(Pocket-lint) - Im Rahmen einer Ankündigung, in der neue Durchsetzungsprotokolle beschrieben werden, hat Facebook das „ unbefristete “ Verbot des ehemaligen Präsidenten Donald Trump auf zwei Jahre verlängert. Das Verbot endet am 7. Januar 2023, was bedeutet, dass er rechtzeitig in das soziale Netzwerk zurückkehren könnte, um 2024 erneut für das Präsidentenamt zu kandidieren.

Facebook wird Trumps Verbot neu bewerten, bevor es aufgehoben wird, um "zu beurteilen, ob das Risiko für die öffentliche Sicherheit zurückgegangen ist", so Facebooks Vizepräsident für globale Angelegenheiten, Nick Clegg. Wenn Trump wieder eingesetzt wird und dann gegen die Regeln von Facebook verstößt, hat das Unternehmen ein "strenges Set von schnell eskalierenden Sanktionen", das mit der Umsetzung beginnen wird, was zu einem dauerhaften Verbot der Plattform führen könnte.

Diese Änderungen folgen einer Anfrage des Aufsichtsgremiums, das aus Menschenrechtsexperten besteht, die Facebook finanziert hat, um Urteile zu fällen. Der Vorstand forderte Facebook auf, seine Empfehlungen zu Trump zu überprüfen und den Umgang mit Politikern anders als andere Nutzer zu ändern.

Facebook hat daher den Umgang mit Posts von Politikern, die gegen die Regeln verstoßen, überarbeitet. Während es immer noch seltene Fälle von Verstößen gegen Inhalte erlaubt, wenn sie „nachrichtenwürdig oder für das öffentliche Interesse wichtig sind“, müssen sich Politiker an die gleichen Regeln wie andere Nutzer halten. Zuvor betrachtete es alle Äußerungen von Politikern als wichtig für die Öffentlichkeit, was es ihnen ermöglichte, die Regeln von Facebook zu umgehen.

„Wir gehen voran … Wir werden Inhalte, die von Politikern gepostet werden, nicht anders behandeln als Inhalte, die von anderen gepostet werden“, schrieb Clegg in einem am 4. Juni veröffentlichten Blogbeitrag alle Inhalte, indem gemessen wird, ob der Wert des öffentlichen Interesses der Inhalte das potenzielle Schadensrisiko überwiegt, wenn sie weggelassen werden."

Als Reaktion auf die jüngsten Empfehlungen des Aufsichtsgremiums hat Facebook auch ein Streiksystem veröffentlicht, das es für Inhalte verwendet, die gegen seine Regeln verstoßen. Wenn ein Konto beispielsweise mehrere Verwarnungen erhält, kann es dauerhaft gesperrt werden. Es gab auch bekannt, dass Streiks nach einem Jahr auslaufen.

Schreiben von Maggie Tillman.