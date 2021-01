Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - In sozialen Netzwerken können Sie in Zukunft Newsletter abonnieren. So arbeitet Facebook Berichten zufolge an einem Newsletter-Produkt.

Die New York Times behauptete, Facebook versuche, unabhängige Autoren zu "umwerben", und glaubt, dass das Anbieten von Newsletter-Funktionen Autoren anziehen wird, die eine Anhängerschaft auf der Plattform aufbauen möchten. Es kann ihnen auch helfen, E-Mail-Listen zu kuratieren und ihre bezahlten Abonnements zu verwalten. Es könnte sogar Journalisten helfen, ein zusätzliches Einkommen zu verdienen.

Das Produkt befindet sich noch im Anfangsstadium, aber die Führungskräfte hoffen offenbar, die Newsletter-Tools bereits in diesem Sommer auf den Markt zu bringen.

In der vergangenen Woche hat Twitter den Newsletter-Rivalen Revue übernommen, was signalisiert, dass auch Twitter plant, in das Newsletter-Abonnement-Geschäft einzusteigen.

Mit Newslettern können Schriftsteller und Journalisten natürlich die vollständige Kontrolle über ihre Arbeit haben und direkt Gewinne erzielen, ohne eine traditionelle Publikation durcharbeiten zu müssen. Genau wie jeder einen Podcast erstellen kann, kann jeder einen Newsletter erstellen, sodass auch für reguläre Benutzer ein großes Potenzial besteht.

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Kleinunternehmer auf Facebook und Twitter und möchten Ihren Followern oder Kunden einen Newsletter senden, um sie auf dem Laufenden zu halten.

Facebook kann den Zugriff auf Newsletter auf Seiteninhaber beschränken, es ist jedoch derzeit wenig bekannt. Es ist nur offensichtlich, dass es in den letzten Jahren versucht hat, seine Nachrichtenbemühungen zu verstärken , und Newsletter scheinen eine natürliche Erweiterung zu sein. Wir haben das soziale Netzwerk für weitere Informationen kontaktiert und werden Sie informieren, wenn wir mehr erfahren.

Schreiben von Maggie Tillman.