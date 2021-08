Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Vor etwa 10 Jahren hat Facebook eine eigene Messenger-App auf den Markt gebracht . Einige Jahre später entfernte es offiziell Messaging sowie Sprach- und Videoanrufe aus seiner Haupt-App. Laut Bloomberg erwägt Facebook nun, in mehreren Ländern, einschließlich der USA, Sprach- und Videoanrufe wieder in seine Haupt-App aufzunehmen.

Sprach- und Videoanrufe sind zwei Kernfunktionen von Messenger. Diese Messenger-Funktionen sind auch in anderen Facebook-Produkten wie Portal-Videokameras und Oculus Virtual-Reality-Headsets verfügbar. Wenn Sie sich fragen, ob andere Messenger zu Facebook kommen werden, sagte der Produktmanagement-Direktor von Messenger gegenüber Bloomberg, dass "im Laufe der Zeit einiges mehr davon zu sehen sein wird".

Das Unternehmen hat nicht mitgeteilt, wie viele Benutzer Sprach- und Videoanrufe in Facebook testen können oder was mit der Messenger-App passieren wird, aber es hat den Medien mitgeteilt, dass Benutzer Messenger weiterhin verwenden sollten, um ein umfassenderes Erlebnis zu erhalten, das Folgendes beinhaltet: Nachrichten, Audio- und Videoanrufe.

Wir vermuten, dass Facebook diesen Schritt erwägt, um Benutzer dazu zu bringen, mit der Facebook-App zu interagieren. Es gibt wahrscheinlich viele Leute da draußen, die Messenger verwenden, um mit ihren Freunden und Lieben zu kommunizieren, aber gleichzeitig haben sie möglicherweise nicht einmal die Facebook-App installiert.

Es stellt sich auch die Frage: Kannibalisiert dies die Messenger-App? Und vergessen wir auch nicht, dass diese Änderung Messenger tiefer in Facebook integrieren würde, ähnlich wie Facebook Instagram und Facebook Direct Messaging vereinte , was es schwieriger macht, all diese Apps aufzuteilen. Vielleicht ist das der Punkt.