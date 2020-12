Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die US-Bundeskartellbehörden und mehrere Bundesstaaten übernehmen Facebook . Zwei Gerichtsverfahren versuchen, jahrelange Beschwerden über die Dominanz des sozialen Netzwerks zu korrigieren und den Kauf von Instagram und WhatsApp rückgängig zu machen .

Sowohl demokratische als auch republikanische Generalstaatsanwälte aus 48 US-Bundesstaaten, einschließlich New York, stehen hinter einer der am 9. Dezember 2020 angekündigten Klagen . Die zweite Klage der Federal Trade Commission wird laut Politico voraussichtlich bald eingereicht. In beiden Klagen wird behauptet, Facebook habe seine Macht und Ressourcen illegal eingesetzt, um die Konkurrenz zu unterdrücken und aufzukaufen.

"Seit fast einem Jahrzehnt nutzt Facebook seine Dominanz und Monopolmacht, um kleinere Rivalen zu vernichten und die Konkurrenz auszuschalten", sagte die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James am Mittwoch. "Facebook hat riesige Geldbeträge verwendet, um potenzielle Konkurrenten zu gewinnen, bevor sie die Dominanz des Unternehmens gefährden könnten."

Die Staatsanwälte untersuchten die Akquisitionen von Unternehmen durch Facebook, die möglicherweise zu größeren Konkurrenten geworden wären, wenn sie nicht von Facebook übernommen worden wären, und ihre Untersuchung konzentrierte sich auch auf das Verhalten der sozialen Netzwerke, einschließlich der Zeiten, in denen der Zugang der Wettbewerber zu Facebook-Benutzerdaten gesperrt wurde. Ihre Fälle machen deutlich, dass die anhaltende unkontrollierte Macht von Facebook eine Bedrohung für Rivalen und Amerikaner darstellt.

Die FTC zitierte die Praxis von Facebook, den API-Zugriff zu sperren, als Beispiel für die Abschwächung "wahrgenommener Wettbewerbsbedrohungen". Es gab ein Beispiel, in dem Facebook die Funktion zur Suche nach Freunden von Vine gestoppt hat , nachdem Twitter die Video-App erworben hatte.

Kürzlich veröffentlichte interne Mitteilungen behaupten auch, dass CEO Mark Zuckerberg und andere leitende Facebook-Manager wiederholt darauf abzielten, Wettbewerbsbedrohungen für das soziale Netzwerk zu blockieren, so die Ermittler des House Judiciary Committee . Berichten zufolge deckten sie E-Mails auf, in denen Zuckerberg den Kauf von Instagram als „Versicherung“ zum Schutz von Facebook bezeichnete.

"Eine Sichtweise ist, dass wir wirklich Zeit kaufen. Selbst wenn einige neue Konkurrenten auftauchen, wird uns der Kauf von Instagram, Path, Foursquare usw. jetzt ein Jahr oder länger Zeit geben, um ihre Dynamik zu integrieren, bevor irgendjemand sie bekommen kann wieder nahe an ihrer Größenordnung ", schrieb Zuckerberg angeblich. "Wenn wir in dieser Zeit die von ihnen verwendeten sozialen Mechanismen einbeziehen, werden diese neuen Produkte nicht viel Anklang finden, da wir ihre Mechanismen bereits in großem Maßstab einsetzen werden."

Zuckerberg sagte angeblich auch, Facebook könne "immer nur wettbewerbsfähige Startups kaufen". In internen Gesprächen über den WhatsApp-Deal sagten Führungskräfte von Facebook, der Zusammenschluss sei notwendig, um „unsere Position zu stärken“ und das kleinere Unternehmen daran zu hindern, Messenger zu übertreffen. "Ich hasse das Wort" Landraub ", aber ich denke, das ist das beste überzeugende Argument", zitierte der Bericht des Hauses.

Weitere Beispiele sind ein Deal vom Oktober 2013, bei dem Facebook das israelische Startup Onavo für 115 Millionen US-Dollar gekauft hat. Diese Übernahme ermöglichte es Facebook angeblich, ein „Frühbucherwarnsystem“ für potenzielle Wettbewerber einzusetzen, so der Bericht des Hauses. Die Ermittler behaupten, Facebook habe Daten von Onavo verwendet, um die Übernahme von WhatsApp zu rechtfertigen.

Facebook nutzte die Daten angeblich auch zur Überwachung von Snapchat, das es zu kaufen versuchte.

Denken Sie daran, dass Facebook, das seit letztem Jahr weltweit 2,74 Milliarden Nutzer hat, beständig bestritten hat, dass es sowohl für die Öffentlichkeit als auch für die Aufsichtsbehörden ein Monopol darstellt. Es kaufte Instagram für 1 Milliarde US-Dollar im Jahr 2012 und WhatsApp für 19 Milliarden US-Dollar im Jahr 2013.

Das US-Justizministerium und mehrere Bundesstaaten werden voraussichtlich in den kommenden Wochen weitere Klagen gegen Google einreichen .

