Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die britische Regierung hat Pläne für eine neue Tech-Regulierungsbehörde angekündigt, die neue Regeln für Facebook und Google durchsetzen wird , um ihre Dominanz zu begrenzen und anderen kleineren Unternehmen das Wachstum zu ermöglichen.

Die Digital Markets Unit wird als Teil der Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde gebildet und mit der Erstellung eines neuen Verhaltenskodex beauftragt, den Technologieunternehmen einhalten müssen, wenn sie im Land handeln möchten. Laut The Guardian gilt dies jedoch nicht für alle Technologiefirmen, sondern nur für diejenigen, die einen "strategischen Marktstatus" haben.

Es ist noch nicht klar, was das genau bedeutet und welche Unternehmen in den Zuständigkeitsbereich fallen, aber Geschäftssekretär Alok Sharma verwies in seinen Kommentaren sowohl auf Facebook als auch auf Google: "Digitale Plattformen wie Google und Facebook leisten einen wesentlichen Beitrag zu unserer Wirtschaft und spielen eine Rolle Eine wichtige Rolle in unserem täglichen Leben - ob es uns hilft, mit unseren Lieben in Kontakt zu bleiben, kreative Inhalte zu teilen oder auf die neuesten Nachrichten zuzugreifen ", sagte er laut The Guardian.

"Die Dominanz einiger weniger großer Technologieunternehmen führt jedoch zu weniger Innovation, höheren Werbepreisen und weniger Auswahl und Kontrolle für die Verbraucher. Unser neues, wettbewerbsförderndes Regime für digitale Märkte wird sicherstellen, dass die Verbraucher die Wahl haben und kleinere Unternehmen keine Wahl haben." t rausgeschoben. "

Es ist unwahrscheinlich, dass Verbraucher offensichtliche Vorteile von Einschränkungen sehen, die "Big Tech" auferlegt werden - zumindest anfangs. Es könnte jedoch kleineren Entwicklern und Unternehmen ermöglichen, besser mit ihren größeren Kollegen zusammenzuarbeiten.

Schreiben von Rik Henderson.