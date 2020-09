Wie das Account Center Facebook, Instagram und Messenger vereint

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Facebook testet einen Account Center-Hub, um die Eigenschaften von Facebook, Messenger und Instagram näher zusammenzubringen.

Single Sign-On über Facebook, Messenger und Instagram

Cross-Posting für Geschichten und Beiträge zwischen Facebook und Instagram

Checken Sie mit Facebook Pay über Facebook, Messenger und Instagram aus

Das Account Center ist völlig optional. Es ist ein Hub, über den Sie neue Funktionen wie "Single Sign-On" einrichten und darauf zugreifen können, mit denen Sie Ihre Anmeldung über alle Ihre Konten hinweg vereinheitlichen können. Außerdem wird das Cross-Posting optimiert, sodass Sie dieselbe Geschichte teilen oder sowohl auf Instagram als auch auf Facebook posten können. Später in diesem Jahr wird Facebook Pay im Accounts Center in den USA verfügbar sein. Sie können Ihre Zahlungsinformationen also einmal auf Facebook eingeben und dann mit Facebook Pay auf Instagram einkaufen.

"Es ist schmerzhaft, Apps zu wechseln, um denselben Inhalt zu veröffentlichen oder Ihre Kreditkarteninformationen Dutzende Male einzugeben", erklärte Facebook in einem Blogbeitrag . "Wir möchten dies vereinfachen und Ihnen gleichzeitig eine bessere Kontrolle über die Verwaltung Ihrer Erfahrungen ermöglichen. Unabhängig davon, ob Sie eine Geschichte gleichzeitig auf Instagram und Facebook teilen oder sich mit Ihrem Facebook-Konto bei Instagram anmelden möchten, können Sie Ihr Account Center einrichten Sie können verbundene Erlebnisse steuern, die in unseren Apps funktionieren. "

Sie können auf Facebook, Messenger und Instagram separate Identitäten haben

Oder synchronisieren Sie Ihren Namen und Ihr Foto auf Facebook, Messenger und Instagram

Laut Facebook bedeutet die Verwendung des Account Centers nicht, dass Sie für alle unsere Apps dieselbe Identität haben müssen. "Sie können sich weiterhin dafür entscheiden, beispielsweise Aisha Ahmed auf Facebook und @bakersdozen auf Ihrem Instagram-Konto zu sein." Wenn Sie möchten, können Sie jedoch Ihren Namen und Ihr Profilfoto über die Apps von Facebook synchronisieren. Wenn Sie also Ihren Namen oder Ihr Profilfoto auf Facebook ändern, wird es auf Instagram aktualisiert. Sie können die automatische Synchronisierung auch nachträglich deaktivieren.

Wird gerade getestet

Die Facebook Pay-Integration ist beim Start nicht verfügbar



Facebook testet das Accounts Center in den Einstellungen auf Facebook, Instagram und Messenger. Es ist noch nicht für jedermann verfügbar. Denken Sie daran, dass Facebook Pay beim Start nicht verfügbar ist, sodass Sie mit Facebook Pay in allen Facebook-Eigenschaften einkaufen können. Das kommt später.

Schauen Sie sich unsere Anleitungen auf Facebook, Instagram und Messenger an:

Schreiben von Maggie Tillman.