Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Facebook Messenger führt die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (E2EE) für Sprach- und Videoanrufe ein.

Facebook begann 2016 mit der Erprobung der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung – als es seiner mobilen Messenger-App eine mysteriös benannte Funktion „geheime Gespräche “ hinzufügte, die die – zugegebenermaßen begrabene – Option bot, Einzel-Text-Chats mit Ende-zu-Ende zu sichern -Endverschlüsselung. Im vergangenen Jahr gab Facebook an, einen Anstieg der Nutzung von Audio- und Videoanrufen festgestellt zu haben. Es aktualisiert also diesen Chat-Modus, damit Sie Ihre Sprach- und Videoanrufe sichern können, wenn Sie möchten.

Das soziale Netzwerk gab am 13. August 2021 in einem Blog-Beitrag bekannt, dass Facebook Messenger mittlerweile mehr als 150 Millionen Videoanrufe pro Tag verzeichnet und führt daher eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Sprach- und Videoanrufe sowie mehr Funktionen zum Verschwinden von Nachrichten ein. Denken Sie daran, dass WhatsApp im Besitz von Facebook seit langem Sprach- und Videoanrufe mit E2EE gesichert hat, sodass niemand außer einem Sender und Empfänger die verschlüsselten Daten sehen oder hören kann.

Im Laufe der Jahre gab es mehrere Berichte darüber, dass Facebook möglicherweise ein vollständig Ende-zu-Ende-verschlüsseltes System für alle seine Messaging-Apps einführt – einschließlich WhatsApp, Messenger und Instagram. Aber bis heute hat das soziale Netzwerk leider noch keine solche einheitliche Funktion eingeführt.

Facebook gab jedoch am Freitag bekannt, dass es einen begrenzten Betatest auf Instagram durchführt. In dieser Testversion können sich einige Benutzer für E2EE für Direktnachrichten anmelden - das ist also ein Anfang. Facebook Messenger erhält auch zusätzliche E2EE-Testfunktionen. Einige Messenger-Benutzer sehen eine Option für Ende-zu-Ende-verschlüsselte Gruppenchats und Anrufe zwischen "Freunden und Familie, die bereits einen bestehenden Chat-Thread haben oder bereits verbunden sind".

Was das verschwindende Nachrichten-Update im Messenger betrifft, führt Facebook schließlich mehr Optionen ein, um auszuwählen, wann eine Nachricht abläuft. Sie sehen jetzt zwischen fünf Sekunden und 24 Stunden. Es bot ursprünglich Ein-Minuten-, 15-Minuten-, Ein-Stunden-, Vier-Stunden- und 24-Stunden-Schritte.

Jeder im Facebook Messenger sieht dieses verschwindende Nachrichten-Update sowie die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Sprach- und Videoanrufe.

