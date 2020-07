Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

Facebook testet ein neues Design für Seiten. Vor allem wird die Schaltfläche "Gefällt mir" entfernt und von den Seiten gezählt. Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen.

Laut TechCrunch will Facebook angeblich ein saubereres Erscheinungsbild für Seiten bieten. Kürzlich wurde ein neues Design mit einem "kleinen Prozentsatz von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens" getestet, die die mobile Facebook-App verwenden. Jetzt möchte Facebook das Design einer "breiteren Gruppe" zur Verfügung stellen, einschließlich Seiten von Schauspielern, Autoren, Schöpfern, Bands und sogar Büchern. Das neue Design beseitigt nicht nur Likes, sondern auch den Like-Button.

Stattdessen werden auf den Seiten nur eine Schaltfläche zum Folgen und eine Anzahl der Follower angezeigt. Anscheinend gibt die Anzahl der Follower an, wie viele Personen tatsächlich die Aktualisierungen der Seite in ihrem Newsfeed erhalten, wohingegen viele Personen mit Likes Seiten in der Vergangenheit gemocht haben, aber jetzt folgen sie ihnen möglicherweise nicht mehr.

Wenn Ihre Seite im aktuellen Test von Facebook enthalten ist, können Sie sich anmelden, um das neue Design auszuprobieren. Nur mobile Benutzer der Facebook-App können sich zu diesem Zeitpunkt anmelden. Sobald Sie die Einladung annehmen, werden auf Ihrer Seite die Likes gelöscht. Es wird aber auch eine Reihe anderer Funktionen erhalten, darunter eine einfachere Möglichkeit, zum Abschnitt "Einblicke" zu navigieren, und neu hinzugefügte Erkenntnisse, einschließlich Posts mit der besten Leistung.

Von TechCrunch behauptete Seiten erhalten auch weniger Benachrichtigungen, da Facebook jetzt verwandte Daten - wie Erwähnungen und Reaktionen nach dem Posten - beim Senden von Updates gruppiert. Dieser Test wird jetzt in der mobilen Facebook-App für diejenigen ausgeführt, die das Design mit blauem Hintergrund und Kästchen (oben) sehen.

Facebook bestätigt nicht, ob das Update / neue Design breiter eingeführt wird. Im Moment wird es als Test angesehen.