(Pocket-lint) - Facebook versucht, es den Nutzern zu erleichtern, mit Nachbarn in Kontakt zu bleiben und mit einer neuen Nachbarschaftsfunktion, die Nextdoor ähnelt, zu erfahren, was in ihrer Region vor sich geht.

Diese neue Funktion befindet sich derzeit in der Testphase, soll jedoch Facebook- Nutzern die Eingabe ihrer Adresse ermöglichen und sie über Ereignisse in der Region auf dem Laufenden halten.

Die Nachbarschaftsfunktion hat auch Community-Standardregeln, in denen Facebook die Leute dazu ermutigt, "sauber zu bleiben", "freundlich zu sein" und "inklusiv zu sein".

Im Jahr 2020 ist es durchaus sinnvoll zu sehen, wie Facebook versucht, die Menschen dazu zu ermutigen, in ihren lokalen Gebieten zusammenzuhalten und über soziale Medien engere Interaktionen zu führen, jetzt, da wir uns alle sozial distanzieren.

In einer Erklärung gegenüber Bloomberg kommentierte ein Facebook-Sprecher die Pläne:

"Mehr denn je nutzen Menschen Facebook, um an ihren lokalen Gemeinschaften teilzunehmen ... Um dies zu vereinfachen, führen wir einen begrenzten Test von Neighborhoods ein, einem speziellen Bereich innerhalb von Facebook, in dem Menschen mit ihren Nachbarn in Kontakt treten können. ""

Die Funktion wurde von Matt Navarra entdeckt und auf Twitter geteilt.

Sie können Ihre lokale Nachbarschaft auswählen + FB erlauben, Ihren Standort zu verwenden, um Beiträge, Gruppen, Marktplatzgegenstände + mehr von Ihren anderen in Ihrer Nachbarschaft anzuzeigen



Sie können ein Nachbarschaftsprofil für andere Benutzer erstellen, die keine Facebook-Freunde sind, um mehr über Sie zu erfahren. Pic.twitter.com/P0Ys3w9d4L - Matt Navarra (@MattNavarra), 20. Oktober 2020

Es scheint, dass Benutzer, die einer Nachbarschaft beitreten, Beiträge sehen und auf Gruppen zugreifen können, die für diese Nachbarschaft spezifisch sind, sowie Artikel, die von Personen in der Nachbarschaft zum Verkauf angeboten werden.

Momentan wird diese Funktion in der kanadischen Stadt Calgary Beta-getestet. Wenn sie jedoch erfolgreich ist, können wir davon ausgehen, dass sie schnell in anderen Bereichen verfügbar sein wird.

Schreiben von Adrian Willings.