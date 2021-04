Verwendung des WhatsApp Web Dark-Modus

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie ein Fan des Dunkelmodus sind, werden Sie erfreut sein zu wissen, dass WhatsApp seiner Browserversion WhatsApp Web die Option des Dunkelmodus bietet.

Das Unternehmen bietet auch einen dunklen Modus für seine Apps für iPhone und Android an. Bei dieser Funktion geht es jedoch darum, den dunklen Modus in das WhatsApp-Web-Erlebnis zu integrieren. Während es dunkle Modi gibt, die möglicherweise auf dem Desktop funktionieren, wechselt Ihr Browser nicht automatisch in dunkle Modi.

Hier erfahren Sie, wie Sie es einschalten.

Der Vorgang könnte nicht einfacher sein. Befolgen Sie einfach die folgenden Richtlinien:

Öffnen Sie WhatsApp Web in Ihrem Browser. Wenn Sie nicht wissen, wie das geht, finden Sie hier die Anweisungen. Sobald es in Ihrem Browser geöffnet ist, klicken Sie auf das Dreipunktmenü direkt neben Ihrem Foto in der Seitenleiste. Wählen Sie im Menü Einstellungen und dann Thema. Im Thema finden Sie Optionen für Dunkel und Hell.

So einfach ist das, schnell und einfach.

Schreiben von Chris Hall. Bearbeiten von Britta O'Boyle.