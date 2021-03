Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Facebook bringt F8 zurück, seine meist jährliche Konferenz für Entwickler (obwohl andere häufig auf Produktupdates achten).

Wie so viele Konferenzen im letzten Jahr wurde F8 2020 aufgrund der aufkommenden COVID-19-Pandemie abgesagt. Aber dieses Jahr glaubt Facebook, dass es Zeit für die Rückkehr der Show ist, wenn auch in einem kleineren, sichereren Format, an dem Entwickler teilnehmen können.

Es wird eine eintägige virtuelle Veranstaltung sein, die am 2. Juni 2021 stattfindet.

In einem Blog-Beitrag sagte Facebook, es habe die Entwicklerkonferenz in "F8 Refresh" umbenannt und erklärt, es sei ein Ort zum "Feiern, Inspirieren und Helfen von Entwicklern, zu wachsen". Die virtuelle Bühne steht Entwicklern auf der ganzen Welt offen und wird auf der Facebook for Developers-Seite live gestreamt.

Wenn Sie ein interessierter Entwickler sind, der sich auf F8 Refresh einstellen möchte, können Sie sich hier anmelden , um benachrichtigt zu werden, wenn die Registrierung geöffnet wird.

Erwarten Sie nicht, dass Facebook-Chef Mark Zuckerberg die Hauptansprache bei F8 Refresh hält. Stattdessen wird Konstantinos Papamiltiadis, VP of Platform Partnerships bei Facebook, die Konferenz mit einer Präsentation eröffnen, die laut TechCrunch "Updates zu neuen Starts für die Plattform" enthält, einschließlich neuer Tools für Facebook, Instagram, Oculus und WhatsApp.

Zuckerberg kann jedoch noch auf der Konferenz sprechen.

Beste Android Apps 2021: Der ultimative Leitfaden von Maggie Tillman · 23 März 2021

Pocket-Lint plant, die Veranstaltung live zu übertragen, und wird Sie über alle angekündigten Ereignisse auf dem Laufenden halten. Bleiben Sie also auf dem Laufenden mit unserem F8-Hub .

Schreiben von Maggie Tillman.