Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Facebook Messenger ist der neueste Dienst, der eine Gruppenüberwachungsparty-Funktion anbietet. Die neue Funktion heißt Watch Together und befindet sich in der Messaging-App. So können Sie Videos von Facebook Watch sowie Live-Videos Ihrer Freunde anzeigen. Folgendes müssen Sie wissen.

Täglich werden mehr als 150 Millionen Videoanrufe über Messenger getätigt, und dazu gehören nicht einmal die rund 200 Millionen Videos, die täglich über Messenger gesendet werden. Also, Facebook , sagte er mit Uhr kam zusammen , so dass Sie beginnen können , einige dieser Videos mit Ihren Freunden zu genießen, virtuell in Echtzeit:

"Wir haben Watch Together entwickelt, damit Sie sich mit Freunden und Verwandten so nah wie möglich an einer persönlichen Erfahrung fühlen können. Egal, ob Sie ein Trendvideo, einen Film, ein Sporthighlight, ein Make-up-Tutorial oder ein Facebook Watch-Original ansehen. Mit dieser Funktion können Sie die Reaktionen Ihrer Freunde beobachten. "

Stellen Sie zur Verwendung der Funktion sicher, dass Sie die neueste Version der Messenger Mobile App ausführen. Sie können einen Videoanruf oder einen Messenger-Raum nach oben wischen und dann auf die neue Option Gemeinsam ansehen tippen, um loszulegen. Facebook schlägt Videos vor, die Sie ansehen können, oder Sie können nach einem bestimmten Video suchen.

Starten Sie einfach einen Messenger-Videoanruf oder erstellen Sie einen Messenger-Raum Wischen Sie nach oben, um auf das Menü zuzugreifen, und wählen Sie Gemeinsam ansehen. Von dort aus können Sie ein für Sie vorgeschlagenes Video auswählen oder eines aus einer Kategorie auswählen.

Sie können Videos mit bis zu acht Personen in einem Messenger-Videoanruf und bis zu 50 Personen in Messenger-Räumen ansehen.

Watch Together wird ab dem 14. September weltweit für iOS und Android eingeführt.

Ja. Watch Together ist völlig kostenlos zu benutzen.

Schreiben von Maggie Tillman.