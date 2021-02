Facebook zieht sein Verbot von Nachrichteninhalten in Australien zurück

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Facebook hat sein Verbot der Weitergabe von Nachrichteninhalten in Australien zurückverfolgt.

Der Schritt erfolgte aufgrund des Entwurfs einer australischen Gesetzgebung, die Plattformen wie Facebook und Google dazu zwingen soll, für Nachrichteninhalte zu zahlen - um "gleiche Wettbewerbsbedingungen" für Verlage zu schaffen, bei denen die Gewinne gesunken sind. Mehrere andere Länder haben mit der Idee einer ähnlichen Gesetzgebung gespielt, daher ist es interessant zu sehen, was in Zukunft passiert.

Google hatte auch damit gedroht, seine Suchmaschine aus Australien zu blockieren, aber stattdessen Vereinbarungen mit dem australischen Medienunternehmen Nine Entertainment, Seven West Media und insbesondere der News Corporation von Rupert Murdoch getroffen.

Dies läuft im Wesentlichen auf einen Streit darüber hinaus, ob Facebook oder Google es den Menschen lediglich ermöglichen, auf Inhalte an anderer Stelle zu verlinken, oder ob sie wirklich davon profitieren, die Inhalte effektiv selbst zu veröffentlichen.

In der Realität sind die Dinge natürlich nicht ganz so einfach, aber das Verknüpfen mit anderen Inhalten wird als Schlüsselprinzip des Webs angesehen und hätte möglicherweise umfassendere Auswirkungen gehabt.

Der australische Schatzmeister Josh Frydenberg hat in der letzten Woche Gespräche mit Mark Zuckerberg von Facebook und dem Geschäftsführer von Facebook Australis William Easton geführt. Das Ergebnis ist, dass das Verbot "in den kommenden Tagen" endet. Das Verbot wurde erst letzten Donnerstag eingeführt und die unpassende Episode hat sich sicherlich nachteilig auf den Ruf von Facebook in Australien und darüber hinaus ausgewirkt.

Im Rahmen der Vereinbarung und der Gesetzesänderungen muss Facebook einen Beitrag zum lokalen Journalismus leisten, aber es ist klar, dass die australische Regierung Kompromisse eingehen musste.

Facebook gab daraufhin die folgende Erklärung von Campbell Brown, Leiter Global News Partnerships bei Facebook, ab: "Nach weiteren Gesprächen mit der australischen Regierung haben wir eine Vereinbarung getroffen, die es uns ermöglicht, die von uns ausgewählten Verlage, einschließlich kleiner und lokaler Verlage, zu unterstützen .

"Wir stellen in den kommenden Tagen Nachrichten auf Facebook in Australien wieder her. In Zukunft hat die Regierung klargestellt, dass wir weiterhin entscheiden können, ob Nachrichten auf Facebook erscheinen, damit wir nicht automatisch einer erzwungenen Verhandlung unterliegen."

"Es war schon immer unsere Absicht, den Journalismus in Australien und auf der ganzen Welt zu unterstützen. Wir werden weiterhin weltweit in Nachrichten investieren und uns den Bemühungen der Medienkonglomerate widersetzen, regulatorische Rahmenbedingungen voranzutreiben, die den tatsächlichen Werteaustausch zwischen Verlagen und Plattformen nicht berücksichtigen." wie Facebook. "

Facebook behauptet, dass es nicht wirklich von Nachrichteninhalten profitiert, aber wenn man sich den Newsfeed von irgendjemandem ansieht, ist klar, dass das Fehlen des Teilens von Nachrichteninhalten Facebook weniger überzeugend macht.

Apple-Chef Tim Cook kritisierte kürzlich Facebook und andere soziale Netzwerke und bezeichnete sie kürzlich in einer Rede als "Lieferanten gefälschter Nachrichten und Händler von Spaltungen".

