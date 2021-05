Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Facebook führt eine Funktion namens "Nachbarschaften" ein, die als Abschnitt innerhalb der Facebook-App konzipiert wurde , um Menschen dabei zu helfen, sich mit ihrer lokalen Community zu verbinden, neue Orte in der Nähe zu entdecken und sich mit Nachbarn zu verbinden.

Hier finden Sie alles, was Sie über Facebook-Nachbarschaften wissen müssen, einschließlich wo die Funktion verfügbar ist, wie sie funktioniert und was sie bietet.

Facebook Neighborhoods wird von Facebook als "ein einziges Ziel zum Aufbau und zur Stärkung lokaler Gemeinschaften auf Facebook" beschrieben.

Es wurde als dedizierter Bereich innerhalb der Facebook-App erstellt, der es Benutzern ermöglicht, sich mit ihren Nachbarn zu verbinden, sich in ihren lokalen Communities zu engagieren und neue Orte und Empfehlungen in ihren Communities zu finden.

Die Idee ist, lokale Unternehmen zu unterstützen und gleichzeitig den Menschen die Möglichkeit zu geben, Tipps in lokalen Gruppen auszutauschen und Nachbarn mit gemeinsamen Interessen zu treffen.

Facebook Neighborhoods ist ein spezifischer Bereich der Facebook-App und eine Opt-In-Erfahrung, sodass Sie auswählen können, ob Sie daran teilnehmen möchten oder nicht, wenn es in Ihrer Region angeboten wird.

Sie müssen ein Nachbarschaftsprofil einrichten, das von Ihrem Facebook-Profil getrennt ist. Ihr Nachbarschaftsprofil enthält jedoch Ihren Namen, Ihr Profilbild und Ihr Titelbild aus Ihrem Facebook-Profil. Es wird auch Ihre Nachbarschaft angezeigt, die Sie bei Ihrem Beitritt bestätigen müssen. Sie haben auch die Möglichkeit, sich nahe gelegenen Nachbarschaften anzuschließen, um Beiträge von umliegenden Nachbarn zu sehen.

Sie müssen über 18 Jahre alt sein, um Facebook Neighborhoods beizutreten.

Während des Setups können Sie Interessen, Ihre Lieblingsorte und eine Biografie hinzufügen, wenn Sie möchten, um den Menschen in Ihrer Nachbarschaft zu helfen, Sie besser kennenzulernen.

Unter dem Dach von Facebook Neighborhoods werden eine Reihe von Funktionen angeboten.

Amazon US Prime Day-Angebote 2021: Hier bringen wir Ihnen alle großen Prime Day-Angebote von Amazon US von Maggie Tillman · 30 April 2021 · Der Amazon Prime Day 2021 findet im Juni statt.

Im Nachbarschaftsverzeichnis finden Sie Informationen zu anderen Nachbarn in Ihrer Nachbarschaft. Ihre Biografien, Lieblingsorte und Interessen werden hier angezeigt, wie Ihre in Ihrem Profil, wenn Sie sie aufgenommen haben.

Sie können auch einen Beitrag schreiben, in dem Sie sich vorstellen, und an Diskussionen über Beiträge anderer Nachbarn teilnehmen und Fragen im speziellen Feed "Nachbarschaftsfragen" beantworten.

Mit Facebook Neighborhoods können Sie auf der Grundlage Ihrer Interessen an Nachbarschaften gebundene Gruppen erstellen, z. B. eine Gruppe für Basketballliebhaber, um über das neueste Spiel zu sprechen, oder Vogelbeobachter, um Vögel in der Umgebung zu diskutieren.

Administratoren von Facebook-Gruppen können ihre Gruppe auch zu Nachbarschaften hinzufügen, damit diejenigen, die vor Ort leben, sie leichter finden können.

Eine in Nachbarschaften erstellte Gruppe kann privat, offen, sichtbar oder versteckt sein. Wenn es privat ist, sehen nur Mitglieder der Gruppe, die der Nachbarschaft beigetreten sind, die Beiträge. Wenn die Gruppe geöffnet ist, kann jeder in der Nachbarschaft oder in der Nähe (falls ausgewählt) Mitglieder der Gruppe und die Beiträge sehen.

Für sichtbare Gruppen kann jeder in der Nachbarschaft die Gruppe suchen und finden. Wenn die Gruppe ausgeblendet ist, können nur Mitglieder die Gruppe finden.

In Facebook Neighborhoods gibt es eine spezielle Empfehlungsfunktion, mit der Sie auf einfache Weise Ratschläge zum besten Kaffee in einer Region oder zum besten Schlosser oder Klempner erhalten.

Mit dieser Funktion können Nachbarn und die lokale Gemeinschaft Vorschläge machen.

Als Erweiterung der Empfehlungsfunktion in Nachbarschaften gibt es auch eine Lieblingsumfrage für Nachbarschaften, mit der Nachbarn über ihre Lieblingsorte und -geschäfte in einem Gebiet wie Restaurants und Parks abstimmen können.

Es gibt Nachbarschaftsrichtlinien, die sicherstellen sollen, dass die Interaktionen zwischen Nachbarn freundlich, inklusiv und relevant bleiben.

Neighborhoods hat Moderatoren, die die Neighborhoods-Richtlinien verwenden, um Beiträge und Kommentare im Neighorhoods-Feed zu überprüfen. Facebook sagt, wenn ein Beitrag oder Kommentar gegen die festgelegten Richtlinien verstößt, können die Moderatoren Maßnahmen ergreifen, indem sie den Beitrag ausblenden, der dann von den Facebook-Community-Betreibern überprüft wird.

Wenn der Beitrag gegen die Facebook-Community-Standards verstößt, wird er laut Facebook aus den Nachbarschaften entfernt.

Sobald Sie Facebook Neighborhoods beitreten, können Sie wählen, ob Sie nur Ihrer eigenen Nachbarschaft oder auch einer Nachbarschaft in der Nähe beitreten möchten.

Wenn Sie sich Ihrer eigenen Nachbarschaft oder einer nahe gelegenen Nachbarschaft anschließen, können Nachbarn in Ihrer Nachbarschaft Ihre Beiträge, das Nachbarschaftsprofil (einschließlich Ihres Facebook-Profilbilds, Titelbilds und Namens) und Ihre Nachbarschaft sehen.

Wenn Sie jemanden auf Facebook oder in Nachbarschaften blockieren, wird er nicht informiert. Facebook sagt auch, wenn jemand, den Sie blockiert haben, bei Facebook angemeldet ist, kann er Sie nicht im Nachbarschaftsverzeichnis finden.

Es ist erwähnenswert, dass Facebook Folgendes sagt: "Ihre Aktivitäten und Informationen in Nachbarschaften können verwendet werden, um Ihre Erfahrung über Facebook-Produkte hinweg zu personalisieren, einschließlich Anzeigen, die Sie möglicherweise sehen. Dies bedeutet, dass Ihre Aktivitäten auf Facebook Einfluss darauf haben können, was Sie in Nachbarschaften sehen, und auf Ihre Aktivitäten in Nachbarschaften können Einfluss darauf haben, was Sie an anderer Stelle auf Facebook-Produkten sehen. "

Weitere Informationen zu den Datenrichtlinien von Facebook finden Sie hier .

Facebook Neighborhoods ist derzeit in Kanada verfügbar. Es wird bald US-Städte "auswählen", aber Facebook gibt noch nicht an, welche Städte es sind.

Über Großbritannien wird derzeit nichts erwähnt.

Schreiben von Britta O'Boyle.