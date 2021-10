Facebook könnte seinen Namen ändern, aber „Facebook" wird bleiben

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Gerüchten zufolge plant der Social-Media-Riese Facebook eine Namensänderung.

Während einige glauben mögen, dass dies dazu dient, sich von der jüngsten negativen Medienaufmerksamkeit und dem Whistleblowing zu entfernen, schlagen Quellen vor, dass es tatsächlich darum geht, einen Fokus auf das "Metaversum" zu legen.

Das Metaverse ist etwas, auf das Facebook schon seit einiger Zeit hindeutet, und wir werden wahrscheinlich während Facebook Connect am 28. Oktober mehr darüber erfahren. Das Metaverse wurde von Facebook als "...eine neue Phase vernetzter virtueller Erfahrungen mit Technologien wie Virtual und Augmented Reality" beschrieben.

Um zu verdeutlichen, dass Facebook mehr als nur eine Social-Media-App ist, plant das Unternehmen ein Re-Branding, um diese zukünftigen Veränderungen der Organisation widerzuspiegeln. Dieser Schritt ähnelt dem Vorgehen von Google bei der Gründung des Dachunternehmens Alphabet, um sich von der reinen Suchmaschine zu lösen.

Daher wird das bevorstehende Rebranding von Facebook wahrscheinlich die Facebook-App, die wir kennen und lieben/verabscheuen, als eines von mehreren Produkten oder Dienstleistungen unter der neuen Muttergesellschaft neu positionieren. Immerhin besitzt Facebook mittlerweile WhatsApp, Oculus, Instagram, Onavo und mehr. Es ist also sinnvoll, die Dinge zu ändern.

Anfang dieses Jahres sagte Facebook-CEO Mark Zuckerberg gegenüber The Verge, dass sich die Dinge ändern würden und "wir effektiv von den Leuten, die uns in erster Linie als Social-Media-Unternehmen sehen, zu einem metaversen Unternehmen übergehen werden."

Er sagte auch, dass das Metaverse "... ein großer Fokus sein wird, und ich denke, dass dies nur ein großer Teil des nächsten Kapitels sein wird, wie sich das Internet nach dem mobilen Internet entwickelt."

Die Dinge werden sich also sicherlich ändern. Das hat Facebook mit der Ankündigung deutlich gemacht , in den nächsten fünf Jahren 10.000 neue Arbeitsplätze in Europa zu schaffen, um das Metaversum aufzubauen.

In Kürze erfahren wir mehr.