, über zwei operative Segmente zu berichten: Family of Apps und Reality Labs . ".

Denken Sie daran, dass Facebook nicht das erste große Technologieunternehmen ist, das Jahre nach seiner Gründung einen neuen Firmennamen annimmt. Aus Google beispielsweise wurde 2015 Alphabet. Die eigentliche Google-Suchmaschine wurde zu einem von mehreren Geschäftsbereichen unter dem Dach bzw. der Holding von Alphabet.

Auch bei Connect neckte Facebook, dass es an einer Augmented-Reality-Brille und einem neuen High-End-VR-Headset namens Project Cambria arbeitet . Bleiben Sie auf dem Laufenden mit Pocket-lints How to Watch Connect- Leitfaden, um eine Zusammenfassung der Veranstaltung zu sehen.