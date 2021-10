Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ein großflächiger Ausfall betrifft derzeit die Server von Facebook , WhatsApp und Instagram , die derzeit alle komplett ausgefallen sind.

In den letzten Monaten kam es bei jedem einzelnen großen Social-Media-Dienst zu längeren, manchmal stundenlangen Ausfällen. Mit "ausgefallen" oder "Ausfall" meinen wir die Unfähigkeit, auf eine der Websites zuzugreifen und Ihren Feed anzuzeigen. Oder es ist so einfach, dass Sie auf keiner der Plattformen Nachrichten senden oder empfangen oder etwas laden können.

In diesem Fall wird möglicherweise eine Fehlermeldung angezeigt.

Die Fehlermeldungen variieren oft. Instagram zeigt manchmal einen „5xx Server Error“ oder dass der Feed nicht aktualisiert werden kann, während Facebook die Meldung „Sorry, etwas ist schiefgelaufen“ anzeigt. Bei WhatsApp und Messenger wird neben Nachrichten, die nicht zugestellt werden, ein Uhrsymbol angezeigt. Wenn Sie diese Hinweise sehen, kann dies frustrierend sein, und Sie fragen sich möglicherweise, wann die Dienste wieder verfügbar sind.

Glücklicherweise gibt es eine einfache Möglichkeit, den Status dieser Dienste zu überprüfen, um zu sehen, ob sie ausgefallen oder in Betrieb sind. Gehen Sie einfach auf eine Seite wie Down Detector:

Down Detector funktioniert für alle Arten von Websites und Diensten, daher ist es ein praktisches Tool, um Lesezeichen zu setzen, wenn Sie der Meinung sind, dass etwas nicht richtig funktioniert. Wir empfehlen auch, Twitter zu besuchen, um zu sehen, was andere erleben, und nach offiziellen Ankündigungen von den Unternehmen selbst zu suchen, aber wie im Moment ist auch das unten, daher sollte Down Detector Ihre beste Wahl sein.